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Haberler Galeri BİM market sürpriz listeyi açıkladı! Salı günü ürünleri haftaya damga vuracak! İşte 19 Ekim BİM aktüel kataloğu!

BİM market sürpriz listeyi açıkladı! Salı günü ürünleri haftaya damga vuracak! İşte 19 Ekim BİM aktüel kataloğu!

BİM 19 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Haftanın sürpriz ürünler listesini açıklayan BİM marketler, bu hafta temizlik ve kişisel bakım ürünlerini ön plana çıkardı. Salı kampanyalarını yakından takip eden vatandaşlar, internet üzerinden haftanın kampanyalı listesini araştırmaya başladı. Sizler için güncel kataloğu sayfamızda bir araya getirdik. Peki, BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM salı indirimleri neler? İşte BİM 19 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.10.2021 11:34
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BİM market sürpriz listeyi açıkladı! Salı günü ürünleri haftaya damga vuracak! İşte 19 Ekim BİM aktüel kataloğu!

19 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin her hafta salı günü satışa çıakrdığı kampanyalı ürünler listesinde bu hafta neler olacağı merak ediliyordu. Yayınlanan katalog ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. BİM salı kampanyalarını sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Peki, BİM'de bu hafta neler olacak? BİM salı indirimleri neler? İşte 19 Ekim 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM market sürpriz listeyi açıkladı! Salı günü ürünleri haftaya damga vuracak! İşte 19 Ekim BİM aktüel kataloğu!

Jenny & Willy Bebek Bezleri

• 100'lü Maxi 0,80 TL adet fiyatı
• 82'li Junior 0,98 TL adet fiyatı
• 70'li Large 1,15 TL adet fiyatı

Jenny & Willy Hoşgeldin Bebek Seti

• Bebek temizleme pamuğu 60'lı
• Bebek kulak çubuğu 60'lı

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BİM market sürpriz listeyi açıkladı! Salı günü ürünleri haftaya damga vuracak! İşte 19 Ekim BİM aktüel kataloğu!

Krem

• 450 ml

Sprey

• 750 ml

Sıvı Çamaşır Deterjanı

• Renkli
• Onaran Koruma

  • 4
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BİM market sürpriz listeyi açıkladı! Salı günü ürünleri haftaya damga vuracak! İşte 19 Ekim BİM aktüel kataloğu!

Konsantre Yumuşatıcı

• 1500 ml

Duş Jeli

• 500 ml

Parfümlü Tuvalet Kağıdı

• 24'lü

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BİM market sürpriz listeyi açıkladı! Salı günü ürünleri haftaya damga vuracak! İşte 19 Ekim BİM aktüel kataloğu!

Oda ve Kumaş Kokusu

• 1000 ml

Sıvı Sabun

• 500 ml

Bulaşık Makinesi Tableti

• 90'lı

Sıvı Bulaşık Deterjanı

• 6x650 ml