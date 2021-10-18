BİM market sürpriz listeyi açıkladı! Salı günü ürünleri haftaya damga vuracak! İşte 19 Ekim BİM aktüel kataloğu!

19 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin her hafta salı günü satışa çıakrdığı kampanyalı ürünler listesinde bu hafta neler olacağı merak ediliyordu. Yayınlanan katalog ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. BİM salı kampanyalarını sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Peki, BİM'de bu hafta neler olacak? BİM salı indirimleri neler? İşte 19 Ekim 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...