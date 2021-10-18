HaberlerGaleriBİM market sürpriz listeyi açıkladı! Salı günü ürünleri haftaya damga vuracak! İşte 19 Ekim BİM aktüel kataloğu!
BİM market sürpriz listeyi açıkladı! Salı günü ürünleri haftaya damga vuracak! İşte 19 Ekim BİM aktüel kataloğu!
BİM 19 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Haftanın sürpriz ürünler listesini açıklayan BİM marketler, bu hafta temizlik ve kişisel bakım ürünlerini ön plana çıkardı. Salı kampanyalarını yakından takip eden vatandaşlar, internet üzerinden haftanın kampanyalı listesini araştırmaya başladı. Sizler için güncel kataloğu sayfamızda bir araya getirdik. Peki, BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM salı indirimleri neler? İşte BİM 19 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğu...