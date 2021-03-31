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BİM cuma kampanyaları belli oldu! 2 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte güncel liste
BİM 2 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de cuma günü itibarıyla satışa çıkacak ürünler listesi belli oldu. Set üstü inox ocak, dekoratif raf/sepet, ışıklı kettle, mutfak havlu seti, alışveriş oyun seti, halka atma oyunu, tahterevalli, yağmur damlası oyuncağı, 3'lü arabalar, yiyecek seti, oyuncak motosiklet, saksı çeşitleri, bakçe ürünleri gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. İşte BİM 2 Nisan 2021 Cuma aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 31.03.2021 17:28
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