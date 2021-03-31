BİM cuma kampanyaları belli oldu! 2 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte güncel liste

BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 2 Nisan 2021 tarihli aktüel ürünler listesi merak ediliyordu. BİM marketlerin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan katalog ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, BİM müşterilerini neler bekliyor? BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte BİM 2 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...