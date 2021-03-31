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Haberler Galeri BİM cuma kampanyaları belli oldu! 2 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte güncel liste

BİM cuma kampanyaları belli oldu! 2 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte güncel liste

BİM 2 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de cuma günü itibarıyla satışa çıkacak ürünler listesi belli oldu. Set üstü inox ocak, dekoratif raf/sepet, ışıklı kettle, mutfak havlu seti, alışveriş oyun seti, halka atma oyunu, tahterevalli, yağmur damlası oyuncağı, 3'lü arabalar, yiyecek seti, oyuncak motosiklet, saksı çeşitleri, bakçe ürünleri gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. İşte BİM 2 Nisan 2021 Cuma aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 31.03.2021 17:28
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BİM cuma kampanyaları belli oldu! 2 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte güncel liste

BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM 2 Nisan 2021 tarihli aktüel ürünler listesi merak ediliyordu. BİM marketlerin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan katalog ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, BİM müşterilerini neler bekliyor? BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte BİM 2 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM cuma kampanyaları belli oldu! 2 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte güncel liste

Kumtel Set Üstü İnox Ocak

Dekoratif Raf/Sepet

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BİM cuma kampanyaları belli oldu! 2 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte güncel liste

Blender Seti

Közde Pişirme Teknolojili Türk Kahvesi Makinesi

8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap

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BİM cuma kampanyaları belli oldu! 2 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte güncel liste

Kablosuz Menzil Genişletici

Renkli Çelik Termos

3 Katlı Cam Sunum Seti

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BİM cuma kampanyaları belli oldu! 2 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte güncel liste

Cam Saklama Kabı

12 Parça Çay Seti

Dekoratif Raf/Sepet

Işıklı Kettle