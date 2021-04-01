BİM cuma indirimleri belli oldu! 2 Nisan 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu güncel liste! Bahçe ürünleri dikkat çekiyor

BİM aktüel ürünler kataloğu cuma indirimleri ile dikkat çekiyor. 2 Nisan'da satışa çıkacak kampanyalı ürünler listesinde ev ihtiyaçlarından bahçe ürünlerine kadar birçok ürün yer alıyor. BİM'in cuma indirimlerini sizler için sayfamızda derledik. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? BİM cuma kampanyaları neler? İşte 2 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 01.04.2021 17:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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