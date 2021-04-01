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01 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri BİM cuma indirimleri belli oldu! 2 Nisan 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu güncel liste! Bahçe ürünleri dikkat çekiyor BİM cuma indirimleri belli oldu! 2 Nisan 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu güncel liste! Bahçe ürünleri dikkat çekiyor BİM aktüel ürünler kataloğu cuma indirimleri ile dikkat çekiyor. 2 Nisan'da satışa çıkacak kampanyalı ürünler listesinde ev ihtiyaçlarından bahçe ürünlerine kadar birçok ürün yer alıyor. BİM'in cuma indirimlerini sizler için sayfamızda derledik. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? BİM cuma kampanyaları neler? İşte 2 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu... Giriş Tarihi: 01.04.2021 17:23
2 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin cuma günü kampanyaları arasında sürpriz ürünler bulunuyor. Bahçe malzemelerinin dikkat çektiği 2 Nisan kataloğunda tekstil ve züccaciye ürünleri de müşterilerin beğenisine sunuldu. Her hafta kampanyalı ürünlerin satışa çıktığı BİM aktüel ürünler listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 2 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...
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Renkli Çelik Termos
3 Katlı Cam Sunum Seti
Cam Saklama Kabı
12 Parça Çay Seti
Dekoratif Raf/Sepet
Işıklı Kettle