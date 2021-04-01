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Haberler Galeri BİM cuma indirimleri belli oldu! 2 Nisan 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu güncel liste! Bahçe ürünleri dikkat çekiyor

BİM cuma indirimleri belli oldu! 2 Nisan 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu güncel liste! Bahçe ürünleri dikkat çekiyor

BİM aktüel ürünler kataloğu cuma indirimleri ile dikkat çekiyor. 2 Nisan'da satışa çıkacak kampanyalı ürünler listesinde ev ihtiyaçlarından bahçe ürünlerine kadar birçok ürün yer alıyor. BİM'in cuma indirimlerini sizler için sayfamızda derledik. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? BİM cuma kampanyaları neler? İşte 2 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 01.04.2021 17:23
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BİM cuma indirimleri belli oldu! 2 Nisan 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu güncel liste! Bahçe ürünleri dikkat çekiyor

2 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin cuma günü kampanyaları arasında sürpriz ürünler bulunuyor. Bahçe malzemelerinin dikkat çektiği 2 Nisan kataloğunda tekstil ve züccaciye ürünleri de müşterilerin beğenisine sunuldu. Her hafta kampanyalı ürünlerin satışa çıktığı BİM aktüel ürünler listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 2 Nisan 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM cuma indirimleri belli oldu! 2 Nisan 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu güncel liste! Bahçe ürünleri dikkat çekiyor

Kumtel Set Üstü İnox Ocak

Dekoratif Raf/Sepet

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BİM cuma indirimleri belli oldu! 2 Nisan 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu güncel liste! Bahçe ürünleri dikkat çekiyor

Blender Seti

Közde Pişirme Teknolojili Türk Kahvesi Makinesi

8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap

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BİM cuma indirimleri belli oldu! 2 Nisan 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu güncel liste! Bahçe ürünleri dikkat çekiyor

Kablosuz Menzil Genişletici

Renkli Çelik Termos

3 Katlı Cam Sunum Seti

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BİM cuma indirimleri belli oldu! 2 Nisan 2021 BİM Aktüel ürünler kataloğu güncel liste! Bahçe ürünleri dikkat çekiyor

Cam Saklama Kabı

12 Parça Çay Seti

Dekoratif Raf/Sepet

Işıklı Kettle