BİM bu hafta cuma neler var? 17 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

BİM'de cuma indirimleri belli oldu. Bu hafta hangi ürünlerin satışa çıkacağını merak eden vatandaşlar 17 Temmuz kataloğunu araştırıyor. Elektrik süpürgesi, davul fırın, 4 kapak tek çekmeceli çok amaçlı dopal, 4 parça çelik cezve seti, cam ışıklı kettle, otomatik kahve&baharat öğütücü, blender set, çay makinesi, bisiklet, çelik termos, 30'lu su balonu, çim saçlı oyuncak gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor.

Giriş Tarihi: 16.07.2020 17:02 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 17:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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