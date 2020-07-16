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Haberler Galeri BİM bu hafta cuma neler var? 17 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

BİM bu hafta cuma neler var? 17 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

BİM'de cuma indirimleri belli oldu. Bu hafta hangi ürünlerin satışa çıkacağını merak eden vatandaşlar 17 Temmuz kataloğunu araştırıyor. Elektrik süpürgesi, davul fırın, 4 kapak tek çekmeceli çok amaçlı dopal, 4 parça çelik cezve seti, cam ışıklı kettle, otomatik kahve&baharat öğütücü, blender set, çay makinesi, bisiklet, çelik termos, 30'lu su balonu, çim saçlı oyuncak gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor.

Giriş Tarihi: 16.07.2020 17:02 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 17:05
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BİM bu hafta cuma neler var? 17 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

BİM 17 Temmuz aktüel ürünler kataloğundaki indirimler yarın satışa çıkacak. Her kategoriden ürünlerin yer aldığı BİM 17 Temmuz indirimlerini ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Bu hafta sürpriz ürünler müşterilerin beğenisine sunulacak. Haftanın BİM kampanyalarını sizler için sayfamızda derledik. İşte BİM 17 Temmuz indirimleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM bu hafta cuma neler var? 17 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

Elektrik Süpürgesi

• 1,5 L toz haznesi
• ~5 m güç kablosu
• Teleskopik vakum borusu
• Kenar köşe aparatı, mobilya temizleme aparatı, yer aparatı
• Otomatik kablo sarıcı
• 77,9 desibel ses seviyesi
• Kaset filtre
• 890 W

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BİM bu hafta cuma neler var? 17 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

Davul Fırın

• Cam elyaf kaplama yanmaz kablo takımı
• Paslanmaz rezistans

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BİM bu hafta cuma neler var? 17 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

Decolove
4 Kapak Tek Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap

199,00 TL

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BİM bu hafta cuma neler var? 17 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu

Emsan
4 Parça Çelik Cezve Seti

• 200 ml / 250 ml / 400 ml