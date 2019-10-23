BİM aktüel ürünler 25 Ekim Cuma! BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde yepyeni ürünler!

25 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu alışveriş yapmak isteyen kişiler tarafından sorgulanıyor. BİM aktüel katalog her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma günü satışa çıkacak ürünleri tanıtıyor. BİM aktüel 25 Ekim kataloğunda birbirinden hesaplı ürünler tüketicileri bekliyor. BİM marketleri her hafta Cuma günü aktüel ürünler satışa çıkarıyor. BİM'de bu hafta; meyve sıkacağı, mutfak ürünü setleri, duvar tipi ısıtıcı, küçük ve büyük boy valiz, havlu ve çarşaf takımları gibi ürünler yer alıyor. İşte, 25 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu!