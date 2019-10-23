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BİM aktüel ürünler 25 Ekim Cuma! BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde yepyeni ürünler!

25 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu alışveriş yapmak isteyen kişiler tarafından sorgulanıyor. BİM aktüel katalog her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma günü satışa çıkacak ürünleri tanıtıyor. BİM aktüel 25 Ekim kataloğunda birbirinden hesaplı ürünler tüketicileri bekliyor. BİM marketleri her hafta Cuma günü aktüel ürünler satışa çıkarıyor. BİM'de bu hafta; meyve sıkacağı, mutfak ürünü setleri, duvar tipi ısıtıcı, küçük ve büyük boy valiz, havlu ve çarşaf takımları gibi ürünler yer alıyor. İşte, 25 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu!

Giriş Tarihi: 23.10.2019 23:19 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 23:36
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BİM aktüel ürünler 25 Ekim Cuma! BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde yepyeni ürünler!

BİM aktüel ürünler listesi 25 Ekim Cuma günü için araştırılıyor. BİM'de bu hafta yüzlerce farklı türde ürün satışa çıkıyor. BİM aktüel katalog her hafta Cuma günü satışa çıkan ürünleri tanıtmaya devam ediyor. Bu haftaki ürünler arasında mutfak ve banyo ürünleri ön plana çıkarken, soğuk kış günleri için ısıtıcılar da dikkat çekiyor. BİM marketleri Türkiye'nin birçok ilinde vatandaşlara uygun fiyatlı ürünleri satmaya devam ediyor. İşte, 25 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu ürünleri ve fiyat bilgisi!

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BİM aktüel ürünler 25 Ekim Cuma! BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde yepyeni ürünler!

Profesyonel Katlanabilir Stand Mikser Kivi KMX 3633

• Kolay saklama için katlanabilir kompakt tasarım ve sert plastik saklama kutusu

• 3 farklı tip paslanmaz çelik karıştırma aksesuarları

• 6 hız ayarı

• Otomatik dönebilen hazne

• 4 lt yüksek kalitede paslanmaz çelik kase

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BİM aktüel ürünler 25 Ekim Cuma! BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde yepyeni ürünler!

Portakal ve Nar Sıkımına Uygun Narenciye Presi

• ~80 kg baskı gücüne dayanabilmektedir

• Paslanmaz süzgeç

• Döküm taban

  • 4
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BİM aktüel ürünler 25 Ekim Cuma! BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde yepyeni ürünler!

Cook'n Clean Tava

• ~32 cm

• Superglide yapışmaz iç kaplama

• Superglide yapışmaz dış kaplama sayesinde kolay temizlik

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  • 45
BİM aktüel ürünler 25 Ekim Cuma! BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde yepyeni ürünler!

Kahve Fincan Seti

• 2 kişilik

• Şık kutuda