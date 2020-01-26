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BİM aktüel 31 Ocak kataloğu! BİM aktüel ürünler kataloğu 2. Nesil AirPods dikkat çekiyor!

31 Ocak BİM aktüel kataloğu yine dopdolu! Her hafta indirimli ürünler sunan BİM aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 31 Ocak Cuma BİM aktüel katalogta 2. Nesil AirPods, telefon tutucu çeşitleri, turbo fırın, taşınabilir şarj aleti gibi ürünler yer alıyor. BİM aktüel katalog sayesinde hesaplı ve indirimli ürün fırsatlarına ulaşılabiliyor. İşte, BİM aktüel 31 Ocak kataloğu!

Giriş Tarihi: 26.01.2020 02:24 Güncelleme Tarihi: 26.01.2020 02:26
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BİM aktüel 31 Ocak kataloğu! BİM aktüel ürünler kataloğu 2. Nesil AirPods dikkat çekiyor!

BİM aktüel katalog her Cuma günü için yayınlanıyor. 31 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu farklı tarzdaki ürünleriyle dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta yine çeşit çok. 2. Nesil AirPods, telefon tutucu çeşitleri, turbo fırın, taşınabilir şarj aleti gibi ürünler kataloğa ilk bakışta göze çarpıyor. Sizin için derlediğimiz BİM aktüel ürünler kataloğuna sayfamızdan ulaşabilir ve ürünlerin fiyat bilgisinin yanı sıra teknik bilgilerini öğrenebilirsiniz. İşte, 31 Ocak Cuma BİM aktüel ürünler listesi…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! (31 OCAK CUMA)

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BİM aktüel 31 Ocak kataloğu! BİM aktüel ürünler kataloğu 2. Nesil AirPods dikkat çekiyor!

2. Nesil AirPods ve Şarj Kutusu

• ~24 saatten fazla dinleme süresi
• ~18 saate kadar konuşma süresi
• Hüzmeleme özellikli çift mikrofon
• Otomatik açılma, otomatik bağlanma
• "Hey Siri" diyerek veya çift dokunuş özelliğini etkinleştirerek Siri'ye hızlı erişim
• Aygıtlar arasında hızlı ve kolay geçiş

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BİM aktüel 31 Ocak kataloğu! BİM aktüel ürünler kataloğu 2. Nesil AirPods dikkat çekiyor!

Philips 10.000 mAh Alüminyum Kasa Taşınabilir Şarj Aleti

• USB Çıkış: 5V 2.1A
• Micro USB Giriş: 5V/2A
• Type-C Giriş: 5V/2A
• Aksesuar: 1 USB Kablo

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BİM aktüel 31 Ocak kataloğu! BİM aktüel ürünler kataloğu 2. Nesil AirPods dikkat çekiyor!

Elektrikli Çivi Zımba Makinesi

• 220 V – 240 V - 50 HZ
• Zımba Model 53: 100 adet zımba kapasitesi
• Zımba Çivi Model F: 80 adet çivi kapasitesi
• Vuruş Hızı : 20 adet / dk
• Paket içeriği:
14 mm 400 adet zımba teli,
15 mm 100 adet zımba çivi

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BİM aktüel 31 Ocak kataloğu! BİM aktüel ürünler kataloğu 2. Nesil AirPods dikkat çekiyor!

Telefon Tutucu Çeşitleri

• Farklı modellerde