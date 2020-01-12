BİM aktüel 17 Ocak: BİM aktüel ürünler kataloğu çeşit çeşit… İşte haftanın BİM ürünleri!

17 Ocak BİM aktüel katalog yine dopdolu. BİM aktüel her hafta ürünleriyle dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünler kataloğu alışveriş seven vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hesaplı ve indirimli olarak bilinen BİM aktüel ürünleri arasında teknolojiden giyime, hobiden çocuk ürünlerine kadar birçok çeşit var. BİM'de bu hafta HP Notebook, Blender Robot Seti, HP Wi-Fi Yazıcı, Kitaplıklı Çalışma Masası gibi ürünler ilk bakışta göze çarpıyor. İşte, 17 Ocak Cuma BİM aktüel ürünler listesi!