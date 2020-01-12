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BİM aktüel 17 Ocak: BİM aktüel ürünler kataloğu çeşit çeşit… İşte haftanın BİM ürünleri!

17 Ocak BİM aktüel katalog yine dopdolu. BİM aktüel her hafta ürünleriyle dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünler kataloğu alışveriş seven vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hesaplı ve indirimli olarak bilinen BİM aktüel ürünleri arasında teknolojiden giyime, hobiden çocuk ürünlerine kadar birçok çeşit var. BİM'de bu hafta HP Notebook, Blender Robot Seti, HP Wi-Fi Yazıcı, Kitaplıklı Çalışma Masası gibi ürünler ilk bakışta göze çarpıyor. İşte, 17 Ocak Cuma BİM aktüel ürünler listesi!

Giriş Tarihi: 12.01.2020 22:30 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020 22:33
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BİM aktüel 17 Ocak: BİM aktüel ürünler kataloğu çeşit çeşit… İşte haftanın BİM ürünleri!

BİM aktüel ürünler 17 Ocak Cuma gününde de çok çeşitli. 17 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Her hafta Cuma günü satışa çıkan BİM ürünlerinin tanıtıldığı BİM aktüel katalog yayınlandı. Hesaplı ürünleriyle dikkat çeken BİM katalogda bu hafta HP Notebook, Blender Robot Seti, HP Wi-Fi Yazıcı, Kitaplıklı Çalışma Masası, Oyuncu Kulaklık gibi ürünler yer alıyor. Alışveriş yapmadan önce BİM aktüel kataloğunu incelemek isteyen vatandaşlar için BİM'de bu hafta satışa çıkacak ürünleri derledik. İşte, 17 Ocak BİM aktüel ürünler listesi…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (17 OCAK CUMA)

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BİM aktüel 17 Ocak: BİM aktüel ürünler kataloğu çeşit çeşit… İşte haftanın BİM ürünleri!

HP Notebook

• 15,6"" HD SVA BrightView WLED (1366 x 768)
• AMD A9-9420, Çift Çekirdekli (3-3,6 GHz, 1MB önbellek)
• 4 GB DDR4-1866 SDRAM (1 x 4 GB) • Tümleşik AMD Radeon™ R5 Grafik Kartı
• 256 GB M.2 SSD • 802.11b/g/n (1x1) Wi-Fi®/ Bluetooth® 4.0/Miracast
• Tümleşik dijital mikrofonlu HP Web Kamerası • 11 saate varan pil ömrü
• 45W HIZLI şarj adaptör • Çift Hoparlör/1000 GbE LAN/1 multi-format SD kart okuyucu/2 USB 3.1 /1 USB 2.0/ 1 HDMI/1
• RJ-45/birleşik kulaklık mikrofon/Çoklu dokunma destekli Touchpad
• Windows 10 Home 64
• HP Audio Switch; HP CoolSense; HP JumpStart;
HP Sure Connect, Netflix, Yeni Microsoft Office 365 müşterileri için 1 aylık deneme
• 1 yıl 25 GB Dropbox, McAfee LiveSafe™ (30 gün deneme)

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BİM aktüel 17 Ocak: BİM aktüel ürünler kataloğu çeşit çeşit… İşte haftanın BİM ürünleri!

48 Parça Porselen Yemek Takımı

• 12 kişilik • Rölyefli • Altın file
• 12 adet servis tabak
• 12 adet çukur tabak
• 12 adet kase
• 12 adet pasta tabak

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BİM aktüel 17 Ocak: BİM aktüel ürünler kataloğu çeşit çeşit… İşte haftanın BİM ürünleri!

Blender Robot Seti

• Kullanım kolaylığı sağlayan ergonomik tutuş
• 2 farklı hız ayarı
• Paslanmaz çelik blender ayağı ve çelik çırpıcı
• 600 ml kapasiteli ölçme kabı
• 1500 ml kapasiteli mutfak robotu
• Paslanmaz çelik doğrama, dilimleme ve rendeleme bıçaklı

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BİM aktüel 17 Ocak: BİM aktüel ürünler kataloğu çeşit çeşit… İşte haftanın BİM ürünleri!

Hisar 24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Seti

• 6 adet yemek çatalı
• 6 adet yemek kaşığı
• 6 adet yemek bıçağı
• 6 adet tatlı kaşığı