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Haberler Galeri BİM 15 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta neler var? Temizlik ve bakım ürünleri dikkat çekiyor

BİM 15 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta neler var? Temizlik ve bakım ürünleri dikkat çekiyor

BİM 15 Aralık aktüel ürünler kataloğunda neler var? Salı günü kampanyalarını heyecanla bekleyen BİM müşterileri haftanın indirimli ürünlerini merak ediyor. 15 Aralık tarihli katalogda sürpriz ürünler yer alıyor. Kadınları mutlu edecek birçok ürün bu katalogda birleştirildi. Makyaj malzemelerinin ve bakım ürünlerinin ağırlık verildiği katalogda temizlik ürünleri de dikkat çekiyor. Peki, BİM'de hangi ürünler olacak? 15 Aralık indirimleri neler? İşte BİM 15 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 15.12.2020 08:54 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 08:58
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BİM 15 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta neler var? Temizlik ve bakım ürünleri dikkat çekiyor

BİM 15 Aralık 2020 indirimleri başladı. Haftanın salı indirimleri merakla bekleniyordu. Markete uğramadan önce kampanyalı ürünleri öğrenmek isteyen vatandaşlar için güncel kampanyaları sayfamızda derledik. Temizlik malzemelerinden bakım ürünlerine birçok ürünün yer aldığı katalogda, kişisel bakım ürünleri ön plana çıkarıldı. Peki, BİM salı kampanyaları neler? İşte BİM 15 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM 15 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta neler var? Temizlik ve bakım ürünleri dikkat çekiyor

Fairy Bulaşık Makinesi Tableti

• 90'lı

  • 3
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BİM 15 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta neler var? Temizlik ve bakım ürünleri dikkat çekiyor

Fairy
Sıvı Bulaşık Deterjanı

• 6x650 ml

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BİM 15 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta neler var? Temizlik ve bakım ürünleri dikkat çekiyor

Jenny & Willy
60'lı XLarge Bebek Bezi

• 0,80 TL adet fiyatı

  • 5
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BİM 15 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta neler var? Temizlik ve bakım ürünleri dikkat çekiyor

Jenny & Willy
86'lı Maxi Bebek Bezi

• 0,56 TL adet fiyatı