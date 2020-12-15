BİM 15 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta neler var? Temizlik ve bakım ürünleri dikkat çekiyor

BİM 15 Aralık aktüel ürünler kataloğunda neler var? Salı günü kampanyalarını heyecanla bekleyen BİM müşterileri haftanın indirimli ürünlerini merak ediyor. 15 Aralık tarihli katalogda sürpriz ürünler yer alıyor. Kadınları mutlu edecek birçok ürün bu katalogda birleştirildi. Makyaj malzemelerinin ve bakım ürünlerinin ağırlık verildiği katalogda temizlik ürünleri de dikkat çekiyor. Peki, BİM'de hangi ürünler olacak? 15 Aralık indirimleri neler? İşte BİM 15 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 15.12.2020 08:54 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 08:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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