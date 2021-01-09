BİM 12 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte kampanya listesi

BİM 12 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin salı günü kampanyalarını merak eden BİM müşterileri için güncel kataloğu sayfamızda bir araya getirdik. Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı salı kataloğunda çeşit çeşit ürünler bulunuyor. İşte BİM 12 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 09.01.2021 17:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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