CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Beşiktaş’ta park kavgasında kan donduran itiraf: “Dayak yiyeceğimden korktum, ateş açtım!”

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen 70 yaşındaki Ferşat Tellioğlu'nun hayatını kaybettiği park kavgasında kan donduran itiraf geldi. Katil zanlısı Erdoğan Ş. mahkemedeki ifadesinde "Dayak yiyeceğimden korktuğum için rastgele ateş açtım" derken, saldırganın evinden adeta cephanelik çıktı. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayda dehşete düşüren ayrıntılar...

Beşiktaş’ta park kavgasında kan donduran itiraf: “Dayak yiyeceğimden korktum, ateş açtım!” 1

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde faciaya dönüşen park kavgasına dair detaylar gün yüzüne çıktı. Katil zanlısı Erdoğan Ş., Ferşat Tellioğlu'nun hayatını kaybettiği olayla ilgili mahkemede yaptığı savunmada, "Dayak yiyeceğimden korktuğum için belimden silahımı çıkardım, rastgele ateş açtım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ta park kavgasında kan donduran itiraf: “Dayak yiyeceğimden korktum, ateş açtım!” 2

PARK KAVGASI KANLI BİTTİ

Olay, 13 Şubat Cuma günü saat 11.00 sıralarında Dikilitaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferşat Tellioğlu ile Erdoğan Ş. arasında araç park etme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdoğan Ş., yanında bulunan silahla Tellioğlu'na ateş etti. Silahla vurulan Tellioğlu kanlar içinde yere yığıldı.

Beşiktaş’ta park kavgasında kan donduran itiraf: “Dayak yiyeceğimden korktum, ateş açtım!” 3

VAHŞET DAKİKALARCA SÜRDÜ

Olayın ardından Tellioğlu'nun yakınları olay yerine gelerek araç içinde bulunan Erdoğan Ş.'ye saldırdı. Otomobilin içinde darbedilen Erdoğan Ş., daha sonra araçtan çıkarılarak yere yatırıldı ve sokak ortasında tekme ve yumruklarla uzun süre darbedildi. Bir süre yerde sürüklenen Erdoğan Ş., aldığı darbelerin ardından hareketsiz kaldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beşiktaş’ta park kavgasında kan donduran itiraf: “Dayak yiyeceğimden korktum, ateş açtım!” 4

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Ferşat Tellioğlu, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tellioğlu'nu vuran Erdoğan Ş. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Beşiktaş Devriye Ekipler Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Beşiktaş’ta park kavgasında kan donduran itiraf: “Dayak yiyeceğimden korktum, ateş açtım!” 5

EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Yapılan incelemelerde kavgaya karışan A.B., V.A., C.A. ve H.A. da gözaltına alındı. Erdoğan Ş.'nin Tellioğlu'nu vurduğu silah ele geçirilirken, saldırganın evinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 506 adet farklı ebatlarda fişek bulundu.

Beşiktaş’ta park kavgasında kan donduran itiraf: “Dayak yiyeceğimden korktum, ateş açtım!” 6

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Erdoğan Ş., A.B., V.A. ve C.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beşiktaş’ta park kavgasında kan donduran itiraf: “Dayak yiyeceğimden korktum, ateş açtım!” 7

"DAYAK YİYECEĞİMDEN KORKTUM, ATEŞ AÇTIM"

Zanlı Erdoğan Ş.'nin ifadesinde, "Arabayı çekin dedim, kornaya bastım, yolu açın geçeyim dedim. Tartışmaya başladık. Dayak yiyeceğimden korktuğum için belimden silahımı çıkardım, rastgele ateş açtım. Sonrasını hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Mobil uygulamalarımızı indirin