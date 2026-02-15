Beşiktaş’ta park kavgasında kan donduran itiraf: “Dayak yiyeceğimden korktum, ateş açtım!”

İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen 70 yaşındaki Ferşat Tellioğlu'nun hayatını kaybettiği park kavgasında kan donduran itiraf geldi. Katil zanlısı Erdoğan Ş. mahkemedeki ifadesinde "Dayak yiyeceğimden korktuğum için rastgele ateş açtım" derken, saldırganın evinden adeta cephanelik çıktı. İşte Türkiye'nin konuştuğu olayda dehşete düşüren ayrıntılar...

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde faciaya dönüşen park kavgasına dair detaylar gün yüzüne çıktı. Katil zanlısı Erdoğan Ş., Ferşat Tellioğlu'nun hayatını kaybettiği olayla ilgili mahkemede yaptığı savunmada, "Dayak yiyeceğimden korktuğum için belimden silahımı çıkardım, rastgele ateş açtım" ifadelerini kullandı.

PARK KAVGASI KANLI BİTTİ Olay, 13 Şubat Cuma günü saat 11.00 sıralarında Dikilitaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferşat Tellioğlu ile Erdoğan Ş. arasında araç park etme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdoğan Ş., yanında bulunan silahla Tellioğlu'na ateş etti. Silahla vurulan Tellioğlu kanlar içinde yere yığıldı.

VAHŞET DAKİKALARCA SÜRDÜ Olayın ardından Tellioğlu'nun yakınları olay yerine gelerek araç içinde bulunan Erdoğan Ş.'ye saldırdı. Otomobilin içinde darbedilen Erdoğan Ş., daha sonra araçtan çıkarılarak yere yatırıldı ve sokak ortasında tekme ve yumruklarla uzun süre darbedildi. Bir süre yerde sürüklenen Erdoğan Ş., aldığı darbelerin ardından hareketsiz kaldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Ferşat Tellioğlu, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tellioğlu'nu vuran Erdoğan Ş. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Beşiktaş Devriye Ekipler Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.