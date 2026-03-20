Başkan Erdoğan'dan hastalara sürpriz ziyaret: Allah senden razı olsun
Başkan Erdoğan, Rize'nin Güneysu ilçesinde Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nin açılışının ardından, hastanede tedavi gören vatandaşlarla bir araya geldi. Erdoğan'a, tedavi gören yaşlı bir kadın, "Senden Allah razı olsun. Sen nasıl bir annenin oğlusun. Allah senden razı olsun." dedi.
O anlar renkli görüntülere sahne oldu.
Başkan Erdoğan'ın, "Beğendin mi burayı?" sorusuna kadın, "Çok beğendim." yanıtını verdi.
Erdoğan, Doruk isimli hasta çocuğun sağlık durumuna ilişkin de doktorlardan ve ailesinden bilgi aldı. Başkan Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, Doruk'un, Arda Güler'in formasını istediğini söyledi. Bakan Bak da Başkan Erdoğan'a, formayı hediye edeceklerini ifade etti.