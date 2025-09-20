Bakanlık harekete geçti! Sancaktepe’de özel hastanede erken doğum skandalı!

BİNLERCE ERKEN DOĞUM İDDİASI

Eylül 2025'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan şikâyette, 2015-2025 yılları arasında aynı hastanede yaklaşık 8 bin doğumun gerçekleştiği ve bunların önemli bir kısmının 32, 34 ve 36'ncı haftalarda, yani normal süresinden önce yapıldığı öne sürüldü. Normal şartlarda 40 hafta sürmesi gereken gebeliklerin bazılarının erken sonlandırıldığı, bu nedenle bazı bebeklerin yoğun bakıma alındığı ve kalıcı sağlık sorunları yaşadığı iddia edildi.