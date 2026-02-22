Bağcılar’da dehşet dolu anlar! Kavgayı ayırmak isteyen genci 6 yerinden bıçaklayıp ailesini tehdit ettiler

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 13:55

Bağcılar'da sokak ortasında bir çocuğun darbedildiğini görüp yardıma koşan 27 yaşındaki Oğuzhan Çöpür, vahşice saldırıya uğrayarak 6 yerinden bıçaklandı. Kan donduran olayın ardından saldırganların yakınları yaralı gencin ailesine "şikayetçi olmayın" diyerek tehdit mesajları yağdırdı. Polisin operasyonuyla hem saldırganlar hem de tehditçiler kıskıvrak yakalandı.

İstanbul Bağcılar'da insanlık ölmemiş dedirten ancak sonu dehşetle biten bir olay yaşandı. Bir çocuğun darbedilmesine sessiz kalmayan Oğuzhan Çöpür, müdahale ettiği grup tarafından ağır yaralandı. Olayın ardından şüpheli yakınlarının devreye girerek aileyi susturmaya çalışması infiale yol açtı. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, soruşturmadaki son detayları aktardı.

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN CANINDAN OLUYORDU Olay, 12 Şubat akşamı Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'ndeki metro istasyonu çıkışında meydana geldi. Kalabalık bir grubun bir çocuğu darbettiğini gören Oğuzhan Çöpür, kavgayı ayırmak için araya girdi. Ancak gözü dönmüş saldırganlar, Çöpür'ü hedef alarak bıçaklarla saldırdı. Vücuduna 6 bıçak darbesi alan genç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

SALDIRGANLARDAN BİRİ TUTUKLANDI Emniyet güçleri, güvenlik kameralarından tespit ettikleri 18 yaşından küçük 3 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Adli sürece dair detayları paylaşan Hasan Zahid Ezim şunları söyledi: "Gözaltına alınan 18 yaş altı üç şüpheliden biri tutuklanmış, ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."