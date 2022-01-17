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Avukat Dilara Yıldız cinayetinde önemli gelişme! Yargı flaş bir karara imza attı! İki telefon incelemede
Avukat Dilara Yıldız'ın eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturmada iki ismin cep telefonuna el konuldu. Oktay Dönmez'in cinayet öncesinde Dilara Yıldız'a tehdit dolu mesajlar attığı ve mesajlardan birinde, "Elime düştüğün ilk fırsatta kendi kanınla sana duş aldıracağım." diye yazdığı belirlenmişti. Yargı konuyla ilgili flaş karara imza attı.