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Avukat Dilara Yıldız cinayetinde önemli gelişme! Yargı flaş bir karara imza attı! İki telefon incelemede

Avukat Dilara Yıldız'ın eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturmada iki ismin cep telefonuna el konuldu. Oktay Dönmez'in cinayet öncesinde Dilara Yıldız'a tehdit dolu mesajlar attığı ve mesajlardan birinde, "Elime düştüğün ilk fırsatta kendi kanınla sana duş aldıracağım." diye yazdığı belirlenmişti. Yargı konuyla ilgili flaş karara imza attı.

Sabah
Giriş Tarihi: 17.01.2022 09:01 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 09:02
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Avukat Dilara Yıldız cinayetinde önemli gelişme! Yargı flaş bir karara imza attı! İki telefon incelemede

İstanbul'da eski nişanlısı Oktay Dönmez'in silahla katlettiği avukat Dilara Yıldız cinayeti soruşturmasında iki ismin cep telefonu kayıtlarının incelenmesine karar verildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Avukat Dilara Yıldız cinayetinde önemli gelişme! Yargı flaş bir karara imza attı! İki telefon incelemede

İNCELENECEK

Dönmez'in cinayet öncesinde genç avukata tehdit dolu mesajlar attığı ve mesajlardan birinde, "Elime düştüğün ilk fırsatta kendi kanınla sana duş aldıracağım." diye yazmıştı.

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Avukat Dilara Yıldız cinayetinde önemli gelişme! Yargı flaş bir karara imza attı! İki telefon incelemede

HAKİMLİKTEN ÖNEMLİ KARAR

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın kayıtların incelenmesi yönündeki talebini kabul etti. Korkunç cinayeti aydınlatmak için araştırmalarına devam eden savcılık, telefon kayıtlarıyla ilgili gelecek olan bilirkişi raporunu bekliyor.

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Avukat Dilara Yıldız cinayetinde önemli gelişme! Yargı flaş bir karara imza attı! İki telefon incelemede
Olay, 10 Ocak tarihinde İstanbul Tuzla'da meydana geldi. 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız, kendisini saplantı haline getirerek ölüm tehditleri eden kendisiyle aynı yaştaki eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından katledildi.
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Avukat Dilara Yıldız cinayetinde önemli gelişme! Yargı flaş bir karara imza attı! İki telefon incelemede

10 GÜN BOYUNCA BEKLEMİŞ

Bir restoranda meydana gelen olayın öncesinde iddiaya göre Oktay Dönmez, duruşmaları nedeniyle bir süredir şehir dışında olan Avukat Dilara Yıldız'ın Tuzla'da bulunan evinde 10 gün boyunca gelmesini bekledi. Dönmez, eski nişanlısı eve geldiğinde silah zoruyla alıkoyarak darp etti. Daha önceden hazırladığı senetleri Yıldız'ın imzalamasını ve ona ait olan otomobili kendi üzerine geçirmesi için baskı yaptı.