Avukat Dilara Yıldız cinayetinde önemli gelişme! Yargı flaş bir karara imza attı! İki telefon incelemede

10 GÜN BOYUNCA BEKLEMİŞ

Bir restoranda meydana gelen olayın öncesinde iddiaya göre Oktay Dönmez, duruşmaları nedeniyle bir süredir şehir dışında olan Avukat Dilara Yıldız'ın Tuzla'da bulunan evinde 10 gün boyunca gelmesini bekledi. Dönmez, eski nişanlısı eve geldiğinde silah zoruyla alıkoyarak darp etti. Daha önceden hazırladığı senetleri Yıldız'ın imzalamasını ve ona ait olan otomobili kendi üzerine geçirmesi için baskı yaptı.