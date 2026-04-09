Avrupa’nın gizli kalmış hazineleri: Turistlerin henüz keşfetmediği 5 ülke
Avrupa'da turizm yoğunluğunun belirli merkezlerde artması, daha az ziyaret edilen destinasyonlara yönelimi hızlandırdı. Düşük ziyaretçi sayısı, daha sakin ortam ve görece uygun maliyetler; yeni seyahat tercihlerini şekillendiren başlıca unsurlar arasında yer alıyor. İşte kalabalıktan uzak, zengin kültürel mirasa sahip 5 ülke…
Avrupa'da turizm akışının belirli ülkelere yoğunlaşması, daha sakin ve erişilebilir destinasyonlara yönelimi artırdı. Moldova, Lihtenştayn, San Marino, Kosova ve Kuzey Makedonya gibi ülkeler; düşük ziyaretçi sayısına rağmen tarihi miras, doğa ve yerel yaşam deneyimi açısından güçlü alternatifler sunuyor. Bu seçenekler, özellikle bütçesini korumak ve kalabalıktan uzak seyahat etmek isteyenleri doğrudan etkiliyor.
TURİZMDE ROTA DEĞİŞTİ
Avrupa'da Yunanistan, İspanya, İtalya ve Fransa gibi ülkelerde turizm yoğunluğunun artması, seyahat tercihlerini değiştirdi. Euronews'e göre gezginler artık daha sakin, kalabalıktan uzak ve tatmin edici deneyim sunan alternatif destinasyonlara yöneliyor.
Bu değişimin arkasında özellikle Z kuşağı ve milenyum kuşağının beklentileri bulunuyor. Bu kitle, standart turistik rotalar yerine daha az bilinen, yerel yaşamla temas kurulabilen ve doğayla dengeli deneyimler sunan bölgeleri tercih ediyor.
EN AZ ZİYARET EDİLEN ÜLKELER
Moldova
Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre ülke, 2025 yılı boyunca yaklaşık 525 bin ziyaretçiyi ağırladı. Moldova, Avrupa'nın en az ziyaret edilen ülkelerinden biri olmasına rağmen, çok katmanlı kültürel yapısıyla dikkat çekiyor. Ülkede Sovyet döneminin izleri, Latin ve Doğu Avrupa etkileriyle birlikte hissediliyor.
Başkent Kişinev'deki mimari yapı ve şehir planlaması bu geçişi açık biçimde yansıtıyor. Kırsal bölgelerde ise geleneksel yaşam hala korunuyor. Orheiul Vechi bölgesindeki kaya manastırları ve doğal alanlar, tarih ile doğayı aynı noktada buluşturuyor.
Lihtenştayn
Planet of Hotels verilerine göre Lihtenştayn, 2022 yılında yaklaşık 85 bin ziyaretçiyle Avrupa'da en az turist çeken ülkeler arasında yer aldı. Lihtenştayn, yüzölçümü küçük olmasına rağmen düzenli şehir yapısı ve doğal çevresiyle dikkat çekiyor. Alp Dağları'nın ortasında konumlanan ülke, doğa ve şehir deneyimini dengeli şekilde sunuyor.
Başkent Vaduz, müzeleri ve tarihi yapılarıyla öne çıkarken, ülke genelinde yürüyüş rotaları ve dağ köyleri doğa turizmini destekliyor. Malbun bölgesi ise dört mevsim ziyaret edilebilen bir merkez olarak öne çıkıyor.
San Marino
UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve dünyanın en eski cumhuriyetlerinden biri kabul edilen San Marino, İtalya ile çevrili konumuna rağmen sınırlı sayıda ziyaretçi çekiyor. Visit San Marino verilerine göre ülke, 2025 yılında 2 milyonun biraz üzerinde turisti ağırladı.
Ekonomik olarak güçlü mikro devletlerden biri olan San Marino, Adriyatik Denizi'ne ve İtalya kırsalına uzanan geniş panoramik manzaralarıyla öne çıkıyor. Ülke, kompakt yapısı sayesinde yürüyerek keşfedilebilen bir destinasyon. Ziyaretçiler, Passo delle Steghe hattı boyunca uzanan yürüyüş rotasında Cesta, Guaita ve Montale kulelerini gezerek hem tarihi yapıları hem de Apenin Dağları manzarasını aynı anda deneyimleyebiliyor.