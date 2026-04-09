Avrupa’nın gizli kalmış hazineleri: Turistlerin henüz keşfetmediği 5 ülke

Avrupa'da turizm yoğunluğunun belirli merkezlerde artması, daha az ziyaret edilen destinasyonlara yönelimi hızlandırdı. Düşük ziyaretçi sayısı, daha sakin ortam ve görece uygun maliyetler; yeni seyahat tercihlerini şekillendiren başlıca unsurlar arasında yer alıyor. İşte kalabalıktan uzak, zengin kültürel mirasa sahip 5 ülke…

Avrupa'da turizm akışının belirli ülkelere yoğunlaşması, daha sakin ve erişilebilir destinasyonlara yönelimi artırdı. Moldova, Lihtenştayn, San Marino, Kosova ve Kuzey Makedonya gibi ülkeler; düşük ziyaretçi sayısına rağmen tarihi miras, doğa ve yerel yaşam deneyimi açısından güçlü alternatifler sunuyor. Bu seçenekler, özellikle bütçesini korumak ve kalabalıktan uzak seyahat etmek isteyenleri doğrudan etkiliyor.

TURİZMDE ROTA DEĞİŞTİ

Avrupa'da Yunanistan, İspanya, İtalya ve Fransa gibi ülkelerde turizm yoğunluğunun artması, seyahat tercihlerini değiştirdi. Euronews'e göre gezginler artık daha sakin, kalabalıktan uzak ve tatmin edici deneyim sunan alternatif destinasyonlara yöneliyor.

Bu değişimin arkasında özellikle Z kuşağı ve milenyum kuşağının beklentileri bulunuyor. Bu kitle, standart turistik rotalar yerine daha az bilinen, yerel yaşamla temas kurulabilen ve doğayla dengeli deneyimler sunan bölgeleri tercih ediyor.

EN AZ ZİYARET EDİLEN ÜLKELER

Moldova

Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre ülke, 2025 yılı boyunca yaklaşık 525 bin ziyaretçiyi ağırladı. Moldova, Avrupa'nın en az ziyaret edilen ülkelerinden biri olmasına rağmen, çok katmanlı kültürel yapısıyla dikkat çekiyor. Ülkede Sovyet döneminin izleri, Latin ve Doğu Avrupa etkileriyle birlikte hissediliyor.

Başkent Kişinev'deki mimari yapı ve şehir planlaması bu geçişi açık biçimde yansıtıyor. Kırsal bölgelerde ise geleneksel yaşam hala korunuyor. Orheiul Vechi bölgesindeki kaya manastırları ve doğal alanlar, tarih ile doğayı aynı noktada buluşturuyor.

Lihtenştayn

Planet of Hotels verilerine göre Lihtenştayn, 2022 yılında yaklaşık 85 bin ziyaretçiyle Avrupa'da en az turist çeken ülkeler arasında yer aldı. Lihtenştayn, yüzölçümü küçük olmasına rağmen düzenli şehir yapısı ve doğal çevresiyle dikkat çekiyor. Alp Dağları'nın ortasında konumlanan ülke, doğa ve şehir deneyimini dengeli şekilde sunuyor.

Başkent Vaduz, müzeleri ve tarihi yapılarıyla öne çıkarken, ülke genelinde yürüyüş rotaları ve dağ köyleri doğa turizmini destekliyor. Malbun bölgesi ise dört mevsim ziyaret edilebilen bir merkez olarak öne çıkıyor.

San Marino

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve dünyanın en eski cumhuriyetlerinden biri kabul edilen San Marino, İtalya ile çevrili konumuna rağmen sınırlı sayıda ziyaretçi çekiyor. Visit San Marino verilerine göre ülke, 2025 yılında 2 milyonun biraz üzerinde turisti ağırladı.

Ekonomik olarak güçlü mikro devletlerden biri olan San Marino, Adriyatik Denizi'ne ve İtalya kırsalına uzanan geniş panoramik manzaralarıyla öne çıkıyor. Ülke, kompakt yapısı sayesinde yürüyerek keşfedilebilen bir destinasyon. Ziyaretçiler, Passo delle Steghe hattı boyunca uzanan yürüyüş rotasında Cesta, Guaita ve Montale kulelerini gezerek hem tarihi yapıları hem de Apenin Dağları manzarasını aynı anda deneyimleyebiliyor.

Kosova

Avrupa'nın en genç ülkelerinden Kosova, turizm potansiyeline rağmen henüz geniş kitleler tarafından keşfedilmiş değil. Dağlık coğrafyası, canlı şehir hayatı ve Osmanlı döneminden izler taşıyan mimarisiyle farklı bir deneyim sunuyor. Kosova İstatistik Ajansı verilerine göre ülke, 2025 yılında 463 bin 92 ziyaretçi ağırladı.

Prizren'de yer alan Kalaja Kalesi, şehrin tamamını kuşbakışı izleme imkanı sunarken, 17. yüzyıldan kalma Sinan Paşa Camii bölgenin tarihi dokusunu yansıtıyor. Başkent Priştine'de Rahibe Teresa Bulvarı ve Yeni Doğan Anıtı, modern şehir kimliğinin öne çıkan noktaları arasında yer alıyor. Ulusal Kütüphane ise mimarisiyle dikkat çeken yapılar arasında bulunuyor.

Priştine çevresindeki Gracanica Manastırı ve Peja yakınlarındaki Visoki Decani Manastırı, bölgenin dini ve kültürel mirasını yansıtan önemli duraklar arasında gösteriliyor. Doğa odaklı rotalarda ise Rugova Dağları ve Mirusha Şelaleleri öne çıkıyor. Bu alanlar, yürüyüş parkurları ve doğal su kaynaklarıyla açık hava aktiviteleri için uygun ortam sunuyor.

Kuzey Makedonya

Ohrid Gölü'ne yönelik artan ilgiye rağmen Kuzey Makedonya, Avrupa'da haa düşük turist yoğunluğuna sahip ülkeler arasında. Resmi verilere göre ülkeyi geçen yılın ilk 11 ayında yaklaşık 1,2 milyon kişi ziyaret etti.

Ülke; doğal güzellikleri, Balkan tarihini yansıtan yapıları ve kültürel çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Üsküp'te Osmanlı mirası ile modern mimari iç içe geçerken, Ohrid Gölü ve çevresindeki tarihi noktalar turizmin merkezini oluşturuyor. Doğa odaklı seyahatlerde Vrelo Mağarası ve milli parklar öne çıkıyor. Bu alanlar, yürüyüş ve keşif rotalarıyla daha sakin ve alternatif bir deneyim sunuyor.

