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Ataşehir su kesintisi 5 Kasım! Ataşehir sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

Ataşehir'de su kesintisi başladı. İSKİ'nin Üsküdar Çamlıca Terfi Merkezi'nde gerçekleştirdiği onarım çalışması nedeniyle 9 ilçeye su verilemiyor. Ataşehir de o ilçeler arasında yer alıyor. Önemli bir nüfus yüküne sahip olan Ataşehir'de vatandaşlar, su kesintisinin kaç saat süreceğini merak ediyor. Peki, Ataşehir sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte İSKİ'nin su kesintisi ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 05.11.2019 11:14 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 11:21
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Ataşehir su kesintisi 5 Kasım! Ataşehir sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

İstanbul'da su kesintisi saat 11.00 itibarıyla başladı. 9 ilçede gerçekleşen kesinti bazı mahallelerde 20 saate kadar sürecek. Kesinti en az 10 saat sürecek. Vatandaşlar çalışmanın saati ve uzunluğu nedeniyle tepkili. Su kesintisinin yaşandığı ilçelerden biri de Anadolu Yakası'nın önemli semtlerinden Ataşehir. Ataşehir'de ikamet eden vatandaşlar hangi mahallede, kaç saat kesinti yaşanacağını merak ediyor. Peki, Ataşehir sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte detaylar...

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Ataşehir su kesintisi 5 Kasım! Ataşehir sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ BAŞLADI

İstanbul'da su kesintisinin başlayacağı saat İSKİ tarafından 11.00 olarak duyurulmuştu. Kesinti 10.30 civarında başladı. Çalışma kapsamında 9 ilçeye su verilemiyor.

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Ataşehir su kesintisi 5 Kasım! Ataşehir sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

İstanbul'da 9 ilçede su kesintisi yapılacak. Su kesintisi yapılacak ilçelerin listesi merakla araştırılıyor. İşte İSKİ'den duyurulan o liste...

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Ataşehir su kesintisi 5 Kasım! Ataşehir sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

Ümraniye

Armağanevler, Atakent, Atatürk, Dumlupınar, Elmalıkent, Esenevler, Hekimbaşı, İnkılap, İstiklal, Kazım Karabekir, Namık Kemal, Saray, Site, Tantavi, Topağacı ve Yamanevler 10 saat Atatürk Mahallesi'nin üst kotları 20 saat

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Ataşehir su kesintisi 5 Kasım! Ataşehir sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

Zeytinburnu

Beştelsiz, Çırpıcı, Gökalp, Kazlıçeşme, Maltepe, Merkez Efendi, NuriPaşa, Seyit Nizam, Sümer, Telsiz, Veliefendi, Yenidoğan ve Yeşiltepe 10 saat