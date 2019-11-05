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Ataşehir su kesintisi 5 Kasım! Ataşehir sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?
Ataşehir'de su kesintisi başladı. İSKİ'nin Üsküdar Çamlıca Terfi Merkezi'nde gerçekleştirdiği onarım çalışması nedeniyle 9 ilçeye su verilemiyor. Ataşehir de o ilçeler arasında yer alıyor. Önemli bir nüfus yüküne sahip olan Ataşehir'de vatandaşlar, su kesintisinin kaç saat süreceğini merak ediyor. Peki, Ataşehir sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte İSKİ'nin su kesintisi ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...
Giriş Tarihi: 05.11.2019 11:14 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 11:21
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