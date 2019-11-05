Ataşehir su kesintisi 5 Kasım! Ataşehir sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

İstanbul'da su kesintisi saat 11.00 itibarıyla başladı. 9 ilçede gerçekleşen kesinti bazı mahallelerde 20 saate kadar sürecek. Kesinti en az 10 saat sürecek. Vatandaşlar çalışmanın saati ve uzunluğu nedeniyle tepkili. Su kesintisinin yaşandığı ilçelerden biri de Anadolu Yakası'nın önemli semtlerinden Ataşehir. Ataşehir'de ikamet eden vatandaşlar hangi mahallede, kaç saat kesinti yaşanacağını merak ediyor. Peki, Ataşehir sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte detaylar...