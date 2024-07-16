Aşure gününde yapılacak ibadetler neler? Aşure günü ve gecesinde okunması faydalı dualar ve zikirler neler?

Aşure Günü Tarihi ve Önemi

Muharrem ayı, içerisinde müstesna günlerden biri olan Aşure Günü'nü barındırır. Aşure, Muharrem ayının onuncu günüdür ve ismini Arapça "on" anlamına gelen "aşera" kelimesinden almıştır. Dilimizde, bugün pişirilip dağıtılan tatlıya "aşure" adı verilmiştir. Tarihte bugün, insanlık ve İslam tarihi açısından önem taşıyan bazı olaylar meydana gelmiştir. Rivayetlere göre Hz. İbrahim aşure günü dünyaya gelmiş, Hz. Musa ve kavmi Firavun'un zulmünden bu günde kurtulmuş, Hz. Nuh'un gemisi Cudi Dağı'na aşure günü oturmuştur.

Bu özellikleri bakımından aşure bir sevinç, mutluluk ve kutlama günüdür. Hz. Aişe'den nakledilen bir rivayette, cahiliye döneminde Kureyşlilerin aşure gününü kutladıkları; Kâbe'nin örtüsünü değiştirip oruç tuttuklarından bahsedilmektedir.