16 Temmuz 2024, Salı
Aşure gününde yapılacak ibadetler neler? Aşure günü ve gecesinde okunması faydalı dualar ve zikirler neler?
Muharrem'in 10. günü, İslam dünyasında Aşure Günü olarak idrak edilir. Bu mübarek gün, dostlar ve komşularla yardımlaşmanın yanı sıra, ibadetlerin faziletlerinin yüksek olduğu bir gündür. Müminler, Aşure Günü'nü çeşitli ibadetlerle ihya etmek isterken, bu özel günün tüm bereketiyle yaşamak için dualar okumak, zikirler çekmek ve oruç tutmak gibi ibadetlere yönelirler. Aşure Günü'nde yapılacak ibadetler, çekilecek zikirler ve okunacak dualar hakkında merak edilen tüm bilgileri sizler için derledik.
Giriş: 16.07.2024 14:48 Güncelleme: 16.07.2024 14:48
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