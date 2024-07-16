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Aşure gününde yapılacak ibadetler neler? Aşure günü ve gecesinde okunması faydalı dualar ve zikirler neler?

Muharrem'in 10. günü, İslam dünyasında Aşure Günü olarak idrak edilir. Bu mübarek gün, dostlar ve komşularla yardımlaşmanın yanı sıra, ibadetlerin faziletlerinin yüksek olduğu bir gündür. Müminler, Aşure Günü'nü çeşitli ibadetlerle ihya etmek isterken, bu özel günün tüm bereketiyle yaşamak için dualar okumak, zikirler çekmek ve oruç tutmak gibi ibadetlere yönelirler. Aşure Günü'nde yapılacak ibadetler, çekilecek zikirler ve okunacak dualar hakkında merak edilen tüm bilgileri sizler için derledik.

ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 14:48 Güncelleme: 16.07.2024 14:48
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Aşure gününde yapılacak ibadetler neler? Aşure günü ve gecesinde okunması faydalı dualar ve zikirler neler?

Aşure Günü, pek çok fazilete ev sahipliği yapmaktadır. Muharrem ayının 10. günü idrak edilen bu mübarek günde, müminler aşure pişirip komşularına dağıtarak yardımlaşmanın güzelliklerini yaşarken, ibadetlerini de en güzel şekilde yerine getirmek isterler. Aşure gününde hangi ibadetlerin yapılması gerektiği, çekilecek zikirler ve okunacak dualar merak konusudur. Peki Aşure gününde yapılacak ibadetler neler?

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Aşure gününde yapılacak ibadetler neler? Aşure günü ve gecesinde okunması faydalı dualar ve zikirler neler?

Aşure Günü Ne Zaman?

İslam aleminde özel bir yere sahip olan Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Aşure Günü, bu yıl 16 Temmuz Salı gününe denk geliyor.

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Aşure gününde yapılacak ibadetler neler? Aşure günü ve gecesinde okunması faydalı dualar ve zikirler neler?

Aşure Günü Nedir?

Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayı, İslamiyet'te en önemli dört aydan biridir. Muharrem ayının onuncu günü olan Aşure Günü, peygamber tarihi açısından pek çok önemli olayın yaşandığı bir gün olarak anılmaktadır. Bu gün, Hz. Nuh'un tufanı aşarak Cudi Dağı'na varması, Hz. Musa'nın Kızıl Denizi yararak Firavun'un gazabından kurtulması ve Hz. Yunus'un balığın karnından kurtulması gibi önemli olaylarla ilişkilendirilir. Bu nedenle, Aşure Günü farklı dinlerce de kıymetli görülmektedir.

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Aşure gününde yapılacak ibadetler neler? Aşure günü ve gecesinde okunması faydalı dualar ve zikirler neler?

Aşure Günü Tarihi ve Önemi

Muharrem ayı, içerisinde müstesna günlerden biri olan Aşure Günü'nü barındırır. Aşure, Muharrem ayının onuncu günüdür ve ismini Arapça "on" anlamına gelen "aşera" kelimesinden almıştır. Dilimizde, bugün pişirilip dağıtılan tatlıya "aşure" adı verilmiştir. Tarihte bugün, insanlık ve İslam tarihi açısından önem taşıyan bazı olaylar meydana gelmiştir. Rivayetlere göre Hz. İbrahim aşure günü dünyaya gelmiş, Hz. Musa ve kavmi Firavun'un zulmünden bu günde kurtulmuş, Hz. Nuh'un gemisi Cudi Dağı'na aşure günü oturmuştur.

Bu özellikleri bakımından aşure bir sevinç, mutluluk ve kutlama günüdür. Hz. Aişe'den nakledilen bir rivayette, cahiliye döneminde Kureyşlilerin aşure gününü kutladıkları; Kâbe'nin örtüsünü değiştirip oruç tuttuklarından bahsedilmektedir.

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Aşure gününde yapılacak ibadetler neler? Aşure günü ve gecesinde okunması faydalı dualar ve zikirler neler?

Aşure Günü Neler Yapılmalıdır?

Muharrem ayı, Hicri yılbaşı olarak kabul edilir ve aynı zamanda Aşure Günü'nü de içinde barındırır. Mübarek aylarda ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen müminler bu tarihlerde bol bol dua eder ve tesbih çeker.