03 Aralık 2024, Salı
Artık yıl nedir, neden olur? 29 Şubat neden 4 yılda bir gelir?
Her dört yılda bir takvimlere eklenen 29 Şubat, yalnızca artık yıllarda yaşanan özel bir gün olarak dikkat çekiyor. Bu tarihte doğanlar, doğum günlerini tam olarak kutlayabilmek için dört yıl beklemek zorunda kalıyor. Peki, neden dört yılda bir artık yıl yaşanıyor ve bu sıra dışı döngünün sebebi ne? İşte bilimsel ve tarihsel arka planıyla bu özel günün detayları...
Giriş Tarihi: 03.12.2024 11:14 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 11:14