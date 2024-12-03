Artık yıl nedir, neden olur? 29 Şubat neden 4 yılda bir gelir?

Mükemmel Takvim Mümkün Mü?

Her dört yılda bir eklenen 29 Şubat, ilk bakışta bu sorunu çözüyor gibi görünse de, aslında tam olarak çözmüyor. Çünkü bir yılın uzunluğu gerçekte 365,25 değil, yaklaşık 365,2422 gün. Bu küçük fark, yıllar geçtikçe büyüyerek takvimde sapmalara yol açabilir.

Örneğin, her yıl yaklaşık 11 dakikalık bir fark birikir. Bu da 128 yıl içinde bir tam güne dönüşür. Bu nedenle, daha hassas bir denge sağlamak için farklı düzeltme yöntemleri geliştirilmiştir.