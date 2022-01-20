20 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Araçlar yolda kaldı evler gömüldü! Türkiye kara teslim! Meteoroloji'den birçok ile yeni uyarılar

Araçlar yolda kaldı evler gömüldü! Türkiye kara teslim! Meteoroloji'den birçok ile yeni uyarılar

Türkiye, beyaz örtüyle kaplandı. Birçok ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda kalırken AFAD ve Kızılay ekipleri sürücülere kumanya dağıttı. 72 yılın en yoğun şekilde yaşandığı Bolu'da ise kar yağışı durdu. Fakat hafta sonu kar yağışının daha yoğun şekilde yaşanacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir uyarı daha yapıldı. İşte bölge bölge son durum...

Giriş Tarihi: 20.01.2022 12:32 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022 12:32
  • 1
  • 50
Araçlar yolda kaldı evler gömüldü! Türkiye kara teslim! Meteoroloji’den birçok ile yeni uyarılar

Kentte etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yer yer kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı kentte, Genç- Diyarbakır kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 50
Araçlar yolda kaldı evler gömüldü! Türkiye kara teslim! Meteoroloji’den birçok ile yeni uyarılar

İlçe çıkışında trafik ekipleri, araçların geçişlerine izin vermedi. Özellikle ağır tonajlı onlarca araç, dün akşam yolda mahsur kaldı.

Birçok sürücü araçlarında kalmayı tercih etti. İsteyenler ise Bingöl kent merkezine götürüldü. İlçede yol açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

  • 3
  • 50
Araçlar yolda kaldı evler gömüldü! Türkiye kara teslim! Meteoroloji’den birçok ile yeni uyarılar

Genç-Diyarbakır kara yolunun yanı sıra Bingöl- Erzurum ve Bingöl- Muş kara yolları da ulaşıma kapandı.

Yollarda mahsur kalanlara AFAD ve Kızılay ekipleri kumanya desteği verdi. Vatandaşlara sıcak çorba, helva, ekmek ve su gibi gıda malzemeleri dağıtıldı.

  • 4
  • 50
Araçlar yolda kaldı evler gömüldü! Türkiye kara teslim! Meteoroloji’den birçok ile yeni uyarılar

VAN'DA 1018 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM YOK
Van'da dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı, tipi ile birlikte hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı, kent merkezinde 25, yüksek kesimlerde ise 60 santimetreye ulaştı.

  • 5
  • 50
Araçlar yolda kaldı evler gömüldü! Türkiye kara teslim! Meteoroloji’den birçok ile yeni uyarılar

1018 yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken, yoğun kar yağışı nedeniyle Van-Hakkari ile Van-Bitlis kara yolu trafiğe kapatıldı. Yollarda mahsur kalan 100'ün üzerinde sürücü ise Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.