Araçlar yolda kaldı evler gömüldü! Türkiye kara teslim! Meteoroloji'den birçok ile yeni uyarılar

Türkiye, beyaz örtüyle kaplandı. Birçok ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda kalırken AFAD ve Kızılay ekipleri sürücülere kumanya dağıttı. 72 yılın en yoğun şekilde yaşandığı Bolu'da ise kar yağışı durdu. Fakat hafta sonu kar yağışının daha yoğun şekilde yaşanacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bir uyarı daha yapıldı. İşte bölge bölge son durum...

Giriş Tarihi: 20.01.2022 12:32 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022 12:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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