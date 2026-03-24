Apartmanda beğendiği ayakkabıları poşete koyup kaçtı: Güvenlik kamerasına yakalandı
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
Avcılar'da bir binaya giren şüpheli önce katları tek tek dolaştı. Ardından da daire önlerine bırakılan 4 çift ayakkabıyı alarak kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Üniversite Mahallesi Mahir Sokak'ta meydana geldi. Bir kişi kapısını açık gördüğü binaya girdi. Katları tek tek dolaşan ve daire önlerine bırakılan ayakkabıları iki poşete dolduran şüpheli daha sonra binadan çıktı.
KAMERAYI İZLEYİNCE FARK ETTİLER
Daire kapısı önüne bıraktıkları ayakkabılarını bulamayan bina sakinleri, güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlığın farkına vardı.Bina sakinleri şüphelinin bir an önce yakalanmasını istedi.