18 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri AÖF diploma ne zaman verilecek? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır?

AÖF diploma ne zaman verilecek? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır?

AÖF diploma ne zaman verilecek? Anadolu Üniversitesi final sınavı sonuçlarına göre mezun olan öğrenciler diplomalarını alacakları tarihi araştırıyor. Anadolu Üniversitesi'nin resmi internt adresi üzerinden diploma sorgulama yapan öğrenciler, heyecan içinde diplomalarını bekliyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, AÖF diploma ne zaman verilecek? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 18.07.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 10:13
  • 1
  • 14
AÖF diploma ne zaman verilecek? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır?

AÖF diploma tarihi belli oldu mu? 2019-2020 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavı 24 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Final sonuçlarını görüntüleyen öğrenciler, diploma ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. 2020 AÖF diploma ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AÖF diploma ne zaman verilecek? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
AÖF diploma ne zaman verilecek? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır?

AÖF DİPLOMA NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖF diploma sorgulama işlemleri, AÖF'ün https://www.anadolu.edu.tr/diploma-dogrula internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. T.C. Kimlik numarası ve diploma numarası girilerek diploma doğrulama işlemi yapılabilecek.

  • 3
  • 14
AÖF diploma ne zaman verilecek? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır?

AÖF DİPLOMA NE ZAMAN VERİLECEK?

2019-2020 AÖF diplomaları konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak geçmiş yıllarla ilgili mezuniyet sürecine dair detayları açıklayan Anadolu Üniversitesi diplomalarla ilgili şu ifadelere yer vermişti;

  • 4
  • 14
AÖF diploma ne zaman verilecek? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır?

"Diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçları İnternetten açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunlarımıza verilmek üzere bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir. Ancak staj yükümlülüğü bulunan öğrenciler stajlarını tamamladıklarını belgeledikten veya laboratuvar uygulama dersi bulunan öğrenciler laboratuvar uygulama dersini tamamladıktan sonra diplomalarını alabilirler.

  • 5
  • 14
AÖF diploma ne zaman verilecek? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır?

Mezunlarımız bağlı oldukları AÖF bürosuna özel kimlik ve öğrenci kimlik/tanıtım kartlarıyla kendileri veya yasal vekilleri başvurarak imza karşılığında diplomalarını alabilirler. Bunların dışında hiç kimseye diploma verilmez. Diplomalar öğrencinin adresine veya istediği resmî kurumlara posta veya kargo ile gönderilmez. AÖF büroları arasında diploma gönderme işlemi yapılmaz.

Mezunlarımıza diploma haricinde geçici mezuniyet belgesi, öğrenim belgesi, yazı gibi mezuniyeti belirten belge verilmemektedir.