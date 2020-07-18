AÖF diploma tarihi belli oldu mu? 2019-2020 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavı 24 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Final sonuçlarını görüntüleyen öğrenciler, diploma ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. 2020 AÖF diploma ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AÖF diploma ne zaman verilecek? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır?