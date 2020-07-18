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AÖF diploma ne zaman verilecek? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır?
AÖF diploma ne zaman verilecek? Anadolu Üniversitesi final sınavı sonuçlarına göre mezun olan öğrenciler diplomalarını alacakları tarihi araştırıyor. Anadolu Üniversitesi'nin resmi internt adresi üzerinden diploma sorgulama yapan öğrenciler, heyecan içinde diplomalarını bekliyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, AÖF diploma ne zaman verilecek? 2020 Anadolu Üniversitesi AÖF diploma sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 18.07.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 10:13
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