Antalya'dan dünyaya sevgi eli: 14 Şubat öncesi 70 milyon çiçek ihracatı

Türkiye'nin çiçek bahçesi Antalya, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde dünya pazarının gözdesi haline geldi. Özellikle Altınova ve Altayak bölgelerinde yetiştirilen milyonlarca karanfil, Avrupa ve Balkanlar başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.

Yaklaşık 70 milyon dal çiçeğin ihraç edildiği bu dönemde, Türkiye çiçek üretimindeki gücünü bir kez daha kanıtlarken, iç ve dış pazarda yaşanan yoğun hareketlilik üreticinin yüzünü güldürüyor.