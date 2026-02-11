Antalya'dan dünyaya sevgi eli: 14 Şubat öncesi 70 milyon çiçek ihracatı
Antalya'dan dünyaya sevgi eli uzandı. 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde yaklaşık 70 milyon dal çiçek ihraç edilirken, Avrupa ve Balkanlar başta olmak üzere birçok ülkeye sevgi taşındı. Üretici yoğun talepten memnun, karanfil ise hem fiyatı hem dayanıklılığıyla güle rakip oldu. Detayları A Haber muhabiri Kartal Oğuz aktardı.
Türkiye'nin çiçek bahçesi Antalya, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde dünya pazarının gözdesi haline geldi. Özellikle Altınova ve Altayak bölgelerinde yetiştirilen milyonlarca karanfil, Avrupa ve Balkanlar başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.
Yaklaşık 70 milyon dal çiçeğin ihraç edildiği bu dönemde, Türkiye çiçek üretimindeki gücünü bir kez daha kanıtlarken, iç ve dış pazarda yaşanan yoğun hareketlilik üreticinin yüzünü güldürüyor.
DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA SEVGİ TAŞINIYOR
Antalya'da 14 Şubat mesaisinin hız kesmeden devam ettiğini belirten A Haber muhabiri Kartal Oğuz, özellikle Altınova ve Altayak bölgelerinin çiçek üretimiyle meşhur olduğunu dile getirerek ihracat rakamlarına dikkat çekti. Sektör temsilcisi Yılmaz Bey, dış pazardaki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Yoğun bir talep var, özellikle Sevgililer Günü öncesi çok yoğun bir talep aldık. Yaklaşık 70 milyon dala yakın bir ihracat gerçekleşti. Bu süreç yaklaşık bir hafta öncesinden bitti" ifadelerini kullandı.
İhracat yapılan ülkelerin geniş bir yelpazeye yayıldığını belirten Yılmaz Bey, "Rusya, Ukrayna, kardeş ülke Azerbaycan, Polonya, İngiltere, Almanya, Hollanda, Bulgaristan, Romanya; yani aklınıza hangi ülke geliyorsa birçok yere bu ürünün ihracatı yapılıyor" sözleriyle Türkiye'nin küresel çiçek pazarındaki etkinliğini vurguladı.
GÜLÜN TAHTINI KARANFİL SALLIYOR
İç piyasada tüketicilerin tercihlerine de değinen Yılmaz Bey, karanfilin hem ekonomik hem de çok yönlü bir ürün olması sebebiyle gülden daha fazla rağbet gördüğünü belirtti. Karanfilin her türlü duyguyu temsil edebildiğini ifade eden Yılmaz Bey, "Karanfil özellikle mutlu anlarınızda sevgiliye, anneye, kardeşe verilebiliyor; hüzünlü anlarınızda da mezarlıkta ölülerinize dahi kullanabiliyorsunuz. Bu anlamda çok ucuz ve kaliteli, öncü ülkelerden birisi Türkiye üretim anlamında" açıklamasında bulundu. Ekonomik şartların da tüketim alışkanlıklarını etkilediğini dile getiren Yılmaz Bey, "Fiyat anlamında gül pahalı bir ürün olduğu için karanfil tabii ki ön planda tutuluyor. Ekonomik kriz yaşayan bir ülkeyiz şu anda, karanfil o anlamda şu anda gülden çok daha fazla bir talep görüyor" şeklinde konuştu.
SOĞUK ZİNCİRLE 25 GÜNLÜK ÖMÜR
İhracatın en önemli ayaklarından biri olan lojistik ve saklama koşulları hakkında teknik detaylar paylaşan Yılmaz Bey, çiçeklerin tazeliğini nasıl koruduğunu anlattı. Hasat sonrası işlemlerin titizlikle yürütüldüğünü belirten Yılmaz Bey, "Hasattan sonra soğuk havada +2 ve +4 derecede yaklaşık bir hafta saklıyoruz biz bunu. Lojistik desteğiyle soğuk iklim tırlarda bir hafta daha hemen hemen yolculuğu sürüyor. Karanfilin son tüketiciye gidinceye kadar 20-25 gün bir ömrü var" ifadelerini kullandı.