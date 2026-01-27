Antalya’da hortum faciası! Seralar yıkıldı çatılar uçtu

Antalya'da etkili olan şiddetli yağışın ardından yaralar sarılmaya çalışılırken, bölge bu kez fırtına felaketiyle sarsıldı. Etkisini artıran fırtına nedeniyle çatılar uçarken seralarda yıkıldı. Afet bölgesi ilan edilmesi çağrılarını yineleyen çiftçiler, zararın kendi imkanlarıyla karşılanmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde etkili olan şiddetli yağışın ardından yaralar sarılmaya çalışılırken, bölge bu kez fırtına felaketiyle sarsıldı.

Daha önce su baskınları nedeniyle büyük zarar gören çilek seraları, devam eden fırtına ve sağanakla birlikte yerle bir oldu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkisini artıran fırtına, seraları kökünden söktü. Şiddetli rüzgâr nedeniyle sera muşambaları yırtılırken, demir aksamların büküldüğü, birçok seranın kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Çiftçiler, bir felaketin etkilerini henüz atlatamadan yeni bir felaketle karşı karşıya kaldıklarını söyledi. "ZARAR KATLANARAK ARTTI"

Yaşadıkları mağduriyeti dile getiren Kadriyeli üreticiler, daha önce çileklerin su altında kalmasının ardından şimdi de seraların fiziksel olarak yok olduğunu belirtti. Çiftçiler, yağmurda ürünlerinin gittiğini, şimdi ise fırtınanın seraları yıktığını, zararlarının katlanamaz büyüklüğünde olduğunu söyledi.