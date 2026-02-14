Serik'te 3 gündür etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen Köprü Çayı Irmağı'ndaki taşkında Boğazkent Mahallesi Ahmediye mevkisinde bulunan meyve bahçeleri ile 1 ev ve 6 ahırı su bastı. Su basan ev kullanılamaz hale geldi. Büyükbaş ahırları ise suyla doldu. Ahırdaki hayvanlar sahibi ve komşularının yardımıyla tahliye edildi. Serik Sanayi Sitesi ile Boğazkent arasındaki yolda biriken su ise sürücülere zor anlar yaşattı.

Antalya kent merkezinde ve ilçelerinde etkisini artıran yağış, özellikle altyapının yetersiz kaldığı bölgelerde su baskınlarına yol açtı. Birçok ev ve iş yerini su basarken, araçlar yollarda mahsur kaldı. Taşan dereler nedeniyle bazı mahallelere ulaşım geçici olarak durduruldu.

Şiddetli sağanak Antalya ve Adana'da hayatı olumsuz etkiledi. Dereler taştı, bazı yollar çöktü, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

ALANYA'DA BARAJ ALARMI! EVLER TAHLİYE EDİLDİ Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Dim ve Oba çayları çevresinde su baskınlarına yol açtı. Piknik alanları, tarım arazileri, bazı evlerin giriş katları ve yollar sular altında kalırken, Dim Barajı'nda kontrollü su salımı sonrası çevredeki evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Bölgedeki son durum ve tahliye operasyonunun detaylarını A Haber muhabiri Kartal Oğuz aktardı.

2 MAHALLEDE TAHLİYE SEFERBERLİĞİ

Yaşanabilecek olası bir taşkın felaketine karşı Antalya Valiliği toplantılarında geniş güvenlik önlemleri alındı. Dim Çayı ve Oba Çayı çözülme yerlerinde anonslar kadınlarında uyarlandı. Kartal Oğuz tahliye edilmeye devam ediyor, "Tosmur ve Kestel mahallelerinde özellikle bodrum ve zemin katlarda ikamet eden kişilerin odadan uzaklaştırılması sağlandı, toplamda 314 kişi tedbir amaçlı evlerden çıkarıldı" sözleriyle aktarıldı. Tahliye edilenlerden 48'inin kamu misafirhanelerine yerleştirildiği, 132 konut ve 73 iş yerinin tamamen boşaldığı bildirildi.

ANTALYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Baraj kotunun 168,91 metreye yükseldiği, dolu savak maksimum çalışma kotunun ise 170 metre olduğu belirtildi. Taşkın riskine karşı önlem amacıyla Dim Çayı çevresindeki tesislerde çalışanlar ve Tosmur ile Kestel mahallelerinde zemin ve bodrum katlarda yaşayan vatandaşlar anonslarla tahliye edildi.

YÜZLERCE VATANDAŞ GÜVENLİ ALANLARA ALINDI

Tahliye çalışmalarında geniş çaplı bir ekip görev yaptı. Yapılan açıklamaya göre:

161 personel

41 araç

1 engelli taşıma aracı sahada görev aldı.

Çalışmalar kapsamında 220 ev ve iş yerine tebligat yapılırken, toplam 314 vatandaş tahliye edildi. Bunlardan 48'i kamu misafirhanelerine yerleştirildi. Ayrıca 132 konut ve 73 iş yeri güvenlik amacıyla boşaltıldı.

Bölgede toplam 182 araç, 137 ekip ve 501 personelin görev başında olduğu bildirildi.