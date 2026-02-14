CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Antalya ve Adana'yı sel vurdu! Dereler taştı evler tahliye edildi | A Haber bölgede

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'de etkili olan şiddetli yağış, Antalya ve Adana'da hayatı felç etti. Gece saatlerinden itibaren aralıksız devam eden sağanak, derelerin taşmasına ve bazı bölgelerde yolların çökmesine neden oldu. Vatandaşlar zor anlar yaşarken ekipler ise seferber oldu. Evler de tahliye edilirken detayları A Haber muhabirlerinden Kartal Oğuz Antalya'dan, Halil İbrahim Uğur ise Adana'dan aktardı.

Antalya ve Adana'yı sel vurdu! Dereler taştı evler tahliye edildi | A Haber bölgede 1

Şiddetli sağanak Antalya ve Adana'da hayatı olumsuz etkiledi. Dereler taştı, bazı yollar çöktü, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

ALANYA'DA SAĞANAK SONRASI TAŞKIN RİSKİ: EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Antalya kent merkezinde ve ilçelerinde etkisini artıran yağış, özellikle altyapının yetersiz kaldığı bölgelerde su baskınlarına yol açtı. Birçok ev ve iş yerini su basarken, araçlar yollarda mahsur kaldı. Taşan dereler nedeniyle bazı mahallelere ulaşım geçici olarak durduruldu.

Serik'te 3 gündür etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen Köprü Çayı Irmağı'ndaki taşkında Boğazkent Mahallesi Ahmediye mevkisinde bulunan meyve bahçeleri ile 1 ev ve 6 ahırı su bastı. Su basan ev kullanılamaz hale geldi. Büyükbaş ahırları ise suyla doldu. Ahırdaki hayvanlar sahibi ve komşularının yardımıyla tahliye edildi. Serik Sanayi Sitesi ile Boğazkent arasındaki yolda biriken su ise sürücülere zor anlar yaşattı.

Antalya ve Adana'yı sel vurdu! Dereler taştı evler tahliye edildi | A Haber bölgede 2

ALANYA'DA BARAJ ALARMI! EVLER TAHLİYE EDİLDİ
Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Dim ve Oba çayları çevresinde su baskınlarına yol açtı. Piknik alanları, tarım arazileri, bazı evlerin giriş katları ve yollar sular altında kalırken, Dim Barajı'nda kontrollü su salımı sonrası çevredeki evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Bölgedeki son durum ve tahliye operasyonunun detaylarını A Haber muhabiri Kartal Oğuz aktardı.

Antalya ve Adana'yı sel vurdu! Dereler taştı evler tahliye edildi | A Haber bölgede 3

Antalya genelinde ve özellikle Alanya ilçesinde dün gün boyu süren sağanak yağışlar, bölgedeki barajlarda doluluk sınırı en üst seviyede tutuldu. Dim Çayı üzerinde bulunan Dim Barajı'ndaki su seviyesinin yükselmesi üzerine kontrollü olarak kontrollü su salımı başlatıldı. Bölgedeki riskin boyutuna A Haber muhabiri Kartal Oğuz, dikkat çekti.

Antalya ve Adana'yı sel vurdu! Dereler taştı evler tahliye edildi | A Haber bölgede 4

2 MAHALLEDE TAHLİYE SEFERBERLİĞİ
Yaşanabilecek olası bir taşkın felaketine karşı Antalya Valiliği toplantılarında geniş güvenlik önlemleri alındı. Dim Çayı ve Oba Çayı çözülme yerlerinde anonslar kadınlarında uyarlandı. Kartal Oğuz tahliye edilmeye devam ediyor, "Tosmur ve Kestel mahallelerinde özellikle bodrum ve zemin katlarda ikamet eden kişilerin odadan uzaklaştırılması sağlandı, toplamda 314 kişi tedbir amaçlı evlerden çıkarıldı" sözleriyle aktarıldı. Tahliye edilenlerden 48'inin kamu misafirhanelerine yerleştirildiği, 132 konut ve 73 iş yerinin tamamen boşaldığı bildirildi.

ANTALYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Dim Barajı'ndaki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından kontrollü su salımı gerçekleştirildiği bildirildi.

Baraj kotunun 168,91 metreye yükseldiği, dolu savak maksimum çalışma kotunun ise 170 metre olduğu belirtildi. Taşkın riskine karşı önlem amacıyla Dim Çayı çevresindeki tesislerde çalışanlar ve Tosmur ile Kestel mahallelerinde zemin ve bodrum katlarda yaşayan vatandaşlar anonslarla tahliye edildi.

YÜZLERCE VATANDAŞ GÜVENLİ ALANLARA ALINDI

Tahliye çalışmalarında geniş çaplı bir ekip görev yaptı. Yapılan açıklamaya göre:

161 personel
41 araç
1 engelli taşıma aracı sahada görev aldı.

Çalışmalar kapsamında 220 ev ve iş yerine tebligat yapılırken, toplam 314 vatandaş tahliye edildi. Bunlardan 48'i kamu misafirhanelerine yerleştirildi. Ayrıca 132 konut ve 73 iş yeri güvenlik amacıyla boşaltıldı.

Bölgede toplam 182 araç, 137 ekip ve 501 personelin görev başında olduğu bildirildi.

Antalya ve Adana'yı sel vurdu! Dereler taştı evler tahliye edildi | A Haber bölgede 5

ADANA'DA DA SEL
Kozan ilçesinde gece yaşanan sel felaketinin ardından hasar sabah gün yüzüne çıktı. Kozan-Kayseri karayolu ulaşıma tamamen kapatıldı. Saimbeyli Kaymakamı Emre Aydın ile Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, kaya düşmeleri ve heyelan nedeniyle kullanılamaz hale gelen bölgede güvenlik gerekçesiyle ilçe giriş ve çıkışlarının kapatıldığını bildirdi.

Antalya ve Adana'yı sel vurdu! Dereler taştı evler tahliye edildi | A Haber bölgede 6

Belediye Başkanı Mahmut Dal, yaşanan yağışların afet boyutunda olduğunu belirterek, "Karayolu tamamen kullanılamaz hale geldi. Göksu Nehri kapasitesinin çok üzerinde su aldı, debisi yükselmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesine ait mezbaha da sular altında kaldı. Kaymakamlığımız, belediyemiz ve güvenlik güçlerimizle birlikte can güvenliğini sağlayarak iş makineleriyle müdahale etmeye çalışıyoruz" dedi.
Bölgede ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.

Antalya ve Adana'yı sel vurdu! Dereler taştı evler tahliye edildi | A Haber bölgede 7

ADANA'DA SAĞANAK VURDU: GÖKSU DERESİ TAŞTI, KARAYOLU ÇÖKTÜ
Adana'nın Feke ve Saimbeyli ilçelerinde şiddetli olan şiddetli sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından debisi yükselen Göksu Deresi'nin taşması sonucu iki ilçeyi kapsayan karayolunda devasa bir gedik oluştu. Karayolları ve polis ekiplerinin teyakkuzda olduğu bölgedeki son durumu ve ulaşımda yaşanan aksaklıkları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

Antalya ve Adana'yı sel vurdu! Dereler taştı evler tahliye edildi | A Haber bölgede 8

ADANA'YI SAĞANAK YAĞIŞ VURDU!

İKİ İLÇE ARASINDA ULAŞIM KESİLDİ
Adana'nın kuzey ilçelerinde dünkü artış yağışlar, Göksu Deresi'nin taşmasına neden oldu. Taşkın sularının karayoluna çıkışıyla birlikte Feke ve Saimbeyli ilçelerini takip eden yolun bir bölümü tamamen çöktü. Olayın yerindeki dağılımının boyutuna dikkat çeken A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, "Göksu Deresi'nin taşması sonrasında yola çıkmaya ayrılması, iki ilçede gerçekleşen karayolunda büyük bir gedik açıldı" sözleriyle aktardı.

Antalya ve Adana'yı sel vurdu! Dereler taştı evler tahliye edildi | A Haber bölgede 9

EKİPLER TEYAKKUZDA: DOLGU ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Yolun çökmesiyle birlikte Karayolları ekipleri bölgesel iş makinelerini sevk ederek çözüme başladı. Güvenlik kapsamındaki polis ekipleri de sürecin iki tarafında barikat kurarak araç geçişine izin veriyor. Çalışmaların ayrıntılarını paylaşan Halil İbrahim Uğur, "Bir yandan malzeme getirilmeye çalışıldı, bir yandan da iş makinelerinin o alanda yeni bir yol platformu oluşturmak için yoğun çaba harcamak için çaba harcadı"dedi.

BİR MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ
Sel felaketinin sadece sorunları değil, yerleşim yerlerini de vurduğu bilgiler paylaşıldı. Saimbeyli ilçesinde görülen bir mahallenin tahliye edildiğini belirten Uğur, "Saimbeyli ilçesinde bir mahallenin tahliye edildiği, sel sularının dağılım sıcaklıkları ve bir mezbahaya kadar ulaştığını, buraların su altında kaldığı" dile getirildi. Bölgede karayolunun yeniden trafiğe açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin