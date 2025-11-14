Yaşam

Anne ile oğlunun gizemli ölümünde sır perdesi aralanıyor! Kayıp telefon bulundu

Kastamonu'da evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ardından günler sonra 5 yaşındaki oğlu ile birlikte cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın kayıp olan cep telefonuna da ormanda ulaşıldı. Olayla ilgili sır perdesinin cep telefonunun incelenmesinin ardından aralanması bekleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kayıp olarak aranan anne ile oğlunun cansız bedenlerine ulaşıldığı bölgede kayıp çanta ve ayakkabıdan sonra cep telefonuna da ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarında bulunan evlerinden 2 Kasım günü ayrılmalarının ardından bir daha ulaşılamayan anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenleri, arama çalışmalarının 10'uncu gününde Köseali köyü mevkiindeki dere yatağında bulundu.

ÇANTASI VE AYAKKABISI DA BULUNMUŞTU
Bölgede çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ederken; AFAD, UMKE, JAK ve komando birlikleri tarafınsan annenin cesedinin bulunduğu yere yaklaşık 200 metre uzaklıkta çantası ile 100 metre uzaklıkta ayakkabısı bulundu.

TELEFONUNA DA ULAŞILDI
Bölgedeki arama çalışmalarını sürdüren ekipleri, annenin bulunduğu bölgeye yakın bir alanda yaptıkları aramalar sonucunda kayıp cep telefonuna da ulaştı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde telefondaki bilgilerin çözülmesiyle olaydaki sır perdesinin kalkması bekleniyor. Ayrıca anneye ait kayıp bir eşya da, son bulunan cep telefonuyla kalmamış oldu.

MÜGE ANLI DA SIR OLAYI ARAŞTIRIYOR
Anne ve oğlunun sır ölümü, atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme taşındı. Huriye Helvacı'nın öldüğü gün buluşmak için plan yaptığı eşinin eski eniştesi Mustafa Uzun, çelişkili ifadeleriyle dikkat çekiyordu.

MUSTAFA UZUN'A ELEKTRONİK KELEPÇE KARARI!
Bugün ise anne ve çocuğun sır ölümüyle ilgili sıcak gelişmeler yaşandı.

Müge Anlı, Mustafa Uzun'a savcılık talimatıyla denetimli serbestlik kapsamında elektronik kelepçe takılacağını duyurdu.

ARAMA GEÇMİŞİNİ SİLDİ
Bugünkü programda Mustafa Uslu'nun telefonundaki eski mesajlara ve kayıtı kişilere bakıldı. Eski eniştenin telefonuna kişi olarak kaydetmediği Huriye Helvacı ile arama geçmişini silmesi şüpheleri arttırdı.

"EVLİ OLMASAYDIM SENİNLE EVLENDİRDİM"
Eski enişte, "Huriye bana 'Çok iyisin. Evli olmasaydım ya da boşanmış olsaydım seninle evlenirdim' dedi" şeklinde bir iddia ortaya attı.

"MUSTAFA HURİYE VE OSMAN HELVACI İLE AYNI YOLDA BEKLİYORDU"
Müge Anlı ile Tatlı Sert'e röportaj veren Yıldıray Yılmaz Mustafa Uslu için "Huriye Hanım ile Osman'ın geçtikleri yolda bekliyordu. Beklediği yer ana yolu görüyordu." şeklinde açıklama yaptı.

Huriye Helvacı ile buluşmak için plan yapmadıklarını söyleyen Mustafa Uzun, Huriye Helvacı ve Osman Helvacı ile birbirine yakın noktalarda bulunuyorlardı.

Beni ilk aradığında "Ben indim dedi." diyen Uslu etrafta onları aradığını dile getirdi. Telefonda Huriye Helvacı ile konuştuğunu ve yolu tarif ettiğini söyledi.

"MUSTAFA'DAN HOŞLANMAZDI"
Bayram Helvacı "Huriye Mustafa'dan hoşlanmazdı yengesiyle evliyken ama ne oldu da Mustafa ile görüşmeye başladı anlayamıyorum. 15 gün boyunca bu kadar sıkı fıkı görüştülerse 'Evlenmek istiyorum' demiş olabilir."

Arkadan seslerin geldiğini duyan Bayram Helvacı Huriye'ye evde kim var dedim, 'Enişten Mustafa var' dedi ben geliyorum diyip eve giden Bayram Helva'cı evde Mustafa'yı bulamadığını söyledi. Bütün bunların üzerine tartıştıklarını dile getiren Bayram Helvacı "Benimle mutlu değilsen boşanabiliriz" şeklinde konuştuğunu ifade etti.

Bayram Helvacı yaşananlardan sonra "Eşime güvenmeyi tercih etmiştim ama güvenmemem lazımmış." şeklinde açıklama yaptı.

"BELKİ KONUŞTUĞU BAŞKA KİŞİLER VAR"
Mustafa Uslu Huriye Helvacı'yı suçlayarak "Eşinden her şeyi saklayan bir kadın belki konuştuğu başka kişiler de var. Eşine niye bunu yapıyor?" dedi. Kendisinin bir şey yapmadığı ve suçsuz olduğu konusunda ısrarcı olan Uslu "Göreceksiniz" dedi.