Altında kırmızı pazartesi alarmı! İslam Memiş gram için net konuştu: Al ve unut

SERT DÜŞÜŞLER "ÇÖKÜŞ" OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Memiş, son dönemde yaşanan fiyat hareketlerini çöküş olarak değerlendirdi. Altında iki gün içinde yüzde 20'ye yaklaşan düşüş, gümüşte ise çok daha sert kayıplar yaşandığını söyledi. Bu düşüşlerin özellikle sanal ve kaldıraçlı işlemlerde yoğun zarar oluşturduğunu belirtti.

Fiziki altın alan ve uzun vadeli yatırım yapanların ise bu dalgalanmalardan daha az etkilendiğini dile getiren Memiş, kredi çekerek veya varlık satarak yatırım yapanların daha fazla risk altında olduğunu ifade etti.