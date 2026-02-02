CANLI YAYIN
Altında kırmızı pazartesi alarmı! İslam Memiş gram için net konuştu: Al ve unut

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi

Altın piyasasında yaşanan sert düşüş ve dalgalanmalar sonrası A Haber canlı yayınında yapılan değerlendirmelerde, 2026 boyunca piyasalarda yüksek oynaklığın sürebileceği uyarısı yapıldı. Finans Analisti İslam Memiş ile Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, yatırımcıların bu süreçte risk yönetimine ve mevcut varlıklarını korumaya odaklanması gerektiğini vurguladı.

A Haber canlı yayınında konuşan Finans Analisti İslam Memiş ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, altın piyasasında yaşanan sert hareketlere dikkat çekti.

ALTINDA KIRMIZI PAZARTESİ ALARMI!
Erdem, kısa süre içinde ons altında 1.000 doların üzerinde düşüş yaşandığını belirterek, daha önce bu yükselişin balon niteliği taşıdığı yönünde uyarılarda bulunduklarını söyledi. Yaşanan geri çekilmeyi "çöküş" olarak nitelendiren Erdem, piyasada ciddi bir şişkinlik oluştuğunu ifade etti.

Borsada da düşüşlerin sürdüğünü belirten Erdem, gram altında Ocak ayında yaşanan hızlı yükselişin ardından geri çekilmenin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Ocak ayı başındaki seviyelere geri dönüş yaşandığını söyleyen Erdem, ABD tarafında büyük satışların gerçekleştiğini ve trilyon dolar seviyesinde kârların realize edildiğini vurguladı.

Erdem, altın fiyatlarının tekrar eski zirvelere ulaşıp ulaşamayacağının belirsiz olduğunu ancak 2026'nın ilk yarısında sert iniş ve çıkışların sık görüleceğini ifade etti.

"BALON PATLADI, KALDIRAÇLI İŞLEM YAPANLAR ZARAR ETTİ"

İslam Memiş ise altın ve gümüş piyasasında yaşanan yükselişin teknik olarak açıklanamadığını belirterek bunun bir balon olduğunu söyledi. Balonun patladığını ifade eden Memiş, özellikle kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıların büyük zarar ettiğini dile getirdi.

Piyasada teknik ve mantıksal temelin olmadığı durumlarda sistemin kazandığını belirten Memiş, bu ortamın yatırım piyasasından çok kumar piyasasına benzediğini savundu. Comex piyasasında teminat tamamlama zorunluluğu yaşayan yatırımcıların zor durumda kaldığını belirten Memiş, son dönemde altın ve gümüş fiyatlarının düşmeyeceği algısının oluşturulduğunu söyledi.

Memiş, 2026 yılının altın ve gümüşten kazanç yılı değil mevcut varlıkları koruma yılı olduğunu belirterek piyasalarda yıl boyunca manipülasyonların görülebileceğini ifade etti.

SERT DÜŞÜŞLER "ÇÖKÜŞ" OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Memiş, son dönemde yaşanan fiyat hareketlerini çöküş olarak değerlendirdi. Altında iki gün içinde yüzde 20'ye yaklaşan düşüş, gümüşte ise çok daha sert kayıplar yaşandığını söyledi. Bu düşüşlerin özellikle sanal ve kaldıraçlı işlemlerde yoğun zarar oluşturduğunu belirtti.

Fiziki altın alan ve uzun vadeli yatırım yapanların ise bu dalgalanmalardan daha az etkilendiğini dile getiren Memiş, kredi çekerek veya varlık satarak yatırım yapanların daha fazla risk altında olduğunu ifade etti.

"2026 ÖNGÖRÜLEMEYEN BİR PİYASA YILI OLACAK"

Memiş, 2026 yılı boyunca piyasalarda her ay farklı senaryoların görülebileceğini belirterek yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Ons altının 4.000 doların altına da düşebileceğini, 6.000 dolar seviyesine de çıkabileceğini ifade eden Memiş, piyasanın öngörülemez olduğunu vurguladı.

Kendi yaklaşımının "al ve unut" modeli olduğunu belirten Memiş, düşüşlerin kalıcı olmayacağını düşündüğünü ancak bunun yatırım tavsiyesi olmadığını ifade etti.

DÜŞÜŞLER FIRSAT OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR MESAJI

Memiş, altın borcu olanlar, ileride düğün yapacak olanlar veya birikim yapmak isteyenler için mevcut seviyelerin fırsat oluşturabileceğini söyledi. Ancak dip ve zirve seviyelerinin kesin olarak tespit edilemeyeceğini belirtti.

"TRENE SON VAGONDAN BİNMEYİN" UYARISI

Faruk Erdem ise yatırımcıların yükselişin zirvesinde alım yapma eğiliminde olduğunu belirterek, bunun ciddi kayıplara yol açtığını söyledi. Gram altının 7.800 liradan alınıp 6.300 liraya düşmesiyle yatırımcıların gram başına yaklaşık 1.500 lira zarar ettiğini ifade etti.

Erdem, önemli olanın eldeki altın miktarını artırmak ve varlıkları korumak olduğunu söyledi.

FİZİKİ ALTINDA MAKAS VE İŞÇİLİK DETAYI

Memiş, fiziki altın piyasasında makas aralığının ciddi şekilde açıldığını belirtti. Kapalıçarşı'da normalde 20-30 lira olan makas aralığının 250-300 liraya çıktığını söyledi.

1 kilogram külçe altında yaklaşık 14.000 dolar işçilik maliyeti oluştuğunu belirten Memiş, fiziki altının ekrandaki fiyatlardan daha pahalıya satıldığını ve kimsenin malını ucuza vermediğini ifade etti. Yatırımcıların alım ve satım kararlarını duygusal değil, gerçek piyasa şartlarına göre vermesi gerektiğini söyledi.

