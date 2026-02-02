Altında beş haneli rakam için tarih verildi! İslam Memiş’ten yatırımcıya “sabır” ve “spekülasyon” uyarısı

Altın ve gümüş yatırımcısının bu yıl sert dalgalanmalara karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirten Memiş, "Uzun vadeli düşüneceksiniz, aylık sert dalgalanmalar umurunuzda olmayacak. Size 'altın güvenli liman değil' algısı yerleştirmeye çalışacaklar ama geleneksel yatırımcı için hava hoş" sözleriyle spekülasyon uyarısı yaptı.

Altın piyasasındaki arz-talep dengesizliğine değinen İslam Memiş, "Türkiye'de üç yıldır uygulanan ithalat yasağı ve yoğun talep nedeniyle piyasada mal bulunamıyor. Kimse düşükten malını satmak istemiyor. Piyasa ağzında 'işçilik' dedikleri şey aslında kibarca karaborsadır" ifadelerini kullandı.

Yatırımcıların günlük hareketlere odaklanmasını eleştiren İslam Memiş, "25 yıldır bu piyasayı yorumluyorum, finansal okuryazarlık noktasında arpa boyu yol kaydedememişiz. Hala 'al-sat yapayım para kazanayım' mantığı hakim. Dünyada trilyon dolarlık sermayeler bile önünü göremezken, Merkez Bankaları yarın ne olacağını bilemezken elindeki üç beş kuruş altınla 'keşke satsaydım' diyenler, yarın büyük meblağlara sahip olduklarında iflas etmeye mahkumdur" şeklinde konuştu.

Altının bir ayda gramında 2000 lira kazandırdığını hatırlatan Memiş, "Ev parası biriktiren birinin 1 kilo altını 6 milyondan 8 milyona çıktı. Hiçbir şey yapmadan 2 milyon kazandınız, bu yetmiyor mu?" sorusunu yöneltti.