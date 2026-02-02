Altında beş haneli rakam için tarih verildi! İslam Memiş’ten yatırımcıya “sabır” ve “spekülasyon” uyarısı
Altın piyasalarında baş döndüren hareketlilik sürerken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten A Haber ekranlarında yatırımcıları hem heyecanlandıran hem de uyaran açıklamalar geldi. Gram altındaki yükselişin iç piyasadan çok küresel gelişmelerden kaynaklandığını vurgulayan Memiş, piyasadaki "balon" fiyatların patladığını ancak yıl sonu hedeflerinde bir değişiklik olmadığını söyledi. Yatırımcılara "sağlam psikoloji" tavsiyesinde bulunan Memiş, gram altın için beş haneli rakamları işaret ederken 2027'deki büyük dijital dönüşüme de dikkat çekti.
PİYASADA "KİBARCA" KARABORSA DÖNEMİ
Altın piyasasındaki arz-talep dengesizliğine değinen İslam Memiş, "Türkiye'de üç yıldır uygulanan ithalat yasağı ve yoğun talep nedeniyle piyasada mal bulunamıyor. Kimse düşükten malını satmak istemiyor. Piyasa ağzında 'işçilik' dedikleri şey aslında kibarca karaborsadır" ifadelerini kullandı.
Altın ve gümüş yatırımcısının bu yıl sert dalgalanmalara karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirten Memiş, "Uzun vadeli düşüneceksiniz, aylık sert dalgalanmalar umurunuzda olmayacak. Size 'altın güvenli liman değil' algısı yerleştirmeye çalışacaklar ama geleneksel yatırımcı için hava hoş" sözleriyle spekülasyon uyarısı yaptı.
Yatırımcıların günlük hareketlere odaklanmasını eleştiren İslam Memiş, "25 yıldır bu piyasayı yorumluyorum, finansal okuryazarlık noktasında arpa boyu yol kaydedememişiz. Hala 'al-sat yapayım para kazanayım' mantığı hakim. Dünyada trilyon dolarlık sermayeler bile önünü göremezken, Merkez Bankaları yarın ne olacağını bilemezken elindeki üç beş kuruş altınla 'keşke satsaydım' diyenler, yarın büyük meblağlara sahip olduklarında iflas etmeye mahkumdur" şeklinde konuştu.
Altının bir ayda gramında 2000 lira kazandırdığını hatırlatan Memiş, "Ev parası biriktiren birinin 1 kilo altını 6 milyondan 8 milyona çıktı. Hiçbir şey yapmadan 2 milyon kazandınız, bu yetmiyor mu?" sorusunu yöneltti.
GRAM ALTINDA 10 BİN LİRA VE "ONS" ETKİSİ
Altının yıl sonuna kadar beş haneli rakamlara ulaşıp ulaşmayacağı sorusuna net bir yanıt veren İslam Memiş, "Yıl sonuna kadar gram altında beş haneli rakamları bekliyor muyum? Evet. Ancak yatırımcı bunu hemen bugün istiyor. Piyasa sizin işinize geldiği gibi değil, kendi işine geldiği gibi bakar. Ons altın tarafında Haziran ayına kadar 5800 - 6000 dolar seviyelerini hedefliyorlar. Eğer ons altın bu seviyeleri görürse, içeride dolar stabil kalsa bile gram altında 10.000 lira seviyesi kaçınılmaz olur" ifadelerini kullandı. Memiş, Türkiye'deki yükselişin ekonomik krizle değil, tamamen küresel altın değer artışıyla ilgili olduğunu sözlerine ekledi.
2027 VE DİJİTAL PARA PLANI
Küresel sistemin altın üzerindeki planlarını anlatan İslam Memiş, "Bütün gelişmiş ülkeler bilerek ve isteyerek enflasyonu patlatacaklar. 2027 yılı itibarıyla 'bu sistem yürümüyor, dijital paralara geçelim' süreci başlayacak. Şu an yaşananlar aslında dijital paralara geçişin altyapısıdır" değerlendirmesinde bulundu. Fiziki altınları dünya genelinde Merkez Bankalarının topladığını belirten uzman isim, manşetlerin yanıltıcı olabileceği konusunda da vatandaşları uyardı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın altın rezervlerindeki artışa dikkat çeken İslam Memiş, "Son beş yılda rezervler 450 tondan 641 tona kadar yükseltildi. Bu rezerv artışları devam edecek. Ons altın yükseldikçe Merkez Bankamızın geliri de artıyor. Rahmetli Erbakan 'Milli sermayemizi altın yapalım' dediğinde linç edilmişti. Bugün gelinen noktada toplumdaki döviz ezberini bozduk ve altına yönelişi sağladık" diyerek milli sermaye vurgusu yaptı.
A Haber canlı yayınında konuşan Finans Analisti İslam Memiş ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, altın piyasasında yaşanan sert hareketlere dikkat çekti.