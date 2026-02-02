CANLI YAYIN
Altında beş haneli rakam için tarih verildi! İslam Memiş’ten yatırımcıya “sabır” ve “spekülasyon” uyarısı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi

Altın piyasalarında baş döndüren hareketlilik sürerken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten A Haber ekranlarında yatırımcıları hem heyecanlandıran hem de uyaran açıklamalar geldi. Gram altındaki yükselişin iç piyasadan çok küresel gelişmelerden kaynaklandığını vurgulayan Memiş, piyasadaki "balon" fiyatların patladığını ancak yıl sonu hedeflerinde bir değişiklik olmadığını söyledi. Yatırımcılara "sağlam psikoloji" tavsiyesinde bulunan Memiş, gram altın için beş haneli rakamları işaret ederken 2027'deki büyük dijital dönüşüme de dikkat çekti.

İSLAM MEMİŞ'TEN YATIRIMCIYA "SABIR" VE "SPEKÜLASYON" UYARISI

PİYASADA "KİBARCA" KARABORSA DÖNEMİ

Altın piyasasındaki arz-talep dengesizliğine değinen İslam Memiş, "Türkiye'de üç yıldır uygulanan ithalat yasağı ve yoğun talep nedeniyle piyasada mal bulunamıyor. Kimse düşükten malını satmak istemiyor. Piyasa ağzında 'işçilik' dedikleri şey aslında kibarca karaborsadır" ifadelerini kullandı.

Altın ve gümüş yatırımcısının bu yıl sert dalgalanmalara karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirten Memiş, "Uzun vadeli düşüneceksiniz, aylık sert dalgalanmalar umurunuzda olmayacak. Size 'altın güvenli liman değil' algısı yerleştirmeye çalışacaklar ama geleneksel yatırımcı için hava hoş" sözleriyle spekülasyon uyarısı yaptı.

Yatırımcıların günlük hareketlere odaklanmasını eleştiren İslam Memiş, "25 yıldır bu piyasayı yorumluyorum, finansal okuryazarlık noktasında arpa boyu yol kaydedememişiz. Hala 'al-sat yapayım para kazanayım' mantığı hakim. Dünyada trilyon dolarlık sermayeler bile önünü göremezken, Merkez Bankaları yarın ne olacağını bilemezken elindeki üç beş kuruş altınla 'keşke satsaydım' diyenler, yarın büyük meblağlara sahip olduklarında iflas etmeye mahkumdur" şeklinde konuştu.

Altının bir ayda gramında 2000 lira kazandırdığını hatırlatan Memiş, "Ev parası biriktiren birinin 1 kilo altını 6 milyondan 8 milyona çıktı. Hiçbir şey yapmadan 2 milyon kazandınız, bu yetmiyor mu?" sorusunu yöneltti.

GRAM ALTINDA 10 BİN LİRA VE "ONS" ETKİSİ

Altının yıl sonuna kadar beş haneli rakamlara ulaşıp ulaşmayacağı sorusuna net bir yanıt veren İslam Memiş, "Yıl sonuna kadar gram altında beş haneli rakamları bekliyor muyum? Evet. Ancak yatırımcı bunu hemen bugün istiyor. Piyasa sizin işinize geldiği gibi değil, kendi işine geldiği gibi bakar. Ons altın tarafında Haziran ayına kadar 5800 - 6000 dolar seviyelerini hedefliyorlar. Eğer ons altın bu seviyeleri görürse, içeride dolar stabil kalsa bile gram altında 10.000 lira seviyesi kaçınılmaz olur" ifadelerini kullandı. Memiş, Türkiye'deki yükselişin ekonomik krizle değil, tamamen küresel altın değer artışıyla ilgili olduğunu sözlerine ekledi.

2027 VE DİJİTAL PARA PLANI

Küresel sistemin altın üzerindeki planlarını anlatan İslam Memiş, "Bütün gelişmiş ülkeler bilerek ve isteyerek enflasyonu patlatacaklar. 2027 yılı itibarıyla 'bu sistem yürümüyor, dijital paralara geçelim' süreci başlayacak. Şu an yaşananlar aslında dijital paralara geçişin altyapısıdır" değerlendirmesinde bulundu. Fiziki altınları dünya genelinde Merkez Bankalarının topladığını belirten uzman isim, manşetlerin yanıltıcı olabileceği konusunda da vatandaşları uyardı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın altın rezervlerindeki artışa dikkat çeken İslam Memiş, "Son beş yılda rezervler 450 tondan 641 tona kadar yükseltildi. Bu rezerv artışları devam edecek. Ons altın yükseldikçe Merkez Bankamızın geliri de artıyor. Rahmetli Erbakan 'Milli sermayemizi altın yapalım' dediğinde linç edilmişti. Bugün gelinen noktada toplumdaki döviz ezberini bozduk ve altına yönelişi sağladık" diyerek milli sermaye vurgusu yaptı.

A Haber canlı yayınında konuşan Finans Analisti İslam Memiş ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, altın piyasasında yaşanan sert hareketlere dikkat çekti.

ALTINDA KIRMIZI PAZARTESİ ALARMI!
Erdem, kısa süre içinde ons altında 1.000 doların üzerinde düşüş yaşandığını belirterek, daha önce bu yükselişin balon niteliği taşıdığı yönünde uyarılarda bulunduklarını söyledi. Yaşanan geri çekilmeyi "çöküş" olarak nitelendiren Erdem, piyasada ciddi bir şişkinlik oluştuğunu ifade etti.

Borsada da düşüşlerin sürdüğünü belirten Erdem, gram altında Ocak ayında yaşanan hızlı yükselişin ardından geri çekilmenin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Ocak ayı başındaki seviyelere geri dönüş yaşandığını söyleyen Erdem, ABD tarafında büyük satışların gerçekleştiğini ve trilyon dolar seviyesinde kârların realize edildiğini vurguladı.

Erdem, altın fiyatlarının tekrar eski zirvelere ulaşıp ulaşamayacağının belirsiz olduğunu ancak 2026'nın ilk yarısında sert iniş ve çıkışların sık görüleceğini ifade etti.

"BALON PATLADI, KALDIRAÇLI İŞLEM YAPANLAR ZARAR ETTİ"

İslam Memiş ise altın ve gümüş piyasasında yaşanan yükselişin teknik olarak açıklanamadığını belirterek bunun bir balon olduğunu söyledi. Balonun patladığını ifade eden Memiş, özellikle kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıların büyük zarar ettiğini dile getirdi.

Piyasada teknik ve mantıksal temelin olmadığı durumlarda sistemin kazandığını belirten Memiş, bu ortamın yatırım piyasasından çok kumar piyasasına benzediğini savundu. Comex piyasasında teminat tamamlama zorunluluğu yaşayan yatırımcıların zor durumda kaldığını belirten Memiş, son dönemde altın ve gümüş fiyatlarının düşmeyeceği algısının oluşturulduğunu söyledi.

Memiş, 2026 yılının altın ve gümüşten kazanç yılı değil mevcut varlıkları koruma yılı olduğunu belirterek piyasalarda yıl boyunca manipülasyonların görülebileceğini ifade etti.

SERT DÜŞÜŞLER "ÇÖKÜŞ" OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Memiş, son dönemde yaşanan fiyat hareketlerini çöküş olarak değerlendirdi. Altında iki gün içinde yüzde 20'ye yaklaşan düşüş, gümüşte ise çok daha sert kayıplar yaşandığını söyledi. Bu düşüşlerin özellikle sanal ve kaldıraçlı işlemlerde yoğun zarar oluşturduğunu belirtti.

Fiziki altın alan ve uzun vadeli yatırım yapanların ise bu dalgalanmalardan daha az etkilendiğini dile getiren Memiş, kredi çekerek veya varlık satarak yatırım yapanların daha fazla risk altında olduğunu ifade etti.

"2026 ÖNGÖRÜLEMEYEN BİR PİYASA YILI OLACAK"

Memiş, 2026 yılı boyunca piyasalarda her ay farklı senaryoların görülebileceğini belirterek yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini söyledi. Ons altının 4.000 doların altına da düşebileceğini, 6.000 dolar seviyesine de çıkabileceğini ifade eden Memiş, piyasanın öngörülemez olduğunu vurguladı.

Kendi yaklaşımının "al ve unut" modeli olduğunu belirten Memiş, düşüşlerin kalıcı olmayacağını düşündüğünü ancak bunun yatırım tavsiyesi olmadığını ifade etti.

DÜŞÜŞLER FIRSAT OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR MESAJI

Memiş, altın borcu olanlar, ileride düğün yapacak olanlar veya birikim yapmak isteyenler için mevcut seviyelerin fırsat oluşturabileceğini söyledi. Ancak dip ve zirve seviyelerinin kesin olarak tespit edilemeyeceğini belirtti.

"TRENE SON VAGONDAN BİNMEYİN" UYARISI

Faruk Erdem ise yatırımcıların yükselişin zirvesinde alım yapma eğiliminde olduğunu belirterek, bunun ciddi kayıplara yol açtığını söyledi. Gram altının 7.800 liradan alınıp 6.300 liraya düşmesiyle yatırımcıların gram başına yaklaşık 1.500 lira zarar ettiğini ifade etti.

Erdem, önemli olanın eldeki altın miktarını artırmak ve varlıkları korumak olduğunu söyledi.

FİZİKİ ALTINDA MAKAS VE İŞÇİLİK DETAYI

Memiş, fiziki altın piyasasında makas aralığının ciddi şekilde açıldığını belirtti. Kapalıçarşı'da normalde 20-30 lira olan makas aralığının 250-300 liraya çıktığını söyledi.

1 kilogram külçe altında yaklaşık 14.000 dolar işçilik maliyeti oluştuğunu belirten Memiş, fiziki altının ekrandaki fiyatlardan daha pahalıya satıldığını ve kimsenin malını ucuza vermediğini ifade etti. Yatırımcıların alım ve satım kararlarını duygusal değil, gerçek piyasa şartlarına göre vermesi gerektiğini söyledi.

