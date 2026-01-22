CANLI YAYIN
Alman vatandaşı Kayseri'de hayatının şokunu yaşadı! Yemek masasında 50 milyon dolandırdılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Almanya'da yaşayan Türk asıllı Alman vatandaşı Schmidt Schneider, 2009'da bir gazete ilanı üzerine Kayseri'ye geldiğinde hayatının şokunu yaşadı. Schneider, üye olduğu konut kooperatifi tarafından yaklaşık 1 milyon euro dolandırıldığını öne sürdü. Schneider, "Şu anda tek bir dairem yok. Dairelerle birlikte toplam zararım 1 milyon euro'yu buldu. Vekalet verdikten sonra yediğim o yemek bana 50 milyon liraya mal oldu. Meğer dolandırılmamın kutlama yemeğine katılmışım." dedi.

2009'da bir gazete ilanı üzerine Kayseri'ye gelerek Talas Melikşah Konut Yapı Kooperatifi'ne üye olduğunu anlatan Schmidt Schneider, hayatının şokunu yaşadı.

"HER AN TÜRKİYE'YE GELEMEZSİNİZ..."
Sabah'tan Ali Altuntaş'ın haberine göre, Schneider, "Almanya'dan 15 üyeydik. Kooperatifin ilk başkanı Mahmut Öztürk, 'Her an Türkiye'ye gelemezsiniz. Sizin adına tapu işlerinizi yürütmemiz için bize vekâletname vermelisiniz' dedi.

Bunun üzerine kooperatife noter geldi. Yazıyı okumamıza bile fırsat vermeden imzalamamız istendi. İmzaladıktan sonra hepimizi yemeğe götürdüler. Bu vekâletname ile Mahmut Öztürk 18 dairemi başkalarına devretmiş. Devirden sonra da hayatını kaybedince sadece 4 dairem kalmıştı. Kooperatifin yeni başkanı Birsen M. de o 4 daireyi, kooperatifin maliyeye olan borcuna karşılık ipotek göstermiş.

HACİZ ŞOKU DA YAŞADI
Borç ödenmeyince, onlara da haciz gelmiş. Bana 'Parayı ver, haczi kaldıralım, dairelerini teslim edelim' dediler. 31 Aralık'ta dairelerin teslim edileceğine dair protokol yaptık. Ben de 3 milyon 500 bin lira ödedim. Ancak daireleri teslim etmediler. Ön ödeme olarak 250 bin euro ödemiştim.

DAİRELERLE BİRLİKTE TOPLAM ZARARIM 1 MİLYON EURO'YU BULDU
Devamındaki ödemelerimle bu rakam 860 bin euro'ya ulaştı. Şu anda tek bir dairem yok. Dairelerle birlikte toplam zararım 1 milyon euro'yu buldu. Yani vekâlet verdikten sonra yediğim o yemek bana 50 milyon liraya mal oldu.

"DOLANDIRILMAMIN KUTLAMA YEMEĞİNE KATILMIŞIM"

Meğer dolandırılmamın kutlama yemeğine katılmışım. Kooperatifin borçlarını bahane ederek bizden 1 buçuk milyon lira gibi yüksek meblağlar istediler. Ödeyemeyenleri ise mahkemeye vererek dairelerini ellerinden alıp, kendi eş dost ve akrabalarını hak sahibi yaptılar.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

Kooperatif başkanı Birsen M., Cengiz M. bizim paralarımızla lüks bir yaşam sürüyor. Şu anda benim paramla cipe biniyorlar. Birsen M. ve eşi Cengiz M. hakkında Kayseri savcılığa suç duyurusunda bulundum" dedi.

