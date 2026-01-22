Alman vatandaşı Kayseri'de hayatının şokunu yaşadı! Yemek masasında 50 milyon dolandırdılar

Almanya'da yaşayan Türk asıllı Alman vatandaşı Schmidt Schneider, 2009'da bir gazete ilanı üzerine Kayseri'ye geldiğinde hayatının şokunu yaşadı. Schneider, üye olduğu konut kooperatifi tarafından yaklaşık 1 milyon euro dolandırıldığını öne sürdü. Schneider, "Şu anda tek bir dairem yok. Dairelerle birlikte toplam zararım 1 milyon euro'yu buldu. Vekalet verdikten sonra yediğim o yemek bana 50 milyon liraya mal oldu. Meğer dolandırılmamın kutlama yemeğine katılmışım." dedi.

2009'da bir gazete ilanı üzerine Kayseri'ye gelerek Talas Melikşah Konut Yapı Kooperatifi'ne üye olduğunu anlatan Schmidt Schneider, hayatının şokunu yaşadı.

"HER AN TÜRKİYE'YE GELEMEZSİNİZ..."

Sabah'tan Ali Altuntaş'ın haberine göre, Schneider, "Almanya'dan 15 üyeydik. Kooperatifin ilk başkanı Mahmut Öztürk, 'Her an Türkiye'ye gelemezsiniz. Sizin adına tapu işlerinizi yürütmemiz için bize vekâletname vermelisiniz' dedi.

Bunun üzerine kooperatife noter geldi. Yazıyı okumamıza bile fırsat vermeden imzalamamız istendi. İmzaladıktan sonra hepimizi yemeğe götürdüler. Bu vekâletname ile Mahmut Öztürk 18 dairemi başkalarına devretmiş. Devirden sonra da hayatını kaybedince sadece 4 dairem kalmıştı. Kooperatifin yeni başkanı Birsen M. de o 4 daireyi, kooperatifin maliyeye olan borcuna karşılık ipotek göstermiş.

HACİZ ŞOKU DA YAŞADI

Borç ödenmeyince, onlara da haciz gelmiş. Bana 'Parayı ver, haczi kaldıralım, dairelerini teslim edelim' dediler. 31 Aralık'ta dairelerin teslim edileceğine dair protokol yaptık. Ben de 3 milyon 500 bin lira ödedim. Ancak daireleri teslim etmediler. Ön ödeme olarak 250 bin euro ödemiştim.