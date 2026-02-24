Ağrı Patnos'ta 40 cm kar: Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde etkili olan soğuk havanın ardından yağan kar yağışıyla birlikte bölgede kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaştı. Vatandaşlar ulaşım konusunda zorluklar yaşarken ana arterler başta olmak üzere bölgede kar temizleme çalışmaları başladı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde son günlerde etkisini gösteren sıcak havaların ardından kar yağışı yeniden geri döndü. İlçe merkezinde etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı yer yer yaklaşık 40 santimetreye ulaştı. PATNOS'TA YOĞUN KAR: VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Ani hava değişimi, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle ulaşımda aksamalar yaşanırken, birçok ara sokak ve bağlantı yolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kar yağışıyla birlikte belediye ekipleri, ana arterler başta olmak üzere yol açma ve kar temizleme çalışmalarına başladı. Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Vatandaşlar ise havaların ısınmasının ardından yeniden bastıran kar yağışının kendilerini hazırlıksız yakaladığını belirterek, özellikle günlük yaşamın ve ticaretin olumsuz etkilendiğini ifade etti.