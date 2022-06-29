29 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Adana’da “Kadayıfçı Olcay” cinayetinde zanlının ifadesi şoke etti! Arkadaşının intikamı için öldürmüş

Adana’da “Kadayıfçı Olcay” cinayetinde zanlının ifadesi şoke etti! Arkadaşının intikamı için öldürmüş

Adana'da 11 Mayıs günü "Kadayıfçı Olcay" olarak tanınan meşhur tatlıcı Olay Tekin'in katili Arif Okumuş 1,5 ay sonra yakalandı. Zanlının ifadesi kan dondurdu. Mart ayında öldürülen Kayhan Erkara'nın intikamını almak için Olcay Tekin'i vurduğu belirten Okumuş, "Otomobilinin içinde çapraz ateşe tutularak, 6 yaşındaki kızının gözleri önünde öldürüldü. Bu cinayetin azmettiricisi, Olcay'dı. Dostumun intikamını almak için yaptım" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 29.06.2022 10:35
  • 1
  • 11
Adana’da “Kadayıfçı Olcay” cinayetinde zanlının ifadesi şoke etti! Arkadaşının intikamı için öldürmüş

Adana'da yaşanan olay, 11 Mayıs günü saat 12.00 sularında, Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte 'Kadayıfçı Olcay' olarak tanınan tatlıcı Olcay Tekin, imalathanesinin yanındaki arkadaşının oto tamirhanesine gitti. Burada oturan Tekin'in yanına yaya olarak gelen kişi, 'Olcay' diyerek seslendikten sonra belindeki tabancayı peş peşe ateşledi. Kurşunlar, Tekin'in sırtına, göğsüne ve boynuna isabet etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Adana’da “Kadayıfçı Olcay” cinayetinde zanlının ifadesi şoke etti! Arkadaşının intikamı için öldürmüş

Şüpheli, olay yerinden kaçtı, ağır yaralanan Tekin de otomobille Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tekin, burada hayatını kaybetti. Otopsi sonrası Olcay Tekin'in cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

  • 3
  • 11
Adana’da “Kadayıfçı Olcay” cinayetinde zanlının ifadesi şoke etti! Arkadaşının intikamı için öldürmüş

AĞABEYİNİ DE ÖLDÜRMÜŞ

Çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin, 20 Ekim 2017'de 25 yaşındaki ağabeyi Engin Okumuş'u pompalı tüfekle öldüren Arif Okumuş olduğu belirlendi.

  • 4
  • 11
Adana’da “Kadayıfçı Olcay” cinayetinde zanlının ifadesi şoke etti! Arkadaşının intikamı için öldürmüş

O dönem 15 yaşında olan Arif Okumuş'un, Engin Okumuş'u ailesine ve kendisine şiddet uyguladığı için öldürdüğü öne sürülmüştü.

  • 5
  • 11
Adana’da “Kadayıfçı Olcay” cinayetinde zanlının ifadesi şoke etti! Arkadaşının intikamı için öldürmüş

SAKLANDIĞI EVDEN CEPHANE ÇIKTI

Ekipler, Arif Okumuş'un kentteki çiftlik evinde saklandığını, daha sonra da Mersin'e kaçtığını belirledi. Okumuş'un saklandığı adresten dışarı çıkmadığı ve ev alışverişini internetten yaptığı tespit edildi. Belirlenen adrese özel harekat polislerinin de desteği ile operasyon düzenlendi.