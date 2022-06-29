Adana’da “Kadayıfçı Olcay” cinayetinde zanlının ifadesi şoke etti! Arkadaşının intikamı için öldürmüş

SAKLANDIĞI EVDEN CEPHANE ÇIKTI

Ekipler, Arif Okumuş'un kentteki çiftlik evinde saklandığını, daha sonra da Mersin'e kaçtığını belirledi. Okumuş'un saklandığı adresten dışarı çıkmadığı ve ev alışverişini internetten yaptığı tespit edildi. Belirlenen adrese özel harekat polislerinin de desteği ile operasyon düzenlendi.