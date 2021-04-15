A101 15 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu: O ürünler damga vuracak! Bu hafta A101'de neler var? İşte güncel liste

A101 perşembe indirimleri neler? 15 Nisan 2021 tarihli A101 kampanyalarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden güncel kampanyaları araştırıyor. Haftanı kataloğunda iki adet televizyon ile bir tablet ve bir cep telefonu ilk sayfada gösterildi. Sayfanın devamında ise elektronik ev aletlerinin yanı sıra züccaciye, tekstil, gıda ve temizlik ürünleri de ön plana çıkıyor. İşte A101'de bu hafta neler var? İşte kampanyalı ürünler...