940 sahte site erişime kapatıldı! Siber dolandırıcılara geçit yok
Ramazan ayında artan dolandırıcılık girişimlerine karşı Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) harekete geçti. Ramazan teması kullanılarak hazırlanan sahte kampanya, bağış ve ürün satış siteleri üzerinden vatandaşları hedef alan siber suçlulara yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Yapılan incelemeler sonucunda, dolandırıcılık amacıyla kurulduğu belirlenen 940 sahte internet sitesine erişim engellendi.
19 Şubat tarihinde başlayacak olan bereket ayı Ramazan, dolandırıcıların iştahını kabarttı. Sanal ortamda vatandaşı tuzağa düşürmek için yüzlerce sahte internet sitesi kurulduğu belirlenirken Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) bugüne kadar Ramazan içerikli 940 sahte siteyi erişime engelledi.
Dolandırıcılar mübarek Ramazan ayını dahi fırsat bilerek vatandaşı tuzağa düşürmek için sıraya girerken Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bağlı USOM heveslerini kursaklarında bıraktı.
YERLİ YAZILIMLA YAKALANDILAR
Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre vatandaşlardan gelen ihbarlar ve USOM'un geliştirdiği yerli yazılımlarla gerçekleşen taramalarda bugüne kadar tespit edilen sahte Ramazan içerikli 940 internet sitesi erişime engellendi.
Erişime engellenen sitelerden bazıları şunlar: "ramazanfirsatları.com, ramazanbayramikutluolsun.com, ramazankampanya.com, ramazandaburadanal.com.tr, ramazansizleguzel.com.tr, ramazankaraca.com.tr, ramazana101.com, ramazandayardim.com, ceptesokmarket-ramazan.com, pttramazan.com"
OLTALAMA TEKNİĞİ KULLANIYORLAR
Sahtekârların kişilere yanıltıcı e-posta, SMS veya sosyal medya mesajları yoluyla ulaşarak, kapatılan sahte web sitelerine yönlendirdikleri oltalama yöntemini kullandığı görüldü.