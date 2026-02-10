940 sahte site erişime kapatıldı! Siber dolandırıcılara geçit yok

Sitelerde sözde uygun fiyatlı ürünler, yardım kampanyaları, kurumsal markaların taklit edilmiş görselleri gibi yanıltıcı içerikler yer aldığı ve bu yolla vatandaşın kredi ve banka kartı ile kimlik bilgilerinin çalındığı ifade edildi.

SMS'LERE İTİBAR ETMEYİN



Bu tip saldırılara karşı korunmanın en etkili yolu, bu konuda bilinçli ve bilgili olmaktan geçerken, öncelikli olarak vatandaşların sosyal medya reklamlarına veya bir şekilde kendilerine ulaşan SMS ya da maillere itibar etmemeleri gerekiyor.

DÜŞÜK FİYATA ALDANMAYIN



"Bedava peynir fare kapanında olur" anlayışından hareketle piyasanın çok altında bir fiyata ürün satılmaya çalışılan veya yardım vaadinde bulunan sitelere her zaman şüpheyle yaklaşılması gerekiyor. Linkle erişilen sitelerde kurumsal markaların logosunun bulunmasının hiçbir anlam ifade etmediği ve bunların kolayca taklit edilebildiğinin bilinmesi gerekiyor.

KARTLARI İŞLEME KAPATIN



Linkle erişilen sitenin adresinin tam olarak resmi adres olup olmadığının dikkatle kontrol edilmesi, emin olunamayan durumlarda o siteden uzak durulması önem arz ediyor.

Dolandırıcılığa maruz kalanların anında bankasını arayarak şüpheli işlem bildirimi yapması, kartlarını işleme kapatması ve sonrasında en yakın karakol ya da savcılığa giderek suç duyurusunda bulunması gerekiyor.