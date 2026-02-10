CANLI YAYIN
940 sahte site erişime kapatıldı! Siber dolandırıcılara geçit yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ramazan ayında artan dolandırıcılık girişimlerine karşı Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) harekete geçti. Ramazan teması kullanılarak hazırlanan sahte kampanya, bağış ve ürün satış siteleri üzerinden vatandaşları hedef alan siber suçlulara yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Yapılan incelemeler sonucunda, dolandırıcılık amacıyla kurulduğu belirlenen 940 sahte internet sitesine erişim engellendi.

19 Şubat tarihinde başlayacak olan bereket ayı Ramazan, dolandırıcıların iştahını kabarttı. Sanal ortamda vatandaşı tuzağa düşürmek için yüzlerce sahte internet sitesi kurulduğu belirlenirken Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) bugüne kadar Ramazan içerikli 940 sahte siteyi erişime engelledi.

Dolandırıcılar mübarek Ramazan ayını dahi fırsat bilerek vatandaşı tuzağa düşürmek için sıraya girerken Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bağlı USOM heveslerini kursaklarında bıraktı.

YERLİ YAZILIMLA YAKALANDILAR

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre vatandaşlardan gelen ihbarlar ve USOM'un geliştirdiği yerli yazılımlarla gerçekleşen taramalarda bugüne kadar tespit edilen sahte Ramazan içerikli 940 internet sitesi erişime engellendi.

Erişime engellenen sitelerden bazıları şunlar: "ramazanfirsatları.com, ramazanbayramikutluolsun.com, ramazankampanya.com, ramazandaburadanal.com.tr, ramazansizleguzel.com.tr, ramazankaraca.com.tr, ramazana101.com, ramazandayardim.com, ceptesokmarket-ramazan.com, pttramazan.com"

OLTALAMA TEKNİĞİ KULLANIYORLAR

Sahtekârların kişilere yanıltıcı e-posta, SMS veya sosyal medya mesajları yoluyla ulaşarak, kapatılan sahte web sitelerine yönlendirdikleri oltalama yöntemini kullandığı görüldü.

Sitelerde sözde uygun fiyatlı ürünler, yardım kampanyaları, kurumsal markaların taklit edilmiş görselleri gibi yanıltıcı içerikler yer aldığı ve bu yolla vatandaşın kredi ve banka kartı ile kimlik bilgilerinin çalındığı ifade edildi.

SMS'LERE İTİBAR ETMEYİN

Bu tip saldırılara karşı korunmanın en etkili yolu, bu konuda bilinçli ve bilgili olmaktan geçerken, öncelikli olarak vatandaşların sosyal medya reklamlarına veya bir şekilde kendilerine ulaşan SMS ya da maillere itibar etmemeleri gerekiyor.

DÜŞÜK FİYATA ALDANMAYIN

"Bedava peynir fare kapanında olur" anlayışından hareketle piyasanın çok altında bir fiyata ürün satılmaya çalışılan veya yardım vaadinde bulunan sitelere her zaman şüpheyle yaklaşılması gerekiyor. Linkle erişilen sitelerde kurumsal markaların logosunun bulunmasının hiçbir anlam ifade etmediği ve bunların kolayca taklit edilebildiğinin bilinmesi gerekiyor.

KARTLARI İŞLEME KAPATIN

Linkle erişilen sitenin adresinin tam olarak resmi adres olup olmadığının dikkatle kontrol edilmesi, emin olunamayan durumlarda o siteden uzak durulması önem arz ediyor.

Dolandırıcılığa maruz kalanların anında bankasını arayarak şüpheli işlem bildirimi yapması, kartlarını işleme kapatması ve sonrasında en yakın karakol ya da savcılığa giderek suç duyurusunda bulunması gerekiyor.

