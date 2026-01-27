78 kişiye mezar olmuştu! Türkiye’yi sarsan olayda yeni detay... Grand Kartal faciasının gölgesinde ruhsatsız lüks otel
Türkiye, 21 Ocak tarihinde Grand Kartal Otel faciasında hayatını kaybeden 78 kişinin ölümüyle derinden sarsılmıştı. Otelin sahibi Halit Ergül'ün, faciadan önce yapımına başladığı orman içerisindeki ultra lüks otelde, alınan ruhsata aykırı bir yapı tespit edildi
Türkiye, 21 Ocak 2025 sabahına tarihinin en büyük facialarından birinin haberiyle uyandı.
Grand Kartal Otel'de geçen yıl 21 Ocak'ta gece saatlerinde çıkan yangında 78 kişiye mezar olurken 133 kişi ise yaralandı.
Yangın faciasının ardından aralarında otel sahibi Halit Ergül, yönetim kurulu üyesi olan eşi ve 2 kızı ile damadına 34'er kez müebbet hapis cezası ile 44'er kez 24 yıl 11'er ay hapis cezası verildi. Diğer sanıklar da hapis cezalarına çarptırıldı.
FACİADAN ÖNCE ULTRA LÜKS OTEL İNŞASINA BAŞLAMIŞ!
Otelin sahibi Halit Ergül, faciadan önce Mesciler köyü sınırları içerisinde orman içerisine yeni bir ultra lüks otel yapımına başladı. Otelin kaba inşaatları devam ederken, yangın faciasının ardından yeni otel inşaatına ilişkin inceleme başlatıldı.
RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI...
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, ruhsat eki onaylı mimari uygulama projesinde vaziyet planında 4 adet yapının bulunduğu, ruhsat ve eklerine aykırı olarak aynı parsel sınırları içerisinde başka bir yapının izinsiz ve ruhsatsız olarak yapıldığı tespit edildi.