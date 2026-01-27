CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

78 kişiye mezar olmuştu! Türkiye’yi sarsan olayda yeni detay... Grand Kartal faciasının gölgesinde ruhsatsız lüks otel

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye, 21 Ocak tarihinde Grand Kartal Otel faciasında hayatını kaybeden 78 kişinin ölümüyle derinden sarsılmıştı. Otelin sahibi Halit Ergül'ün, faciadan önce yapımına başladığı orman içerisindeki ultra lüks otelde, alınan ruhsata aykırı bir yapı tespit edildi

78 kişiye mezar olmuştu! Türkiye’yi sarsan olayda yeni detay... Grand Kartal faciasının gölgesinde ruhsatsız lüks otel

Türkiye, 21 Ocak 2025 sabahına tarihinin en büyük facialarından birinin haberiyle uyandı.

78 kişiye mezar olmuştu! Türkiye’yi sarsan olayda yeni detay... Grand Kartal faciasının gölgesinde ruhsatsız lüks otel

Grand Kartal Otel'de geçen yıl 21 Ocak'ta gece saatlerinde çıkan yangında 78 kişiye mezar olurken 133 kişi ise yaralandı.

78 kişiye mezar olmuştu! Türkiye’yi sarsan olayda yeni detay... Grand Kartal faciasının gölgesinde ruhsatsız lüks otel

Yangın faciasının ardından aralarında otel sahibi Halit Ergül, yönetim kurulu üyesi olan eşi ve 2 kızı ile damadına 34'er kez müebbet hapis cezası ile 44'er kez 24 yıl 11'er ay hapis cezası verildi. Diğer sanıklar da hapis cezalarına çarptırıldı.

78 kişiye mezar olmuştu! Türkiye’yi sarsan olayda yeni detay... Grand Kartal faciasının gölgesinde ruhsatsız lüks otel

FACİADAN ÖNCE ULTRA LÜKS OTEL İNŞASINA BAŞLAMIŞ!

Otelin sahibi Halit Ergül, faciadan önce Mesciler köyü sınırları içerisinde orman içerisine yeni bir ultra lüks otel yapımına başladı. Otelin kaba inşaatları devam ederken, yangın faciasının ardından yeni otel inşaatına ilişkin inceleme başlatıldı.

78 kişiye mezar olmuştu! Türkiye’yi sarsan olayda yeni detay... Grand Kartal faciasının gölgesinde ruhsatsız lüks otel

RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI...
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, ruhsat eki onaylı mimari uygulama projesinde vaziyet planında 4 adet yapının bulunduğu, ruhsat ve eklerine aykırı olarak aynı parsel sınırları içerisinde başka bir yapının izinsiz ve ruhsatsız olarak yapıldığı tespit edildi.

78 kişiye mezar olmuştu! Türkiye’yi sarsan olayda yeni detay... Grand Kartal faciasının gölgesinde ruhsatsız lüks otel

TUTANAKTA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR
Ayrıca inceleme sonrası hazırlanan tutanakta, "Söz konusu yapının enerji nakil hattı yaklaşma mesafesinde yer aldığı, ancak ruhsat eki onaylı mimari projesinde vaziyet planında enerji nakil hattının yer aldığı ve enerji nakil hattı yaklaşma mesafesi belirlendiği dolayısıyla o yaklaşma mesafesi içerisine yapı yapılamayacağı anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

78 kişiye mezar olmuştu! Türkiye’yi sarsan olayda yeni detay... Grand Kartal faciasının gölgesinde ruhsatsız lüks otel

DİĞER OTELİNİN TURİZM İŞLETME BELGESİ İPTAL

Halit Ergül'ün Karacasu beldesinde yapımına başladığı otelin yakınında yer alan diğer 5 yıldızlı oteli olan Gazelle Resort Otel'de ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede kaçak katların bulunduğu tespit edilerek yapı kullanım izinleri iptal edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da Turizm İşletme Belgesi de iptal edildi.

78 kişiye mezar olmuştu! Türkiye’yi sarsan olayda yeni detay... Grand Kartal faciasının gölgesinde ruhsatsız lüks otel
78 kişiye mezar olmuştu! Türkiye’yi sarsan olayda yeni detay... Grand Kartal faciasının gölgesinde ruhsatsız lüks otel
Mobil uygulamalarımızı indirin