78 kişiye mezar olmuştu! Türkiye’yi sarsan olayda yeni detay... Grand Kartal faciasının gölgesinde ruhsatsız lüks otel

TUTANAKTA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR Ayrıca inceleme sonrası hazırlanan tutanakta, "Söz konusu yapının enerji nakil hattı yaklaşma mesafesinde yer aldığı, ancak ruhsat eki onaylı mimari projesinde vaziyet planında enerji nakil hattının yer aldığı ve enerji nakil hattı yaklaşma mesafesi belirlendiği dolayısıyla o yaklaşma mesafesi içerisine yapı yapılamayacağı anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

DİĞER OTELİNİN TURİZM İŞLETME BELGESİ İPTAL

Halit Ergül'ün Karacasu beldesinde yapımına başladığı otelin yakınında yer alan diğer 5 yıldızlı oteli olan Gazelle Resort Otel'de ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede kaçak katların bulunduğu tespit edilerek yapı kullanım izinleri iptal edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da Turizm İşletme Belgesi de iptal edildi.