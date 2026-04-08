77 yaşındaki eşini önce parçaladı, sonra yerini gösterdi! Bursa’daki satırlı vahşette kan donduran keşif

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 13:03

Bursa'da 77 yaşındaki emekli polis memuru Ali Fuat Uzunoğlu'nu katledip cesedini 15 parçaya ayırarak çöp konteynerlerine atan cani eşin yer gösterme yaptığı anlar ortaya çıktı. Cinayetin ardından 'Eşim kayıp' diyerek ihbarda bulunan ancak evdeki kan izleriyle yakayı ele veren Adalet Uzunoğlu'nun ceset parçalarını taşıdığı anları soğukkanlılıkla anlattığı o görüntüler kan dondurdu.

Bursa'da emekli polis memuru Ali Fuat Uzunoğlu'nu (77) öldürdükten sonra cesedini satır ve bıçakla 15 parçaya ayırıp mahalledeki çöp kutularına atan Adalet Uzunoğlu'nun (69) kan donduran "keşif" görüntüleri ortaya çıktı. Tutuklanmadan sadece bir gün önce yaptırılan keşifte kadının eşine ait parçaları konteynerlere nasıl taşıdığı kameralara yansıdı. ÖLDÜRDÜĞÜ EŞİNİN CESET PARÇALARINI ATTIĞI ÇÖP KUTULARINI GÖSTERDİ

Bursa'da 28 Ocak günü Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi'nde yaşanan dehşet verici cinayetin sır perdesi aralanıyor. 77 yaşındaki emekli polis memuru Ali Fuat Uzunoğlu'nun vahşice katledilip 15 parçaya bölünerek çöpe atılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, katil zanlısı eşin yer gösterme yaptığı keşif görüntüleri gün yüzüne çıktı.

SAHTE KAYIP İHBARIYLA POLİSİ YANILTMAYA ÇALIŞTI Olaydan iki gün sonra polis merkezine giden Adalet Uzunoğlu, eşinin zilin çalması üzerine aşağı indiğini ve bir daha geri gelmediğini söyleyerek kayıp ihbarında bulundu. Ancak eve giden ekipler Ali Fuat Uzunoğlu'nun cüzdanı, telefonu ve kimliğini evde bulunca durumdan şüphelendi. Evde yapılan incelemelerde rastlanan kan izleri, olayın rengini değiştirdi.

EVİN HER KÖŞESİNDEN KAN VE DOKU ÇIKTI Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Cinayet Büro Amirliği ekipleri adrese operasyon düzenledi. Olay yeri inceleme ekipleri pis ve bakımsız durumdaki dairenin girişinde, elektrik prizlerinde, lavaboda ve evde bulunan satır ile bıçakta kan izleri tespit etti. Biyolojik incelemelerde evin çeşitli yerlerinde insana ait doku parçaları da bulundu.