77 yaşındaki eşini önce parçaladı, sonra yerini gösterdi! Bursa’daki satırlı vahşette kan donduran keşif

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Bursa'da 77 yaşındaki emekli polis memuru Ali Fuat Uzunoğlu'nu katledip cesedini 15 parçaya ayırarak çöp konteynerlerine atan cani eşin yer gösterme yaptığı anlar ortaya çıktı. Cinayetin ardından 'Eşim kayıp' diyerek ihbarda bulunan ancak evdeki kan izleriyle yakayı ele veren Adalet Uzunoğlu'nun ceset parçalarını taşıdığı anları soğukkanlılıkla anlattığı o görüntüler kan dondurdu.

Bursa'da emekli polis memuru Ali Fuat Uzunoğlu'nu (77) öldürdükten sonra cesedini satır ve bıçakla 15 parçaya ayırıp mahalledeki çöp kutularına atan Adalet Uzunoğlu'nun (69) kan donduran "keşif" görüntüleri ortaya çıktı. Tutuklanmadan sadece bir gün önce yaptırılan keşifte kadının eşine ait parçaları konteynerlere nasıl taşıdığı kameralara yansıdı.

ÖLDÜRDÜĞÜ EŞİNİN CESET PARÇALARINI ATTIĞI ÇÖP KUTULARINI GÖSTERDİ
Bursa'da 28 Ocak günü Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi'nde yaşanan dehşet verici cinayetin sır perdesi aralanıyor. 77 yaşındaki emekli polis memuru Ali Fuat Uzunoğlu'nun vahşice katledilip 15 parçaya bölünerek çöpe atılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, katil zanlısı eşin yer gösterme yaptığı keşif görüntüleri gün yüzüne çıktı.

SAHTE KAYIP İHBARIYLA POLİSİ YANILTMAYA ÇALIŞTI

Olaydan iki gün sonra polis merkezine giden Adalet Uzunoğlu, eşinin zilin çalması üzerine aşağı indiğini ve bir daha geri gelmediğini söyleyerek kayıp ihbarında bulundu. Ancak eve giden ekipler Ali Fuat Uzunoğlu'nun cüzdanı, telefonu ve kimliğini evde bulunca durumdan şüphelendi. Evde yapılan incelemelerde rastlanan kan izleri, olayın rengini değiştirdi.

EVİN HER KÖŞESİNDEN KAN VE DOKU ÇIKTI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Cinayet Büro Amirliği ekipleri adrese operasyon düzenledi. Olay yeri inceleme ekipleri pis ve bakımsız durumdaki dairenin girişinde, elektrik prizlerinde, lavaboda ve evde bulunan satır ile bıçakta kan izleri tespit etti. Biyolojik incelemelerde evin çeşitli yerlerinde insana ait doku parçaları da bulundu.

KRİMİNAL RAPOR: SATIRDAKİ PARMAK İZLERİ CANİ EŞE AİT

Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'ndan gelen rapor vahşeti tescilledi. Kan ve doku örneklerinin kayıp Ali Fuat Uzunoğlu'na, suç aleti satır ve bıçaktaki parmak izlerinin ise eşi Adalet Uzunoğlu'na ait olduğu belirlendi.

KAN DONDURAN İFADE: "ÜZERİME KALIR DİYE PARÇALADIM"

Gözaltına alınan Adalet Uzunoğlu emniyetteki sorgusunda dehşete düşüren bir savunma yaptı. Eşini kendisinin öldürmediğini, merdivenden düşüp öldüğünü iddia eden Uzunoğlu, "Ölümü üzerime kalır diye korktum. Bu yüzden eşimi satır ve bıçakla 15 parçaya ayırarak değişik çöp kutularına attım" dedi.

ADIM ADIM YER GÖSTERDİ

Ekipler çevredeki konteynerlerde yaptıkları aramalarda ceset parçalarına ulaşamadı. Bunun üzerine 4 Nisan'da tutuklanmadan hemen önce Adalet Uzunoğlu'na olay yerinde keşif yaptırıldı. Savcı ve polisler eşliğinde sokağa getirilen 69 yaşındaki kadının 15 parçaya ayırdığı eşini hangi çöpe nasıl taşıdığını tek tek anlattığı o anlar güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

SON GÖRÜNTÜSÜ MEVLİT ÇIKIŞINDA

77 yaşındaki emekli polis memuru Ali Fuat Uzunoğlu'ndan geriye kalan son görüntü ise öldürülmeden saatler önce kaydedildi. Uzunoğlu'nun 28 Ocak günü saat 00.18'de camideki mevlitten elinde meyve suyuyla çıkarken son derece bitkin olduğu görüldü.

Adalet Uzunoğlu 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, gözaltına alınan iki oğlu ve kardeşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

