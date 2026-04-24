7 yaşındaki Yüsra'nın ölümünde gelişme: 14 doktor gözaltında

Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026 19:49 Son Güncelleme: 24 Nisan 2026 19:54 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Bursa'da 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada kritik eşik aşıldı. Mahkemenin soruşturma izni vermesinin ardından harekete geçen ekipler, aralarında uzman ve profesörlerin de bulunduğu 14 doktoru gözaltına aldı. 1 şüpheli firari. Acılı aile adalet beklerken, dosyada süreç çok yönlü devam ediyor.

Bursa'da 19 Mayıs 2024 yılında Bursa Şehir Hastanesinde hayatını kaybeden 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada çarpıcı gelişme yaşandı.

"14 DOKTOR GÖZALTINA ALINDI, 1'İ FİRAR" Bu kapsamda Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hastane personeline yönelik operasyon düzenlenirken, aralarında uzman ve profesörlerin de bulunduğu 14 doktor gözaltına alındı. 1 doktorun ise firari olduğu bildirildi.

Soruşturma süreci, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi'nin "soruşturma izni verilmemesine" ilişkin kararı kaldırmasının ardından hız kazandı.

Mahkeme, olayın ancak savcılık tarafından yürütülecek kapsamlı bir soruşturmayla netleşebileceğine hükmederek dosyayı Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Kararın ardından harekete geçen emniyet ekipleri, Bursa Şehir Hastanesi'nde görev yapan sağlık personeline yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 14 doktor gözaltına alınırken, 1 doktorun yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan Dr. M.G., Dr. C.A., Uzm. Dr. M.M.G., As. Dr. T.P., As. Dr. T.D.S., As. Dr. G.E.Ö., As. Dr. H.B.Ö., Uzm. Dr. A.G., Doç. Dr. A.O., As. Dr. H.Z.T., As. Dr. Ü.Y., Uzm. Dr. B.A., Uzm. Dr. N.G., Prof. Dr. M.T.'nin ifadesinin emniyette devam ettiği öğrenildi. "ON YEDİ SAAT İÇİNDE EVLADIMIZI KAYBETTİK"

Acılı anne Buse Türkoğlu, yaşanan sürece ilişkin yaptığı açıklamada, kızlarını sağlıklı şekilde hastaneye götürdüklerini belirterek, "On yedi saat içinde evladımızı kaybettik. Elimizden tutarak götürdüğümüz çocuğumuzun cansız bedenini aldık. Çok şükür soruşturma izni çıktı. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi. "BAŞKA ÇOCUKLARIN CANI YANMASIN" Bakan Gürlek'e teşekkür eden anne Türkoğlu, "Bu acıyı kimse yaşamasın. Adalet yerini bulsun ki başka çocukların canı yanmasın" ifadelerini kullandı. Öte yandan, soruşturma kapsamında, aralarında pratisyen hekimler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ile bir profesörün de bulunduğu toplam 15 sağlık personeli hakkında inceleme yürütüldüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ Yüsra Türkoğlu'nun ölümüyle ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı adli, Sağlık Bakanlığı da idari soruşturma başlatıp müfettiş görevlendirdi. Hastane yetkilileri, "Hasta geldiği zaman kendisiyle ilgilenildi. Yapılan muayenesinde 'kalp hastası' olduğu ortaya çıktı. Bu aileye söylendi. Aile ısrarla, kızlarını hastaneden çıkarmak istediler. Hastanın durumu kritik olduğu için yoğun bakıma alındı. Sonrada yaşamını yitirdi. Görevlendirilen müfettiş, konuyu araştırıyor" iddiasında bulunurken, hastanede incelemede bulunan Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nün görevlendirdiği müfettişin, Yüsra Türkoğlu'nun ölüm nedenini çok yönlü olarak araştırıp doktorları, hemşireleri ve görevlileri de dinlediği belirtildi.