7 Şubat TOKİ kura sonuçları açıklandı: Kırıkkale ve Yalova’da hak sahipleri belirlendi

Giriş Tarihi: 07 Şubat 2026 11:25 Son Güncelleme: 07 Şubat 2026 12:33

TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Kırıkkale ve Yalova'da yapılan hak sahipliği kura çekimleri tamamlandı. Toplam 3.541 konut için başvuru yapan vatandaşlar arasından konut sahibi olacak isimler belirlendi. Kuralar noter huzurunda gerçekleştirildi ve TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı yayımlandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında 7 Şubat 2026 saat 11.00 itibarıyla başlayan kura çekimleri tamamlandı. Kırıkkale ve Yalova projelerinde binlerce başvuru arasından hak sahipleri belli oldu. İşte asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı…

KIRIKKALE VE YALOVA KURALARI TAMAMLANDI Kırıkkale'de 1.736 konut için yapılan hak sahipliği kura çekimi Nurcami Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirildi. Aynı gün Yalova'da ise Yalova Üniversitesi Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezi'nde 1.805 konutun hak sahipleri belirlendi.

Her iki ildeki kura çekimleri eş zamanlı yürütülürken, süreç TOKİ'nin YouTube kanalında canlı olarak yayınlandı. KIRIKKALE KURASI TEKRAR İZLE YALOVA KURASI TEKRAR İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK? Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri ilan edilecek. Vatandaşlar sonuçları T.C. kimlik numaralarıyla resmi kanallar üzerinden sorgulayabilecek. 🔴 TOKİ Resmi İnternet Sitesi: toki.gov.tr

⚪ e-Devlet Kapısı: turkiye.gov.tr ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI