7 Şubat TOKİ kura programı: Kırıkkale ve Yalova’da 3 bin yuvanın sahibi belli oluyor

TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Kırıkkale ve Yalova'da kura çekimleri başladı. Toplam 3.541 konut için hak sahipleri belirleniyor. Çekilişler noter huzurunda yapılıyor ve YouTube kanalı üzerinden canlı yayımlanıyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura süreci devam ediyor. 7 Şubat 2026 itibarıyla Kırıkkale ve Yalova projelerinde hak sahipliği kuraları başladı. Sabah saatlerinde başlayan çekilişlerle birlikte binlerce başvuru arasından konut sahibi olacak isimler belirleniyor.

KIRIKKALE VE YALOVA KURALARI BAŞLADI

Kırıkkale ve Yalova projelerinde hak sahipliği kura çekimleri saat 11.00 itibarıyla başladı. Kırıkkale'de 1.736 konut için yapılan kura çekimi Nurcami Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

Aynı saatlerde Yalova'da da Yalova Üniversitesi Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezi'nde 1.805 konutun hak sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci başlatıldı. Her iki ildeki kura işlemleri eş zamanlı olarak yürütülüyor. Çekilişler TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanıyor.

KIRIKKALE KURASI CANLI İZLE

YALOVA KURASI CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri ilan edilecek. Vatandaşlar sonuçları T.C. kimlik numaralarıyla resmi kanallar üzerinden sorgulayabilecek.

🔴 TOKİ Resmi İnternet Sitesi: toki.gov.tr
⚪ e-Devlet Kapısı: turkiye.gov.tr

ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

KIRIKKALE SOSYAL KONUT DAĞILIMI

İLİ İLÇE KONUT SAYISI
KIRIKKALE MERKEZ 1100
KIRIKKALE MERKEZ 94
KIRIKKALE BAHŞILI 53
KIRIKKALE BALIŞEYH 60
KIRIKKALE ÇELEBİ 63
KIRIKKALE DELİCE 106
KIRIKKALE DELİCE 66
KIRIKKALE KARAKEÇİLİ 94
KIRIKKALE KESKİN 100
YALOVA SOSYAL KONUT DAĞILIMI

İLİ İLÇE KONUT SAYISI
YALOVA MERKEZ 900
YALOVA ALTINOVA 150
YALOVA ALTINOVA 100
YALOVA ARMUTLU 95
YALOVA ÇİFTLİKKÖY 500
YALOVA TERMAL 60
ANAHTAR TESLİM VE ÖDEME TAKVİMİ

TOKİ tarafından paylaşılan programa göre kura çekimleri mart ayına kadar sürecek. Hak sahipleriyle sözleşmelerin imzalanmasının ardından taksit ödemeleri başlayacak. Konutların anahtar teslimlerinin ise Mart 2027 itibarıyla etaplar halinde yapılması planlanıyor.

