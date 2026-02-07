7 Şubat TOKİ kura programı: Kırıkkale ve Yalova’da 3 bin yuvanın sahibi belli oluyor

TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Kırıkkale ve Yalova'da kura çekimleri başladı. Toplam 3.541 konut için hak sahipleri belirleniyor. Çekilişler noter huzurunda yapılıyor ve YouTube kanalı üzerinden canlı yayımlanıyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura süreci devam ediyor. 7 Şubat 2026 itibarıyla Kırıkkale ve Yalova projelerinde hak sahipliği kuraları başladı. Sabah saatlerinde başlayan çekilişlerle birlikte binlerce başvuru arasından konut sahibi olacak isimler belirleniyor.

KIRIKKALE VE YALOVA KURALARI BAŞLADI Kırıkkale ve Yalova projelerinde hak sahipliği kura çekimleri saat 11.00 itibarıyla başladı. Kırıkkale'de 1.736 konut için yapılan kura çekimi Nurcami Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

Aynı saatlerde Yalova'da da Yalova Üniversitesi Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezi'nde 1.805 konutun hak sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci başlatıldı. Her iki ildeki kura işlemleri eş zamanlı olarak yürütülüyor. Çekilişler TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanıyor. KIRIKKALE KURASI CANLI İZLE YALOVA KURASI CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK? Kura çekimlerinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri ilan edilecek. Vatandaşlar sonuçları T.C. kimlik numaralarıyla resmi kanallar üzerinden sorgulayabilecek. 🔴 TOKİ Resmi İnternet Sitesi: toki.gov.tr

⚪ e-Devlet Kapısı: turkiye.gov.tr