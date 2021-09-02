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6 yıl önce bugün insanlık kıyıya vurdu! Aylan bebek Muğla'da anıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyıya vuran minik bedeniyle göçmenlerin yaşadığı dramın sembolü haline gelen Alan bebeğin ölümünün üzerinden 6 yıl geçti. Üzücü olayın ardından basına ve kamuoyuna adı "Aylan bebek" olarak yansıyan Suriyeli çocuğun acısı, yüreklerdeki tazeliğini koruyor. Anma etkinliğinde sahili çiçeklerle süsleyen katılımcılar, çocuğun bedeninin kıyıya vurduğu şekilde kumsala uzandı.

Giriş Tarihi: 02.09.2021 14:08
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6 yıl önce bugün insanlık kıyıya vurdu! Aylan bebek Muğla’da anıldı

Ailesiyle Suriye'deki savaştan kaçıp daha iyi bir yaşam umuduyla çıktıkları yolculukta teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alan bebek, ölümünün altıncı yılında, cansız bedeninin bulunduğu Muğla'nın Bodrum ilçesindeki sahilde anıldı.

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6 yıl önce bugün insanlık kıyıya vurdu! Aylan bebek Muğla’da anıldı

Bodrum'da 14 kişinin bulunduğu fiber teknenin 2 Eylül 2015'te batması sonucu Suriyeli Alan bebeğin de arasında olduğu 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda, minik Alan'ın cansız bedeni Akyarlar Mahallesi'ndeki Fenerburnu Sahili'ne vurdu.

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6 yıl önce bugün insanlık kıyıya vurdu! Aylan bebek Muğla’da anıldı

Kıyıya vuran cansız bedeniyle dünyayı derinden sarsan Alan bebeğin ölümünün üzerinden 6 yıl geçse de acısı yüreklerdeki tazeliğini koruyor.

Üzücü olayın ardından basına ve kamuoyuna adı "Aylan bebek" olarak yansıyan Alan bebek, her yıl 2 Eylül'de Fenerburnu Sahili'nde anıldı.

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6 yıl önce bugün insanlık kıyıya vurdu! Aylan bebek Muğla’da anıldı

Anma etkinliğine eşi ve çocuğuyla katılan İran asıllı ABD vatandaşı Sam Divdad ise Bodrum'a ailesiyle tatil için geldiğini ve anma etkinliğine katılmak istediğini ifade etti.

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6 yıl önce bugün insanlık kıyıya vurdu! Aylan bebek Muğla’da anıldı

Yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduklarını anlatan Divdad, "Umuyorum ki gelecekte insanlar birlikte olurlar ve barış içinde yaşarlar. Böyle bir trajedinin bir daha yaşanmamasını diliyorum." dedi.