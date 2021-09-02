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6 yıl önce bugün insanlık kıyıya vurdu! Aylan bebek Muğla'da anıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyıya vuran minik bedeniyle göçmenlerin yaşadığı dramın sembolü haline gelen Alan bebeğin ölümünün üzerinden 6 yıl geçti. Üzücü olayın ardından basına ve kamuoyuna adı "Aylan bebek" olarak yansıyan Suriyeli çocuğun acısı, yüreklerdeki tazeliğini koruyor. Anma etkinliğinde sahili çiçeklerle süsleyen katılımcılar, çocuğun bedeninin kıyıya vurduğu şekilde kumsala uzandı.