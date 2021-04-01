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01 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri %25 indirim! A101 1 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta A101'de neler var? %25 indirim! A101 1 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! Bu hafta A101'de neler var? A101'de bu hafta neler var? 1 Nisan 2021 A101 aktüel ürünler satışa çıktı. Bu hafta en çok dikkat çeken ürünler arasında tüm plastik ürünlerde %25 indirim kampanyası yer alıyor. Öte yandan her kategoriden ürünlerin bulunduğu 1 Nisan kataloğunda çeşit çeşit ürünler yer alıyor. A101'in perşembe kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli? A101 müşterilerini neler bekliyor? İşte A101 1 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu... Giriş Tarihi: 01.04.2021 09:10 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 09:10
A101 1 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. A101'in perşembe günü kataloğunda çeşit çeşit ürünler bulunuyor. Züccaciye, elektronik, otomobil ürünleri, temizlik ürünleri gibi birçok ürün müşterilerin beğenisine sunuldu. İşte 1 Nisan 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
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Toshiba 65UL2063DT 65" Ultra HD Smart Led TV
- 3x HDMI
- Dahili Wi-Fi
- Bluetooth
- Wireless display
- Youtube / Netflix
- Smart TV
- 15 iş gününde ücretsiz kurulum ve teslimat
- 3 yıl Vestel servis güvencesinde garantilidir.
*Ürün kurulumu yetkili servis tarafından yapılmaktadır. Kurulumu yetkili servis tarafından yapılmayan ürünler garanti kapsamına girmemektedir.
Üretim Yeri: Türkiye
Hi Level HL55UIL402 55'' Ultra Hd Android Smart Led TV
Hi Level 32'' Uydu Alıcılı Smart Led TV
Reeder P13 16GB Cep Telefonu
Ürün özellikleri:
-6 inç HD ekran
-3 GB RAM
-16 GB Dahili Hafıza (128 GB arttırılabilir hafıza/sabit disk olarak kullanabilirsiniz)
-4080 mAh batarya
-Yüz tanıma özelliği
-Parmak izi okuyucu
- Ram : 3 GB
- Rom : 16 GB
- Kamera : 8 MP
- Ön kamera : 5 MP
- Pil : 4080 mah
- İşletim sistemi : Android 9
- Ekran teknolojisi : 1280 x 600 pixels
- İşlemci : Mediatek
- İşlemci hızı : 2.0 ghz
- NFC : Yok
- Autofocus : Var
- Ağırlık : 171 gram
- Bluetooth versiyon : 5.0
- 2 yıl Reeder Türkiye garanti
- Ürün kutu içerisinden kulaklık çıkmamaktadır.
Üretim Yeri: Çin
Seg SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı
-Nem kontrollü sebzelik
-Multi cooling teknolojisi
-Değiştirilebilir kapı yönü
-Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler
-No-Frost
-450 Litre brüt hacim
-2 yıl Vestel Servis güvencesinde
-15 iş gününde teslimat
-Yükseklik : 173 cm
-Genişlik : 70 cm
-Derinlik : 72 cm
- A+
-Ücretsiz teslimat ve kurulum
Üretim Yeri: Türkiye