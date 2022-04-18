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Haberler Galeri 23 Nisan şiirleri: 2022'ye özel en güzel 2-3-4-6 kıtalık 23 Nisan şiirleri burada! Okul öncesi, 1. sınıf, ortaokul...

23 Nisan şiirleri: 2022'ye özel en güzel 2-3-4-6 kıtalık 23 Nisan şiirleri burada! Okul öncesi, 1. sınıf, ortaokul...

23 Nisan şiirleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte okullarda etkinlikler düzenlenecek. Okullarda düzenlenecek 23 Nisan etkinliklerinde şiir okuyacak olan öğrenciler 2-3-4-6 kıtalık 23 Nisan şiirlerini araştırmaya başladı. Kısa ve uzun en güzel 23 Nisan şiirlerini sayfamızda bir araya getirdik. İşte 2022'ye özel 23 Nisan şiirleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2022 18:19
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23 Nisan şiirleri: 2022’ye özel en güzel 2-3-4-6 kıtalık 23 Nisan şiirleri burada! Okul öncesi, 1. sınıf, ortaokul...

23 Nisan şiirleri burada! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlanacak. 23 Nisan şiirleri okullarda düzenlenecek etkinliklerde okunacak. Öğrenciler ve velileri, 23 Nisan etkinlikleri yaklaşırken, bu özel günde okunabilecek en güzel şiirleri araştırmaya başladı. İşte en güzel kısa ve öz 2-3-4-6 kıtalık 23 Nisan şiirleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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23 Nisan şiirleri: 2022’ye özel en güzel 2-3-4-6 kıtalık 23 Nisan şiirleri burada! Okul öncesi, 1. sınıf, ortaokul...

23 NİSAN GÜNÜ

Bayram yapar çocuklar,
23 Nisan günü
Büyük bir sevinç kaplar,
Bütün yurdun üstünü

Bin dokuz yüz yirmide
Duyuldu halkın sesi
Açıldı bu tarihte
Büyük Millet Meclisi

Bugün edildi ilân
Yeni bir Türk devleti
Bundan, 23 Nisan
Sevindirir milleti

İ. Hakkı SUNAT

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23 Nisan şiirleri: 2022’ye özel en güzel 2-3-4-6 kıtalık 23 Nisan şiirleri burada! Okul öncesi, 1. sınıf, ortaokul...

ÇOCUKLARIN DİLEĞİ

Çocuklar şarkı söylerken
Kanatlanır gökyüzüne, melek olur.
Çocuklar şarkı söylerken
Sarı saçlı, mavi gözlü, bebek olur.
Çocuklar şarkı söylerken bulut olur, gökkuşağı olur, deniz olur.
Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisanlarda,
Pırıl pırıl saydam kanatlı, kelebek olur.
Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisanlarda,
Dillerinde, gözlerinde
Yüreklerinde yalnızca bir dilek olur.
Teşekkürler Atatürk
Teşekkürler Atatürk

M.MACİT TAŞ

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23 Nisan şiirleri: 2022’ye özel en güzel 2-3-4-6 kıtalık 23 Nisan şiirleri burada! Okul öncesi, 1. sınıf, ortaokul...

EGEMENLİK BAYRAMI
Egemen bir milletin,
Coştuğu bir gündür bu.
Yurduma hürriyetin,
Koştuğu bir gündür bu...

Başımızda Atatürk,
Ülkümüz yüce Türklük,
Milletimin en büyük,
Sevdiği bir gündür bu...

Bugünleri gösteren,
23 Nisan'ı veren,
Büyük Atam diyor ki:
"Türk, çalış öğün, güven..."

ALİ PÜSKÜLLÜOĞLU

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23 Nisan şiirleri: 2022’ye özel en güzel 2-3-4-6 kıtalık 23 Nisan şiirleri burada! Okul öncesi, 1. sınıf, ortaokul...

TÜRK ÇOCUĞU DİYOR Kİ
Seneler kutlu bana,
Aylar umutlu bana.
Her an haykırıyorum :
Türk'üm ne mutlu bana.
Cesaretim candadır.
Şöhretim dört yandadır,
Benim bütün cevherim,
Nabzımdaki kandadır.

Tarihten eski yaşım,
Harpte eğilmez başım,
Toplar can yoldaşımdır,
Silahlar arkadaşım.

İzmir benim, Van benim
Şeref benim, şan benim,
Kars, Erzurum, Erzincan,
Konya Ardahan benim.
Yurda nasıl doyarım?
Uğruna can koyarım,
Ona, bir yan bakanın,
Gözlerini oyarım.

Türk, dünyada bir tektir,
Milletlere örnektir,
Türklüğün meşalesi
Asla sönmeyecektir.

HALİL SOYUER