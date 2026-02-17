CANLI YAYIN
2026 yılının ilk güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek? İlişki, para, kariyer

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kova burcunda gerçekleşen Güneş tutulması burçları farklı etkiliyor. Koçlara huzur, Akreplere gerilim, Oğlaklara maddi uyarı, Aslanlara güven sınavı, İkizlere ise mola fırsatı getiriyor.

17 Şubat 2026'da gerçekleşen halkalı güneş tutulması, Ay'ın Güneş'i tam kapatmamasıyla oluşan "Ateş Halkası" görüntüsüyle meydana geliyor. Astronomik olarak Güney yarımkürede izlenebilen olayın astrolojik etkilerinin ise tüm burçlarda özellikle sosyal çevre, hedefler ve kişisel kararlar alanında değişim süreci başlatacağı belirtiliyor.

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUŞUR?

Güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş ışığını kısmen engellemesiyle oluşur. Bu tutulma halkalı tutulma türünde gerçekleşiyor. Tam görünüm Antarktika çevresi; kısmi görünüm ise Güney Amerika'nın güneyi ve Afrika'nın güney bölgelerinde görülebilecek.

GÜNEŞ TUTULMASININ BURÇLARA ETKİLERİ

Life Style Asia makalesine göre astrolojide tutulmalar yeni başlangıç, bitiş ve farkındalık dönemi olarak kabul edilir. Bu tutulma Kova burcunda olduğu için sosyal çevre, teknoloji ve gelecek planlarını öne çıkarıyor.

Alan Olası Etki
İlişkiler Mesafe koyma veya netleşme
Kariyer Yön değiştirme kararı
Finans Harcama kontrolü ihtiyacı
Sosyal çevre Arkadaşlık elemesi
Psikoloji İçsel farkındalık artışı
Koç

Sosyal çevrede belirgin bir ayrışma yaşanıyor ve bazı ilişkiler doğal olarak mesafe kazanıyor. Tartışmalara girmek yerine geri çekilmek daha doğru sonuç verebilir. Bu süreçte enerjiyi hedeflere yöneltmek rahatlatıcı olabilir.

Boğa

Kariyer alanında memnuniyetsizlikler görünür hale geliyor ve yön değişikliği düşüncesi doğuyor. Sabırla yürütülen işlerin karşılığı yavaş yavaş alınmaya başlıyor. Duygusal ilişkilerde güven duygusu güçleniyor.

İkizler

Günlük koşuşturmadan bunalmış, tükenmiş hissedebilirsiniz. Zihinsel yorgunluk ve dağınıklık hissi artabilir. Kısa bir mola planları yeniden toparlamayı sağlıyor. Dinlenme sonrası odaklanmada belirgin şekilde artıyor.

Yengeç

Gizli kalan konular açığa çıkabilir ve bu durum duygusal tepkileri artırabilir. İletişimde ölçülü davranmak ilişkileri koruyor. Aynı zamanda maddi konularda kontrol ihtiyacı ortaya çıkıyor.

Aslan

Yakın çevrede güven duygusu test ediliyor. Hızlı tepki vermek yerine gözlem yapmak daha doğru sonuç getirebilir. Aceleci olmayın, sakin kararlar vermenizde fayda var. Süreç sonunda ilişkilerin gerçek durumu netleşiyor.

Başak

Yoğun tempo sürdürülemez hale geliyor ve düzen değişikliği ihtiyacı doğuyor. Günlük alışkanlıkları sadeleştirmek sizi rahatlatabilir. Sağlık konularına öncelik verin, iş-yaşam dengesini kurmaya özen gösterin.

Terazi

Odaklanma zorlaşıyor ve üretkenlik düşebiliyor. Yeni başlangıçlar yerine mevcut işleri tamamlamak daha verimli oluyor. Dengeyi korumak için sabırlı ilerlemekte fayda var.

Akrep

Aile içinde iletişim trafiği artıyor ve arabuluculuk rolü öne çıkıyor. Sezgilere güvenmek gerginliği azaltır. Duygusal dengeyi korumak oldukça önemli.

Yay

İletişimde yanlış anlaşılmalar yaşanabiliyor. Tepki vermeden önce beklemek sorunların büyümesini önlüyor. Zaman ilerledikçe durum netleşiyor.

Oğlak

Maddi güvenlik konusu ön plana çıkıyor. Finansal güvenliğiniz için harcamaları gözden geçirin. Planlı hareket etmek kaygıyı azaltıyor. Gerçekçi kararlar rahatlatıyor.

Kova

Kişisel kimlik ve hedefler yeniden şekilleniyor. Sınırlar daha belirgin hale geliyor. Yeni kararlar hayat yönünü değiştiriyor.

Balık

Sezgiler belirgin şekilde güçleniyor ve iç ses daha fazla yön gösteriyor. İçsel farkındalık artıyor. Riskli ortamlardan uzaklaşma isteği doğuyor.

