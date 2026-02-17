2026 yılının ilk güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek? İlişki, para, kariyer

Kova burcunda gerçekleşen Güneş tutulması burçları farklı etkiliyor. Koçlara huzur, Akreplere gerilim, Oğlaklara maddi uyarı, Aslanlara güven sınavı, İkizlere ise mola fırsatı getiriyor.

17 Şubat 2026'da gerçekleşen halkalı güneş tutulması, Ay'ın Güneş'i tam kapatmamasıyla oluşan "Ateş Halkası" görüntüsüyle meydana geliyor. Astronomik olarak Güney yarımkürede izlenebilen olayın astrolojik etkilerinin ise tüm burçlarda özellikle sosyal çevre, hedefler ve kişisel kararlar alanında değişim süreci başlatacağı belirtiliyor.

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUŞUR? Güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş ışığını kısmen engellemesiyle oluşur. Bu tutulma halkalı tutulma türünde gerçekleşiyor. Tam görünüm Antarktika çevresi; kısmi görünüm ise Güney Amerika'nın güneyi ve Afrika'nın güney bölgelerinde görülebilecek.

GÜNEŞ TUTULMASININ BURÇLARA ETKİLERİ Life Style Asia makalesine göre astrolojide tutulmalar yeni başlangıç, bitiş ve farkındalık dönemi olarak kabul edilir. Bu tutulma Kova burcunda olduğu için sosyal çevre, teknoloji ve gelecek planlarını öne çıkarıyor. Alan Olası Etki İlişkiler Mesafe koyma veya netleşme Kariyer Yön değiştirme kararı Finans Harcama kontrolü ihtiyacı Sosyal çevre Arkadaşlık elemesi Psikoloji İçsel farkındalık artışı

Koç Sosyal çevrede belirgin bir ayrışma yaşanıyor ve bazı ilişkiler doğal olarak mesafe kazanıyor. Tartışmalara girmek yerine geri çekilmek daha doğru sonuç verebilir. Bu süreçte enerjiyi hedeflere yöneltmek rahatlatıcı olabilir.