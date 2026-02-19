2025’in toplu taşıma şampiyonu Mehmet Amca! Sosyal medya onu konuşuyor: Sivas’ın en aktif yolcusu

Sivas'ta 65 yaş üstü Mehmet S., ücretsiz ulaşım kartıyla 2025'te tam 3 bin 365 kez otobüse binerek rekor kırdı. Günlük ortalama 25 binişle şehrin tüm hatlarını arşınlayan Mehmet S., sosyal medyada gündem olurken, Sivas Belediyesi espirili bir uyarıyla "Otobüslerimiz şehir turu için değil" dedi.

Sivas'ta toplu taşıma istatistiklerinin açıklanmasıyla şoke eden bir detay gün yüzüne çıktı.

Sivas Belediyesi, toplu taşıma verilerini inceleyerek 2025 yılının en aktif yolcusunu belirledi. Sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruyla, 65 yaş üstü ücretsiz kart sahibi Mehmet S.'nin bir yıl içindeki biniş sayısı kamuoyuyla paylaşıldı.

2025 YILININ TOPLU TAŞIMA ŞAMPİYONU Elde edilen verilere göre Mehmet S., yıl boyunca halk otobüslerini tam 3 bin 365 kez kullanarak şehrin en çok seyahat eden ismi oldu.

ŞAŞIRTAN İSTATİSTİK

Rekorun detayları incelendiğinde ortaya çıkan tablo şaşkınlık yarattı. Mehmet S.'nin günlük biniş ortalamasının 25 sefer olduğu belirlendi.