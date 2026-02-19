CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

2025’in toplu taşıma şampiyonu Mehmet Amca! Sosyal medya onu konuşuyor: Sivas’ın en aktif yolcusu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sivas'ta 65 yaş üstü Mehmet S., ücretsiz ulaşım kartıyla 2025'te tam 3 bin 365 kez otobüse binerek rekor kırdı. Günlük ortalama 25 binişle şehrin tüm hatlarını arşınlayan Mehmet S., sosyal medyada gündem olurken, Sivas Belediyesi espirili bir uyarıyla "Otobüslerimiz şehir turu için değil" dedi.

2025’in toplu taşıma şampiyonu Mehmet Amca! Sosyal medya onu konuşuyor: Sivas’ın en aktif yolcusu 1

Sivas'ta toplu taşıma istatistiklerinin açıklanmasıyla şoke eden bir detay gün yüzüne çıktı.

2025’in toplu taşıma şampiyonu Mehmet Amca! Sosyal medya onu konuşuyor: Sivas’ın en aktif yolcusu 2

Sivas Belediyesi, toplu taşıma verilerini inceleyerek 2025 yılının en aktif yolcusunu belirledi. Sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruyla, 65 yaş üstü ücretsiz kart sahibi Mehmet S.'nin bir yıl içindeki biniş sayısı kamuoyuyla paylaşıldı.

2025’in toplu taşıma şampiyonu Mehmet Amca! Sosyal medya onu konuşuyor: Sivas’ın en aktif yolcusu 3

2025 YILININ TOPLU TAŞIMA ŞAMPİYONU

Elde edilen verilere göre Mehmet S., yıl boyunca halk otobüslerini tam 3 bin 365 kez kullanarak şehrin en çok seyahat eden ismi oldu.

2025’in toplu taşıma şampiyonu Mehmet Amca! Sosyal medya onu konuşuyor: Sivas’ın en aktif yolcusu 4

ŞAŞIRTAN İSTATİSTİK
Rekorun detayları incelendiğinde ortaya çıkan tablo şaşkınlık yarattı. Mehmet S.'nin günlük biniş ortalamasının 25 sefer olduğu belirlendi.

2025’in toplu taşıma şampiyonu Mehmet Amca! Sosyal medya onu konuşuyor: Sivas’ın en aktif yolcusu 5

Neredeyse her gün, günün büyük bir bölümünü otobüslerde geçiren vatandaşın, Sivas'ın tüm hatlarını defalarca arşınladığı tahmin ediliyor. Bu yoğun kullanım, sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.

2025’in toplu taşıma şampiyonu Mehmet Amca! Sosyal medya onu konuşuyor: Sivas’ın en aktif yolcusu 6

BELEDİYEDEN ESPRİLİ UYARI

Sivas Belediyesi, rekor kıran hemşehrisine teşekkür ederken bir de esprili uyarıda bulundu.

2025’in toplu taşıma şampiyonu Mehmet Amca! Sosyal medya onu konuşuyor: Sivas’ın en aktif yolcusu 7

"OTOBÜSLERİMİZ ŞEHİR TURU İÇİN DEĞİL"
Açıklamada, ücretsiz kartın suistimal edilmemesine ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Hemşehrimize ulaşım tercihinde belediyemizi seçtiği için teşekkür ediyoruz. Ancak küçük bir hatırlatma yapmak isteriz; otobüslerimiz şehir turu atmak için değil, bir noktadan diğerine ulaşım sağlamak içindir."

Mobil uygulamalarımızı indirin