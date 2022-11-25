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Haberler Galeri 2023 YDS ve e-YDS ne zaman? YDS sınavı başvuruları nereden, nasıl yapılır? YDS yılda kaç kez yapılıyor?

2023 YDS ve e-YDS ne zaman? YDS sınavı başvuruları nereden, nasıl yapılır? YDS yılda kaç kez yapılıyor?

2023- YDS sınavı ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023- YDS) ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki 2023 YDS ve e-YDS ne zaman? YDS sınavı başvuruları nereden, nasıl yapılır? YDS yılda kaç kez yapılıyor?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.11.2022 12:53
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2023 YDS ve e-YDS ne zaman? YDS sınavı başvuruları nereden, nasıl yapılır? YDS yılda kaç kez yapılıyor?

ÖSYM'nin 2023 sınav takvimini açıklamasıyla birlikte YDS sınav tarihleri de netleşmiş oldu. Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına hazırlanan adaylar arama motorlarında "2023 YDS ve e-YDS ne zaman?", "YDS sınavı başvuruları nereden, nasıl yapılır?" sorusunun cevaplarını öğrenmeye çalışıyor. İşte kkonuya ilişkin son dakika gelişmeleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 YDS ve e-YDS ne zaman? YDS sınavı başvuruları nereden, nasıl yapılır? YDS yılda kaç kez yapılıyor?

2023 YDS NE ZAMAN?

Yılda 2 defa yapılan YDS/1 ve YDS/2 şeklinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınav tarihleri şu şekilde;

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2023 YDS ve e-YDS ne zaman? YDS sınavı başvuruları nereden, nasıl yapılır? YDS yılda kaç kez yapılıyor?

YDS/1 SINAVI

Başvuru Tarihleri: 15 Şubat- 27 Şubat 2023

2023 Geç Başvuru: 08 Mart 2023

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2023 YDS ve e-YDS ne zaman? YDS sınavı başvuruları nereden, nasıl yapılır? YDS yılda kaç kez yapılıyor?

Sınav Tarihi: 09 Nisan 2023

Sonuç Tarihi: 04 Mayıs 2023

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2023 YDS ve e-YDS ne zaman? YDS sınavı başvuruları nereden, nasıl yapılır? YDS yılda kaç kez yapılıyor?

YDS/2 SINAVI

Başvuru Tarihleri: 01 Eylül 2023- 11 Eylül 2023

2023 Geç Başvuru: 20 Eylül 2023

Sınav Tarihi: 22 Ekim 2023

Sonuç Açıklama: 07 Kasım 2023