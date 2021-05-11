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Haberler Galeri 11 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli? Temizlik ve şarküteri ürünleri...

11 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli? Temizlik ve şarküteri ürünleri...

BİM salı kampanyaları başladı. Mayıs ayının ikinci kampanyalarıyla müşterilerinin karşısına çıkan BİM marketler haftanın kataloğunda sürpriz ürünlere yer verdi. 11 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde temizlik ve şarküteri ürünlerinin yer aldığını görüyoruz. Noodle, dondurma, dondurulmuş fıstıklı soğuk baklava, dondurulmuş pizza tost, siyah zeytin, labne, buğday unu, peynir çeşitleri gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor... BİM salı indirimleri neler? 11 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? İşte merakla araştırılan BİM salı indirimleri...

Giriş Tarihi: 11.05.2021 09:12 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 09:12
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11 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli? Temizlik ve şarküteri ürünleri...

BİM'de bu hafta hangi ürünler var? 11 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? BİM marketlerin salı günü kampanyaları arasında temizlik ve şarküteri ürünleri yer alıyor. Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı BİM 11 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğunu sayfamızda bir araya getirdik. İşte BİM salı kampanyaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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11 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli? Temizlik ve şarküteri ürünleri...

Fairy Platinum 80'li Bulaşık Makinesi Tableti

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı

• 6x650 ml

  • 3
  • 14
11 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli? Temizlik ve şarküteri ürünleri...

Mega Kağıt Havlu

• 1 kg

Parfümlü Tuvalet Kağıdı

• 24'lü

Peçete

• 200'lü

  • 4
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11 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli? Temizlik ve şarküteri ürünleri...

Sıvı Çamaşır Deterjanı

• 5 L

Ultra Çamaşır Suyu 5 L

• Dağ esintisi

Derz Temizleyici

• 1L

  • 5
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11 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli? Temizlik ve şarküteri ürünleri...

Ultra Çamaşır Suyu

• 750 ml

Çamaşır Sodası

• 500 g

Halı Şampuanı

• 1000 ml
• Makine / Elde

Beyaz Sirke

• 2 L