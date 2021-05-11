11 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli? Temizlik ve şarküteri ürünleri...

BİM salı kampanyaları başladı. Mayıs ayının ikinci kampanyalarıyla müşterilerinin karşısına çıkan BİM marketler haftanın kataloğunda sürpriz ürünlere yer verdi. 11 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde temizlik ve şarküteri ürünlerinin yer aldığını görüyoruz. Noodle, dondurma, dondurulmuş fıstıklı soğuk baklava, dondurulmuş pizza tost, siyah zeytin, labne, buğday unu, peynir çeşitleri gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor... BİM salı indirimleri neler? 11 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? İşte merakla araştırılan BİM salı indirimleri...

Giriş Tarihi: 11.05.2021 09:12 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 09:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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