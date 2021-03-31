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31 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri 1 Nisan şakaları SMS, WhatsApp mesajları: 2021 Sevgiliye, aileye, kardeşe, arkadaşa yapılacak 1 Nisan şakaları 1 Nisan şakaları SMS, WhatsApp mesajları: 2021 Sevgiliye, aileye, kardeşe, arkadaşa yapılacak 1 Nisan şakaları
1 Nisan şakaları SMS, WhatsApp mesajları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dünya genelinde 1 Nisan Şaka Günü olarak kutlanıyor. Tüm dünyada insanların birbirine şaka yapatığı gün olarak bilinen 1 Nisan'da en güzel ve yaratıcı şakaları sizler için derledik. İşte, 2021 Sevgiliye, aileye, kardeşe, arkadaşa yapılacak 1 Nisan şakaları...
Giriş Tarihi: 31.03.2021 21:03
2021 Sevgiliye, aileye, kardeşe, arkadaşa yapılacak 1 Nisan şakaları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tüm dünyada insanların birbirlerine şaka yaptığı gün olarak bilinen 1 Nisan'da yapılabilecek en güzel şakaları sayfamızda derledik. 1 Nisan şakalarının bazıları güldürürken, bazıları da sabır sınırlarını zorluyor. İşte, 2021 Sevgiliye, aileye, kardeşe, arkadaşa yapılacak 1 Nisan şakaları...
GALERİ DEVAM EDİYOR EN KOMİK 1 NİSAN ŞAKALARI 2021
Sandalyenin minderleriyle aynı renk giyinip, üzerinize oturan arkadaşınızın yüreğini hoplatabilirsiniz.
Sevdiği bir ünlü, eski bir arkadaş ya da bir çizgi film karakterinin ismini, yakınınızın telefonuna kendi numaranızla kaydedebilirsiniz. Böylece 1 Nisan günü sabah erken saatlerde onu arayıp ya da mesaj atıp aklını karıştırabilirsiniz.
İş arkadaşınızın klavyesiyle yapılabilecek kesinlikle en iyi şey. Biraz tohum serpiştirin ve yeşillenmesini bekleyin
Kola kutusunun içine gazoz doldurduktan sonra soya sosunu, kola rengini alana kadar doldurabilir, böylece kurbanınızı yanıltabilirsiniz
Kapı tokmağının denk geleceği yere korna koyarak oldukça gürültülü bir şaka yapabilirsiniz
Şeffaf ojeyi sabuna sürmek de 1 Nisan için bir başka öneri...
Paketinden çıkardığınız bisküvileri dikkatli bir şekilde, kırmadan ortadan ikiye ayırın. Ortadaki kremayı bir bıçak yardımı ile sıyırın ve yerine diş macunu sıkın. Ardından birleştirin. Şakayı yapacağımız kurbanın yanına gidip bisküvi istemesini bekleyin.
Orta boy soğanları alıp, çikolata ile kaplayın, Karşınızdaki yerken yüzünün şekline bakın...
Plastik böcekleri buz kabına koyarak buz tutmasını bekleyin. Soğuk içecek isteyen kurbanınızın bardağına böcekli buzu koyun ve olanları izleyin.