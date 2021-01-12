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Haberler Galeri 1. Kılıçarslan kimdir | Anadolu Selçuklu Devleti dönemine ışık tutan olay! Mezarı o ilimizde bulundu

1. Kılıçarslan kimdir | Anadolu Selçuklu Devleti dönemine ışık tutan olay! Mezarı o ilimizde bulundu

Son dakika: 1. Kılıçarslan kimdir | Anadolu Selçuklu Devleti dönemine ışık tutan olay! Mezarı o ilimizde bulundu... Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Dicle Üniversitesi (DÜ) tarafından yapılan kazı çalışmasında Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Kılıçarslan ve kızı Saide Hatun'un mezarı bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 12.01.2021 16:56 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 16:56
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1. Kılıçarslan kimdir | Anadolu Selçuklu Devleti dönemine ışık tutan olay! Mezarı o ilimizde bulundu

Sultan Kılıçarslan'ın mezar yerinin tespiti için DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Tanyıldız başkanlığında Prof. Dr. İrfan Yıldız, Doç. Dr. Oktay Bozan, Doç. Dr. Aytaç Coşkun ve doktor öğretim üyesi Salih Erpolat'ın da yer aldığı komisyon oluşturuldu.

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1. Kılıçarslan kimdir | Anadolu Selçuklu Devleti dönemine ışık tutan olay! Mezarı o ilimizde bulundu

Komisyon yaptığı tarihi kaynak taramasının ardından ilçedeki tüm mezarlıklarda incelemede bulundu, o döneme ilişkin bilgisi olan kişilerle görüştü.

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1. Kılıçarslan kimdir | Anadolu Selçuklu Devleti dönemine ışık tutan olay! Mezarı o ilimizde bulundu

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Orta Çeşme Parkı'ında bulunan iki mezar üzerinde araştırmalar yoğunlaştırıldı.

9 gün süren kazı çalışmaları sonucu Sultan 1. Kılıçarslan ve kızı Saide Hatun'un mezarlarına ulaşıldı.

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1. Kılıçarslan kimdir | Anadolu Selçuklu Devleti dönemine ışık tutan olay! Mezarı o ilimizde bulundu

DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, şimdiye kadar yapılan farklı çalışmalarda mezar yerinin net olarak tespit edilemediğini söyledi.

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1. Kılıçarslan kimdir | Anadolu Selçuklu Devleti dönemine ışık tutan olay! Mezarı o ilimizde bulundu

Karakoç, "Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan kazı çalışmaları sonrası önemli bulgular elde edildi. Bu mezardaki kişiler yaş ve cinsiyet olarak o döneme uyuyordu. Mezarın ve türbenin taşlarının şekli yine Selçuklu dönemine uygundu. Bu, hem Silvan hem Diyarbakır tarihi açısından olaylara farklı bir bakış açısı getirecek."