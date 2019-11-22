Xiaomi Redmi Note 8 Pro için dev indirim! Redmi Note 8 Pro'nun fiyatı görenleri şoke etti! Redmi Note 8 Pro'nun özellikleri

Xiaomi ürettiği yeni modeller kadar fiyat politikasıyla da teknoloji piyasasını altüst etmeye devam ediyor. Rakiplerinden daha üstün özellikler üretebilen Xiaomi, daha uygun fiyatlar belirleyerek milyonlarca kişinin beğenisini kazanmış durumda. Xiaomi, Black Friday haftasında telefon çeşitlerinde indirime hız verdi. En büyük indirim ise Redmi Note 8 Pro'da oldu. Redmi Note 8 Pro piyasaya 2499 TL'den sürülmüştü. Üstün özellikleri ile dikkat çeken Redmi Note 8 Pro kısa bir süreye özel 1999 TL'den satılacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.11.2019 12:26 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 12:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





