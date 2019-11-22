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Xiaomi Redmi Note 8 Pro için dev indirim! Redmi Note 8 Pro'nun fiyatı görenleri şoke etti! Redmi Note 8 Pro'nun özellikleri

Xiaomi ürettiği yeni modeller kadar fiyat politikasıyla da teknoloji piyasasını altüst etmeye devam ediyor. Rakiplerinden daha üstün özellikler üretebilen Xiaomi, daha uygun fiyatlar belirleyerek milyonlarca kişinin beğenisini kazanmış durumda. Xiaomi, Black Friday haftasında telefon çeşitlerinde indirime hız verdi. En büyük indirim ise Redmi Note 8 Pro'da oldu. Redmi Note 8 Pro piyasaya 2499 TL'den sürülmüştü. Üstün özellikleri ile dikkat çeken Redmi Note 8 Pro kısa bir süreye özel 1999 TL'den satılacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.11.2019 12:26 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 12:29
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Xiaomi Redmi Note 8 Pro için dev indirim! Redmi Note 8 Pro'nun fiyatı görenleri şoke etti! Redmi Note 8 Pro'nun özellikleri

Xiaomi alt markası Redmi'nin dikkat çeken modeli Redmi Note 8 Pro, 64 GB için 2.499 TL, 128GB için 2.699 TL fiyat etiketiyle satışa çıkmıştı.

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Xiaomi Redmi Note 8 Pro için dev indirim! Redmi Note 8 Pro'nun fiyatı görenleri şoke etti! Redmi Note 8 Pro'nun özellikleri

Şimdi ise modelin 64 GB'lık Xiaomi Türkiye garantili versiyonu 1.999 TL'ye kadar geriledi. Yani tam 500 TL indirim alan telefon, yeni fiyatıyla "fiyat performans" konusunda gerçekten sınırları zorluyor.

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Xiaomi Redmi Note 8 Pro için dev indirim! Redmi Note 8 Pro'nun fiyatı görenleri şoke etti! Redmi Note 8 Pro'nun özellikleri

Kamerası, tasarımı ve genel sunduğu deneyim oldukça yüksek olan cihaz, yapılan indirimle almayı düşünenleri oldukça memnun edecek gibi görünüyor.

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Xiaomi Redmi Note 8 Pro için dev indirim! Redmi Note 8 Pro'nun fiyatı görenleri şoke etti! Redmi Note 8 Pro'nun özellikleri

Üç farklı renk seçeneği için de yapılan indirimin, yaklaşık olarak 6 gün süreceği aktarılıyor. Ancak yine de sınırlı stok riski nedeniyle almak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor.

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Xiaomi Redmi Note 8 Pro için dev indirim! Redmi Note 8 Pro'nun fiyatı görenleri şoke etti! Redmi Note 8 Pro'nun özellikleri

Redmi Note 8 Pro teknik olarak şu detaylara sahip

Tekrardan kısaca hatırlamak adına 6,53 inç Full HD+ LCD ekranı bulunan MediaTek Helio G90T işlemcili akıllı telefon, 6 GB/ 8 GB RAM ve 64 GB / 128 GB depolama seçenekleriyle geliyor.