Türkiye'de bir ilk daha! Silahlı insansız deniz araçları geliyor! İşte düşmana korku salan o müthiş silah

Türkiye, askeri teknoloji alanında yaptığı stratejik hamlelerle bir üst lige çıktı. Yerli ve milli silahların, dünya üzerindeki muadillerine göre ileri bir seviyede olması, Türkiye'nin elini güçlendiriyor. İHA ve SİHA'larla çıtaya yukarıya çeken Türkiye, bu gücü denizlere de indiriyor. Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ, şimdiden dünyanın diline dolandı.