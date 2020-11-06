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06 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Türkiye'de bir ilk daha! Silahlı insansız deniz araçları geliyor! İşte düşmana korku salan o müthiş silah Türkiye'de bir ilk daha! Silahlı insansız deniz araçları geliyor! İşte düşmana korku salan o müthiş silah Türkiye, askeri teknoloji alanında yaptığı stratejik hamlelerle bir üst lige çıktı. Yerli ve milli silahların, dünya üzerindeki muadillerine göre ileri bir seviyede olması, Türkiye'nin elini güçlendiriyor. İHA ve SİHA'larla çıtaya yukarıya çeken Türkiye, bu gücü denizlere de indiriyor. Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ, şimdiden dünyanın diline dolandı. Giriş Tarihi: 06.11.2020 10:03 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 10:11 İŞTE BİBİRİNDEN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİYLE TÜRKİYE'NİN DENİZLERDEKİ YENİ GÜCÜ ULAQ
İki şirketin birkaç yıldır devam eden araştırma geliştirme faaliyetleri sonunda ortaya çıkan ULAQ serisinin ilk ürünü olan SİDA'nın prototip üretimi aralık ayında tamamlanacak.
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SİDA, 400 kilometre seyir menziline, saatte 65 kilometre sürate, gündüz/gece görüş kabiliyetine, milli kriptolu haberleşme altyapısına sahip olacak.
Araç, farklı operasyonel harekat ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde füze sistemlerinin yanı sıra elektronik harp, karıştırma gibi farklı tiplerde faydalı yükler ve farklı haberleşme ve istihbarat sistemleriyle donatılabilecek.
Bununla birlikte, kendisiyle eş veya farklı yapıya sahip diğer SİDA'larla operasyon yapabilecek araç, insansız ve insanlı hava araçlarıyla müşterek harekat gerçekleştirebilecek. SİDA, sadece uzaktan kontrol edilen bir insansız deniz aracı olmanın haricinde, yapay zeka ve otonom davranış özellikleriyle üstün ve çağın ilerisinde yeteneklerle donatılacak.
İŞTE TÜRKİYE'NİN DÜNYAYA NAM SALAN YERLİ VE MİLLİ SİLAHLARI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından, Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışıyla ilgili bir video yayımladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Yerli ve milli imkanlarla üretilen HGK-84 LAB (Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık) Hava Kuvvetlerimiz tarafından yapılan test atışları başarıyla gerçekleştirildi" denildi.