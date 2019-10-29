Steam oyun indirimleri siteyi çökertti! Steam oyun indirimleri hangi oyunlarda geçerli? Steam indirimleri ne zaman bitiyor?

Steam üzerinden nasıl oyun satın alınır?

Eskiden oyun satın almak için tek yok Steam Mağazası'ydı. Elbette yıllar geçtikçe hem ödeme yöntemleri kapsamında, hem de Steam altyapısında hayli değişim yaşandı. Artık oyun satın almak için mağaza dışında birçok seçeneğimiz bulunuyor.

Steam nedir diye soranların başka bir eğildiği konu da satın alımlar. İnternet üzerinde satış sitelerinde Steam key'leri kolayca bulunabiliyor ve dışarıdan da satın alınabiliyor. Normal mağaza üzerinden satın alınan oyunlar anında Kütüphane'ye eklenirken, bunun dışında alınan anahtarları hesabımız üzerinden elle girmemiz gerekiyor.

Bunu yapmak da çok kolay. Üst menü üzeride bulunan Oyunlar sekmesinden Ürün Etkinleştir seçeneğini kullanarak kolayca oyunları arşivinize ekleyebiliyorsunuz.