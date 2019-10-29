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Steam oyun indirimleri siteyi çökertti! Steam oyun indirimleri hangi oyunlarda geçerli? Steam indirimleri ne zaman bitiyor?
Steam oyun indirimleri resmen başladı. Her yıl Cadılar Bayramı'nda binlerce oyunda indirime giden Steam geleneği sürdürdü. Steam indirimlerinin başlamasıyla siteye akın eden binlerce oyun sever sistemi kullanılamaz hale getirdi. Bir süre erişilemeyen site daha sonra yeniden aktif hale geldi. Steam çılgın indirimlerle 1 TL'ye bile oyun sunmaya başladı. Dünyanın en sevilen bilgisayar oyunlarının çılgın fırsatlarla satıldığı Steam'deki fırsatların ne kadar süreceği ve hangi oyunlarda geçerli olduğu merak ediliyor. Peki, Steam oyun indirimleri hangi oyunlarda geçerli? Steam indirimleri ne zaman bitiyor? Sizler için Steam'deki fırsatların bir kısmını galerimizde derledik. Aradığınız oyunu galerimizde bulamazsanız, bağlantı aracılığı ile Steam'in resmi sitesine giriş yapabilirsiniz. İşte Steam 2019 oyun indirimleri ve detaylar...
Giriş Tarihi: 29.10.2019 11:19 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 11:33
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