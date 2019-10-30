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Steam oyun indirimleri bitti mi? Steam oyun indirimleri ne zaman bitiyor? Steam oyun indirimleri neler?
Steam çılgın indirimlerine bir yenisini daha ekledi. Oyun tutkunlarının en çok müzdarip olduğu konuların başında fiyatlar geliyor. Birçok oyunun fiyatı bin TL'ye varan fiyatları buluyor. 100 TL'nin altında oyun bulmak oldukça zor. Bu nedenle Steam ve benzeri firmaların oyun kampanyaları büyük ilgi görüyor. Bu ilgi bazen siteleri çökertme noktasına varabiliyor. Bunun bir örneği de dün yaşandı. 28 Ekim'de başlayan Steam oyun indirimlerinden yararlanmak isteyen oyun tutkunları siteyi çökertti. Bir süre kullanılamayan sitenin tekrar aktif hale gelmesiyle yoğunluk yeniden arttı. Steam her yıl olduğu gibi 1 TL'ye kadar çılgın indirimler gerçekleştiriyor. Birçok oyunda yüzde 50'yi aşan indirimler var. Peki, Steam oyun indirimleri hangi oyunlarda geçerli? Steam indirimleri ne zaman bitiyor? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 30.10.2019 17:38 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 17:41
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