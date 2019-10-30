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Steam oyun indirimleri bitti mi? Steam oyun indirimleri ne zaman bitiyor? Steam oyun indirimleri neler?

Steam çılgın indirimlerine bir yenisini daha ekledi. Oyun tutkunlarının en çok müzdarip olduğu konuların başında fiyatlar geliyor. Birçok oyunun fiyatı bin TL'ye varan fiyatları buluyor. 100 TL'nin altında oyun bulmak oldukça zor. Bu nedenle Steam ve benzeri firmaların oyun kampanyaları büyük ilgi görüyor. Bu ilgi bazen siteleri çökertme noktasına varabiliyor. Bunun bir örneği de dün yaşandı. 28 Ekim'de başlayan Steam oyun indirimlerinden yararlanmak isteyen oyun tutkunları siteyi çökertti. Bir süre kullanılamayan sitenin tekrar aktif hale gelmesiyle yoğunluk yeniden arttı. Steam her yıl olduğu gibi 1 TL'ye kadar çılgın indirimler gerçekleştiriyor. Birçok oyunda yüzde 50'yi aşan indirimler var. Peki, Steam oyun indirimleri hangi oyunlarda geçerli? Steam indirimleri ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.10.2019 17:38 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 17:41
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Steam oyun indirimleri bitti mi? Steam oyun indirimleri ne zaman bitiyor? Steam oyun indirimleri neler?

Steam oyun indirimleri resmen başladı. Her yıl Cadılar Bayramı'nda binlerce oyunda indirime giden Steam geleneği sürdürdü. Steam indirimlerinin başlamasıyla siteye akın eden binlerce oyun sever sistemi kullanılamaz hale getirdi. Bir süre erişilemeyen site daha sonra yeniden aktif hale geldi. Steam çılgın indirimlerle 1 TL'ye bile oyun sunmaya başladı. Dünyanın en sevilen bilgisayar oyunlarının çılgın fırsatlarla satıldığı Steam'deki fırsatların ne kadar süreceği ve hangi oyunlarda geçerli olduğu merak ediliyor. Peki, Steam oyun indirimleri hangi oyunlarda geçerli? Steam indirimleri ne zaman bitiyor? Sizler için Steam'deki fırsatların bir kısmını galerimizde derledik. Aradığınız oyunu galerimizde bulamazsanız, bağlantı aracılığı ile Steam'in resmi sitesine giriş yapabilirsiniz. İşte Steam 2019 oyun indirimleri ve detaylar...

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Steam oyun indirimleri bitti mi? Steam oyun indirimleri ne zaman bitiyor? Steam oyun indirimleri neler?

STEAM İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Steam, her yıl Cadılar Bayramı'nı kutlamak amacıyla çılgın indirimler gerçekleştiriyor. Cadılar Bayramı 31 Ekim günü kutlanacak. Cadılar Bayramı indirimleri 28 Ekim itibarıyla başladı. İndirimler 1 Kasım günü son bulacak. Bu süre zarfında on binlerce oyun yarı fiyatına, binlerce oyun yarı fiyatından daha ucuza satılacak.

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Steam oyun indirimleri bitti mi? Steam oyun indirimleri ne zaman bitiyor? Steam oyun indirimleri neler?

1 TL'YE BİLE OYUN VAR

100 TL'nin altında bile oyun bulmanın oldukça zor olduğu bir dönemde Steam indirimleri oyun tutkunlarını mest edecek. Yeni çıkan oyunlar bile oldukça uygun fiyatlara satılırken, 1 TL'ye bile oyun almak mümkün.

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Steam oyun indirimleri bitti mi? Steam oyun indirimleri ne zaman bitiyor? Steam oyun indirimleri neler?

STEAM'DE HANGİ OYUNLAR İNDİRİMLİ?

Steam'in kampanyasının ardından siteye erişmek oldukça zor. Biz de ahaber.com.tr ekibi olarak sizlr için indirimdeki bazı oyunların yer aldığı listeleri derledik. 30 sayfa civarında oyunun yer aldığı galerimizde birçok yeni oyun da bulunuyor. Aradığınız oyunu galerimizde bulamazsanız aşağıdaki bağlantı ile STEAM'e girmeyi deneyiniz.

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Steam oyun indirimleri bitti mi? Steam oyun indirimleri ne zaman bitiyor? Steam oyun indirimleri neler?

Steam üzerinden nasıl oyun satın alınır?
Eskiden oyun satın almak için tek yok Steam Mağazası'ydı. Elbette yıllar geçtikçe hem ödeme yöntemleri kapsamında, hem de Steam altyapısında hayli değişim yaşandı. Artık oyun satın almak için mağaza dışında birçok seçeneğimiz bulunuyor.

Steam nedir diye soranların başka bir eğildiği konu da satın alımlar. İnternet üzerinde satış sitelerinde Steam key'leri kolayca bulunabiliyor ve dışarıdan da satın alınabiliyor. Normal mağaza üzerinden satın alınan oyunlar anında Kütüphane'ye eklenirken, bunun dışında alınan anahtarları hesabımız üzerinden elle girmemiz gerekiyor.

Bunu yapmak da çok kolay. Üst menü üzeride bulunan Oyunlar sekmesinden Ürün Etkinleştir seçeneğini kullanarak kolayca oyunları arşivinize ekleyebiliyorsunuz.